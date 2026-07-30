El Senado declaró su respaldo al proyecto del "Interconectado Oeste de Catamarca"

A instancias de un proyecto de resolución impulsado por la senadora del departamento Belén, Soledad Blas, la Cámara de Senadores de la Provincia expresó su respaldo al proyecto "Interconectado Oeste de Catamarca: Alumbrera - El Eje - Belén", calificándolo como una obra de infraestructura energética estratégica para el desarrollo productivo y territorial de la región.



Durante la sesión ordinaria, la legisladora belicha destacó que la iniciativa abarca la construcción de una línea de extra alta tensión de 220 kV entre Alumbrera y El Eje, una nueva Estación Transformadora, una línea de 132 kV hasta Belén y la ampliación de la Estación Transformadora local. "Esta obra beneficiará directamente a los departamentos de Belén, Andalgalá, Santa María, Tinogasta y Pomán, mejorando la confiabilidad del sistema e impulsando sectores como el turismo, la producción agropecuaria, la industria y la minería", expresó la legisladora.



"La infraestructura energética es un pilar fundamental para la igualdad de oportunidades. Este proyecto cuenta con un avanzado grado de madurez técnica y administrativa fruto de un extenso trabajo de planificación. Es un activo de la provincia que debemos defender para garantizar el crecimiento de las próximas décadas", enfatizó la senadora Soledad Blas en su alocución.

La resolución aprobada por el cuerpo legislativo valora las gestiones del Gobierno Provincial para mantener la vigencia del proyecto y, al mismo tiempo, solicita al Estado Nacional garantizar las acciones presupuestarias, técnicas y financieras necesarias para la ejecución definitiva de esta obra para el oeste catamarqueño.



Una iniciativa con avances concretos



El texto aprobado en la Cámara Alta resalta que el proyecto no se trata de una iniciativa en etapa preliminar, sino de una obra madura que cuenta con estudios de factibilidad, evaluaciones de impacto ambiental y social y las correspondientes autorizaciones regulatorias otorgadas tras años de planificación.



Por este motivo, el cuerpo legislativo instó al Estado Nacional a garantizar la continuidad de las gestiones técnicas, presupuestarias y financieras que permitan su pronta ejecución, entendiendo a la infraestructura energética como "un pilar imprescindible para el abastecimiento confiable, la integración territorial de los departamentos Belén, Andalgalá, Santa María, Tinogasta y Pomán, la atracción de inversiones productivas y el pleno impulso de las energías renovables, el turismo, la industria y la minería en toda la región" .