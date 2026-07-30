Villarruel contra Milei: "Tengo preocupación por las persecuciones imaginarias"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a dirigir cuestionamientos públicos contra el presidente Javier Milei, en una nueva escalada de las diferencias que ambos mantienen y que, en las últimas horas, se expresó nuevamente a través de las redes sociales.

La presidenta de la Cámara de Senadores, que casi no concede entrevistas, eligió una vez más responder mensajes de sus seguidores en X y Instagram para fijar posición. Este jueves reiteró las críticas que ya había formulado el miércoles y manifestó su preocupación por publicaciones compartidas por el mandatario.

En uno de los mensajes respondió: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos". A continuación agregó: "Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Las declaraciones fueron difundidas a través de la red social X, donde la vicepresidenta mantiene un contacto habitual con usuarios que comentan la actualidad política y responden a publicaciones vinculadas con el Gobierno nacional.

El origen del nuevo cruce

Las expresiones de Villarruel surgieron luego de una publicación realizada por la diputada Lilia Lemoine, quien, según se indica, ha convertido las críticas hacia la vicepresidenta en una de sus principales intervenciones en X.

El miércoles, Lemoine publicó un mensaje en el que sostuvo: "El alineamiento Villarruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio. La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora". La publicación hacía referencia a un presunto vínculo entre Villarruel, la diputada Marcela Pagano, identificada como ex libertaria y quien denunció a Manuel Adorni, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Posteriormente, Javier Milei compartió ese mensaje, un gesto que, según se señala, no pasó desapercibido para la vicepresidenta.

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

La respuesta de Villarruel en la red social X

Luego de que el usuario @ummo__ advirtiera que el Presidente había compartido la publicación de Lilia Lemoine en la que se vinculaba a Villarruel con Kicillof y Pagano, la vicepresidenta respondió directamente desde su cuenta.

En ese intercambio escribió: "Esta locura galopante la retuiteó el presidente? Parece contagioso el delirio". Al día siguiente volvió a referirse al tema. En esta oportunidad respondió al usuario @ChainedtoLife, quien sostuvo que el jefe de Estado "no es capaz de decirte las cosas de frente, menos va a poder respaldar las ridiculeces que le escribe la paciente fugitiva del Borda" y agregó: "Por suerte son cada vez menos los que creen esos delirios".

Frente a ese comentario, Villarruel reiteró sus cuestionamientos al mandatario. "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", respondió.

Las redes sociales

Según se indica, la vicepresidenta casi no brinda entrevistas y utiliza las redes sociales como principal vía para expresar sus posiciones públicas.

En ese ámbito responde de manera habitual mensajes de seguidores tanto en X como en Instagram, modalidad que volvió a utilizar para referirse al Presidente y a las publicaciones compartidas en las últimas horas.

Las respuestas difundidas durante el miércoles y el jueves mantuvieron una misma línea argumental y estuvieron centradas en cuestionar las publicaciones atribuidas al mandatario y en expresar preocupación por el contenido de esos mensajes.