Milei anunció una reforma integral del BCRA y un "grillete fiscal" para impedir el déficit

Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno enviará próximamente al Congreso. El mensaje, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, también incluyó la presentación de una nueva regla fiscal denominada "grillete fiscal" y el anticipo de una reforma de los mercados de capitales y del mercado de los seguros, como parte de un mismo programa económico.

Durante su discurso, el Presidente definió el conjunto de iniciativas como "el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años" y aseguró que el objetivo central del proyecto es "poner fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la política".

En ese marco, Milei sostuvo que, desde su creación, el Banco Central funcionó como una herramienta que posibilitó "el robo de la alta política" mediante la falsificación de dinero para financiar al Estado. Además, cuestionó la reforma implementada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, al considerar que aquella modificación permitía emitir bajo cualquier pretexto e impedía responsabilizar penalmente a los funcionarios.

Los cinco pilares de la reforma de la Carta Orgánica

El Presidente explicó que la iniciativa se estructura sobre cinco premisas fundamentales, destinadas a redefinir el funcionamiento del Banco Central y limitar su capacidad de financiamiento al sector público.

Los principales ejes anunciados son:

La misión principal del Banco Central volverá a ser preservar el valor de la moneda , dejando atrás, según expresó Milei, el esquema de cinco objetivos para un solo instrumento.

, dejando atrás, según expresó Milei, el esquema de cinco objetivos para un solo instrumento. Se prohíbe de manera taxativa la financiación del Estado , tanto del Tesoro nacional como de los Estados provinciales y los municipios.

, tanto del Tesoro nacional como de los Estados provinciales y los municipios. Se fortalece la independencia de las autoridades del Banco Central , blindando al presidente de la entidad y a su directorio frente a decisiones políticas. Para su remoción será necesario reunir una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados .

, blindando al presidente de la entidad y a su directorio frente a decisiones políticas. Para su remoción será necesario reunir una mayoría de . Se restringe el pago de dividendos derivados de los resultados obtenidos por la prestación del servicio de liquidez.

derivados de los resultados obtenidos por la prestación del servicio de liquidez. Se eliminan las Letras Intransferibles del Tesoro, entre otras modificaciones que revierten aspectos incorporados en la reforma de 2012.

Según la exposición presidencial, estas medidas buscan redefinir el papel institucional del Banco Central y establecer nuevas reglas sobre su funcionamiento, sus objetivos y su relación con el financiamiento del Estado.

El "grillete fiscal", una regla permanente para el equilibrio presupuestario

Milei aclaró que la reforma de la Carta Orgánica "no funcionará sola", sino que forma parte de un programa más amplio de transformaciones institucionales. En ese contexto presentó el denominado "grillete fiscal", una regla permanente orientada, según explicó, a impedir que la Argentina pueda aprobar o sostener un presupuesto deficitario.

El mandatario sostuvo que la iniciativa surge de la premisa de que el Congreso "es el gran aliado del gasto público" y afirmó que los políticos "no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos".

De acuerdo con lo anunciado, la norma obligará al Congreso a restablecer el equilibrio de las cuentas públicas cuando el resultado fiscal permanezca en déficit durante varios meses consecutivos.

Cómo funcionaría el mecanismo de "shutdown"

El Presidente explicó que, si el Congreso no corrige la situación fiscal, entrará automáticamente en vigencia un mecanismo de "shutdown" (apagón).

Durante ese período se aplicarían las siguientes medidas:

Paralización de las actividades no esenciales del Estado.

Congelamiento de nuevos gastos públicos.

Suspensión de la adjudicación de nuevos contratos.

Prohibición de incorporar nuevo personal.

Interrupción de las transferencias discrecionales a las provincias.

No obstante, Milei precisó que el mecanismo no alcanzará a las funciones consideradas esenciales del Estado. Entre ellas mencionó:

Pago de jubilaciones.

Pago de pensiones.

Asignaciones familiares y asignaciones universales.

Seguro de desempleo.

Servicios de salud.

Seguridad.

Defensa nacional.

Servicio penitenciario.

Otras funciones esenciales del Estado.

Asimismo, anunció que mientras permanezca vigente el denominado "grillete fiscal", el Presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios "no cobrarán un solo peso de sueldo".

Al presentar ese punto, Milei afirmó: "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, pagará el costo. No lo pagará la gente."

Una reforma que también alcanzará a los mercados de capitales y de seguros

Además de las modificaciones vinculadas al Banco Central y a la nueva regla fiscal, el Presidente anunció que el programa incluirá una reforma del mercado de capitales y del mercado de los seguros.

Si bien durante el mensaje no detalló el contenido específico de esas iniciativas, las presentó como parte del mismo paquete de transformaciones estructurales que el Gobierno impulsará en el Congreso junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el denominado "grillete fiscal".

El respaldo político y económico durante el anuncio

Para reforzar la dimensión política del mensaje, Milei estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y del equipo económico.

Entre los presentes estuvieron:

Karina Milei , secretaria General de la Presidencia.

, secretaria General de la Presidencia. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación.

, ministro de Desregulación. Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Patricia Bullrich , jefa de la bancada oficialista en el Senado.

, jefa de la bancada oficialista en el Senado. María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica.

También participaron representantes del área económica:

Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. José Luis Daza , secretario de Política Económica.

, secretario de Política Económica. Santiago Bausili , titular del Banco Central.

, titular del Banco Central. Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central.

Con este anuncio, el Gobierno presentó un paquete de iniciativas que articula la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una regla fiscal permanente denominada "grillete fiscal" y modificaciones a los mercados de capitales y de seguros. Según lo expresado por el Presidente durante la cadena nacional, el objetivo del proyecto es establecer un nuevo marco institucional para el funcionamiento del Banco Central, limitar el financiamiento estatal mediante emisión monetaria, imponer mecanismos automáticos para preservar el equilibrio fiscal y avanzar con un conjunto de cambios que será remitido próximamente al Congreso para su tratamiento.