El Gobierno expulsó al principal diplomático iraní y escala la tensión con Teherán

El máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, abandonó la Argentina este sábado tras cumplirse el plazo de 48 horas otorgado por el Gobierno nacional luego de ser declarado persona "non grata". La decisión se ejecutó sin dilaciones, confirmando la firmeza de una medida que ya es considerada como un quiebre histórico en las relaciones bilaterales.

La confirmación oficial llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien utilizó sus redes sociales para comunicar el desenlace:

"En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno, el exencargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional", afirmó, ratificando así el desplazamiento del diplomático que encabezaba la delegación desde 2021.

El detonante: críticas y acusaciones cruzadas

La drástica decisión del Poder Ejecutivo se desencadenó el pasado jueves, en un contexto de creciente tensión. El punto de quiebre fue la difusión de un texto por parte de la embajada iraní en Uruguay, que contenía duras críticas hacia la Casa Rosada por una medida clave: la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se argumentó que la expulsión respondió a expresiones que incluían:

"Acusaciones falsas"

"Declaraciones ofensivas"

"Manifestaciones improcedentes contra la República Argentina y sus autoridades"

Según el comunicado oficial de la Cancillería, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones del régimen persa "constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos" y representan una "tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional".

Un contexto internacional que agrava el conflicto

Este episodio no puede comprenderse de forma aislada. Se inscribe en un escenario de tensión extrema a nivel global, en el cual la administración del presidente Javier Milei ha definido un claro alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel.

Ambos países mantienen un conflicto bélico con Irán desde fines de febrero, lo que amplifica el impacto de cada decisión diplomática. En este marco, la salida de Tehrani es interpretada por el Gobierno argentino como un "paso previo" hacia una eventual ruptura total de relaciones diplomáticas.

Además, desde la perspectiva oficial, Irán continúa siendo señalado como responsable de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, hechos que siguen marcando la agenda de seguridad y memoria en el país.

La Guardia Revolucionaria: implicancias de una designación clave

Uno de los ejes centrales del conflicto es la reciente incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro de entidades vinculadas al terrorismo. Esta decisión no solo tiene un peso simbólico, sino también consecuencias concretas:

Congelamiento de activos en territorio argentino

Prohibición de operar en el sistema financiero local

Aislamiento institucional de cualquier estructura vinculada al CGRI

Se trata de una medida que consolida la postura del Gobierno en materia de seguridad internacional y que, al mismo tiempo, profundiza la distancia con Teherán.

La respuesta iraní: advertencias y acusaciones

Desde el régimen islámico, la reacción no se hizo esperar. Las autoridades de Irán advirtieron que la postura del gobierno argentino "perjudica seriamente las relaciones bilaterales" y calificaron la decisión como un "error estratégico".

Asimismo, consideraron la medida como un "insulto injustificable al pueblo iraní", elevando el tono del conflicto. En sus críticas, Teherán sostuvo que tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno "se convirtieron en cómplices de los crímenes cometidos" por sus aliados internacionales.

Un punto de inflexión en la política exterior

La expulsión de Mohsen Soltani Tehrani no es un hecho aislado ni meramente protocolar. Representa una decisión estratégica de alto impacto, que redefine el posicionamiento internacional de la Argentina en un contexto global altamente polarizado.