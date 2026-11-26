El Gobierno de Catamarca comenzó una ronda de conversaciones con empresas contratistas y proveedoras vinculadas al proyecto MARA-Alumbrera, con el propósito de reforzar el compromiso del sector privado con la generación de empleo local y el desarrollo económico de las comunidades ubicadas en la zona de influencia minera. Esto luego de manifestaciones que se dieron en días previos en Belén, donde desempleados reclamaron a las empresas mineras por fuentes labores.

La iniciativa es impulsada conjuntamente por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y el Ministerio de Educación y Trabajo, en un contexto en el que la provincia busca fortalecer la participación de los trabajadores y las empresas catamarqueñas en las distintas oportunidades que genera la actividad minera.

Durante el encuentro, el ministro de Gobierno, Alberto Natella, transmitió a las empresas la necesidad de prestar especial atención a los procesos de contratación de mano de obra local. El planteo estuvo orientado a que las oportunidades laborales vinculadas con el desarrollo del proyecto puedan alcanzar de manera efectiva a los habitantes de las localidades relacionadas con la actividad.

La convocatoria también puso el foco en la participación del sector empresarial catamarqueño, particularmente de las pequeñas y medianas empresas que desarrollan sus actividades en las comunidades cercanas a los emprendimientos mineros.

En ese sentido, el funcionario solicitó generar condiciones que permitan ampliar la intervención de estos establecimientos en las oportunidades comerciales que surgen alrededor de la actividad productiva. El objetivo es que el movimiento económico asociado a la minería no quede limitado a la operación de los proyectos, sino que también contribuya al fortalecimiento de los entramados productivos y comerciales de las localidades involucradas.

Mayor compromiso con la contratación local

Uno de los principales ejes planteados por el ministro Natella fue la necesidad de profundizar la contratación de mano de obra local. La solicitud a las empresas apunta a que los procesos de selección de personal contemplen especialmente las posibilidades de incorporación de trabajadores de las comunidades vinculadas al proyecto MARA-Alumbrera.

El planteo gubernamental se relaciona con la importancia de transformar el crecimiento de la actividad minera en oportunidades laborales concretas para los habitantes de Catamarca. Para ello, se considera necesario que las empresas contratistas y proveedoras asuman un papel activo en la identificación, formación e incorporación de trabajadores de la provincia.

La generación de empleo local fue presentada como una responsabilidad que debe acompañar el desarrollo de una actividad productiva de semejante importancia. En esa línea, el Gobierno busca fortalecer el vínculo entre las necesidades de las empresas y las capacidades laborales existentes en las distintas comunidades.

El pedido también contempla la necesidad de ampliar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas locales. La intención es que los proveedores catamarqueños puedan tener una mayor participación comercial y encuentren condiciones que favorezcan su incorporación a la dinámica económica generada por el proyecto.

El Campus de Entrenamiento Laboral y el Portal de Empleo

Durante la reunión también se destacó la importancia de profundizar los mecanismos que viene implementando el Ministerio de Educación y Trabajo para mejorar las posibilidades de inserción laboral de los catamarqueños.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran el Campus de Entrenamiento Laboral y el Portal de Empleo, dos instrumentos que forman parte de las acciones impulsadas para vincular la formación de los trabajadores con las oportunidades laborales disponibles.

El Gobierno instó a las empresas a generar mayores espacios de capacitación y formación, considerando especialmente la proximidad del desarrollo de la tercera etapa del proyecto MARA.

Este aspecto fue señalado como una cuestión relevante para anticipar las necesidades de personal y favorecer que los habitantes de las comunidades puedan prepararse para acceder a las oportunidades que se presenten durante el avance del emprendimiento.

Las empresas asumieron el compromiso

Por su parte, las empresas presentes en el encuentro asumieron el compromiso de profundizar las acciones que vienen desarrollando en el marco de los programas vigentes.

Este compromiso constituye uno de los resultados de la reunión y representa un punto de partida para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado. La participación empresarial resulta central para avanzar en los objetivos planteados por los ministerios, tanto en materia de contratación de trabajadores como en la ampliación de las oportunidades comerciales para las pequeñas y medianas empresas de las localidades vinculadas a la actividad minera.

En ese marco, el Gobierno planteó la necesidad de que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas, que permitan ampliar los espacios de formación, fortalecer los mecanismos de incorporación laboral y generar condiciones favorables para una mayor participación de los proveedores locales.

Cercanía con las comunidades y responsabilidad empresarial

Otro de los aspectos destacados por Alberto Natella fue la necesidad de que las empresas mantengan una mayor cercanía con las comunidades donde se desarrolla la actividad minera. El ministro hizo especial hincapié en que las compañías deben conocer las realidades de cada localidad y asumir con seriedad y responsabilidad el compromiso que implica desarrollar una actividad productiva de semejante importancia para la provincia.

Al finalizar el encuentro, el titular de la cartera de Gobierno fue contundente al transmitir la premisa que, según expresó, debe orientar el trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado: «Catamarca es para los catamarqueños».

La definición sintetiza el sentido del planteo realizado a las empresas contratistas y proveedoras del proyecto MARA-Alumbrera. El Gobierno busca que la expansión de la actividad minera tenga una correspondencia directa con mayores oportunidades para los habitantes de la provincia y para las empresas que forman parte de sus comunidades.