El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe militar con eje en "historia completa"

A minutos de cumplirse 50 años del golpe militar de 1976, el Gobierno publicó en su cuenta de la red social X un adelanto del video institucional que difundirá este martes a las 9 a través de su canal de YouTube. El mensaje que acompaña el corte fija el eje conceptual de la pieza:

"Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".

El anuncio llega en un contexto donde cada año esta fecha convoca a movilizaciones, actos y pronunciamientos de distintos sectores políticos y sociales, y anticipa un debate intenso sobre la manera de abordar la memoria de la última dictadura militar.

Voces que buscan la verdad completa

El fragmento difundido incluye testimonios personales que refuerzan la intención de revisar el pasado reciente. La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017.

Fernández sostiene:

"Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera".

ADELANTO



Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

En el adelanto, agrega que durante la reconstrucción del último golpe de Estado "hubo muchas cosas que no se contaron" y otras que "se taparon". Según su análisis, durante años "la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo", lo que se alinea con el enfoque que el gobierno de Javier Milei busca instalar.

Fernández también remarcó su propia experiencia personal:

"La historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro. De conocer una historia y conocer la otra, entonces voy para que se cuente la historia completa".

Testimonios cruzados y memoria histórica

El adelanto suma luego la voz de uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado durante la década de 1970. Según relató, su padre "se desempeñaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en 1974 cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)".

El testimonio destaca la duración del cautiverio, que define como:

Secuestro más largo de la historia argentina: 372 días, es decir, más de un año.

A partir de este caso, se plantea la necesidad de una instancia superadora:

"Es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos".

Este enfoque complementa la perspectiva planteada por Fernández, insistiendo en la importancia de abrir un relato integral, que incluya tanto a las víctimas de la dictadura como a las experiencias de aquellos afectados por la violencia política previa y durante ese período.

Una fecha que convoca y polariza

El video completo será difundido este martes, una jornada que históricamente convoca a marcha hacia Plaza de Mayo, con participación de organismos de Derechos Humanos y sectores de la sociedad civil. Este año, la movilización promete ser masiva, en un contexto que algunos califican como "una época de negacionismo".

Con el adelanto, el Gobierno busca fijar posición en la discusión sobre cómo abordar la memoria de la última dictadura, cuestionando relatos construidos y reclamando una revisión de la historia que sea considerada completa y sin distorsiones. La pieza institucional se perfila, por tanto, no solo como un homenaje o recordatorio, sino también como un instrumento de debate público sobre la verdad histórica y la reconciliación nacional.