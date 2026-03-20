El Gobierno refuerza la agenda militar con EE.UU.: el ministro de Defensa viaja al Pentágono

El ministro de Defensa iniciará una gira oficial a Washington en el marco del fortalecimiento del vínculo militar entre Argentina y Estados Unidos, una estrategia impulsada por el Gobierno nacional que también impacta en la agenda federal, incluida Catamarca, en términos de políticas de seguridad y cooperación internacional.

El funcionario partirá este sábado y arribará el domingo, jornada en la que mantendrá reuniones preliminares. La actividad formal comenzará el lunes con un encuentro en el Pentágono, donde será recibido por Joseph M. Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para el Hemisferio Occidental.

Previo a esa reunión, el ministro se entrevistará con Carlos Bernardo Cherniak, representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos en Washington. En tanto, el martes tiene previsto un encuentro con Alec Oxenford, actual jefe de la misión diplomática en ese país.

Desde el Gobierno encuadran la gira como una continuidad del alineamiento político con la administración de Donald Trump, pero también como un intento de consolidar institucionalmente la relación bilateral en materia de defensa. En ese sentido, destacan la intención de "profundizar el multilateralismo y la cooperación militar" tras la cumbre Escudo de las Américas.

Como antecedente inmediato, se menciona la conferencia anticárteles de las Américas realizada en Doral, Florida, y la cumbre de Miami del 7 de marzo, en la que participó Javier Milei junto a Trump. A partir de esos encuentros, Argentina quedó incorporada a una coalición hemisférica impulsada por la Casa Blanca para coordinar acciones frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

Uno de los puntos aún en análisis es el encuadre legal del acuerdo alcanzado tras la reunión en Miami. Desde el Ejecutivo anticiparon que el entendimiento será enviado al Congreso para su tratamiento, al considerar que cualquier instrumento de cooperación militar con implicancias operativas requiere respaldo parlamentario.

Por otra parte, la Casa Rosada desmintió versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que Argentina envíe unidades navales al estrecho de Ormuz. Fuentes oficiales aseguraron que "no hubo ningún contacto" al respecto y remarcaron que el país no cuenta con capacidad operativa para una misión de ese tipo.

En ese sentido, desde el entorno presidencial señalaron que la Armada Argentina dispone de recursos limitados —tres destructores y seis corbetas— y enfrenta restricciones logísticas y técnicas para operar a larga distancia, además de desafíos en materia de defensa frente a nuevas tecnologías como drones, utilizadas en escenarios de conflicto como Medio Oriente.