En medio de las versiones de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no invitará a su par argentino, Javier Milei, a la ceremonia de asunción de su nuevo mandato en Brasilia, el canciller Pablo Quirno responsabilizó hoy al Gobierno del vecino país por el deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales.

"Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática", afirmó Quirno en declaraciones a Radio Mitre, al tiempo que aseguró que la Argentina procura evitar que las diferencias políticas e ideológicas entre ambos mandatarios afecten los vínculos entre los dos países.

El titular del Palacio San Martín recordó que Brasil convocó a consultas a su representante diplomático en julio pasado y solicitó que la Argentina adoptara una medida similar, al tiempo que aseguró que el Gobierno argentino espera el regreso del embajador brasileño "con los brazos abiertos".

"Las diferencias políticas, las diferencias ideológicas que hay entre nuestros presidentes, nosotros tratamos de que no impacten la relación diplomática y no hemos tomado decisiones diplomáticas al respecto", señaló el funcionario.

En cuanto a la ausencia de un saludo de Milei a Lula por su triunfo electoral, Quirno sostuvo que la relación bilateral "no está en sus carriles normales" y afirmó que un pronunciamiento de la Argentina no modificaría el resultado de los comicios brasileños.

El canciller cuestionó algunos aspectos del proceso electoral en el vecino país al considerar que "hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas", aunque aclaró que la Argentina no pone en duda los resultados de las elecciones.

Asimismo, manifestó su preocupación por la relación de Brasil con Irán y recordó que el encuentro entre Lula y el presidente iraní se produjo un día después de que Teherán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas como organización terrorista.

"Brasil es un país soberano, toma sus decisiones. Ahora, que las tengamos que compartir, no es lo mismo", afirmó Quirno, quien aseguró que la diplomacia argentina trabaja para reducir el impacto de las diferencias ideológicas sobre la relación bilateral.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la resolución que dará a conocer el próximo sábado el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino de medidas provisionales para impedir las perforaciones petroleras en la Cuenca Malvinas Norte.

"Entendemos que la extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos", explicó Quirno, quien señaló que el tribunal podría ordenar todas o algunas de las medidas solicitadas por la Argentina o declararse, en principio, incompetente para intervenir.

En este último supuesto, el canciller aclaró que se trataría de una decisión de carácter procesal que no afectaría los derechos argentinos sobre las islas ni impediría la continuidad del procedimiento arbitral. "Acá en esto del sábado no se discute soberanía", enfatizó.

Quirno destacó que la presentación argentina permitió dejar asentada ante un tribunal internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur y remarcó que el Gobierno también recurre a herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias para defender los intereses nacionales.

En ese sentido, afirmó que las empresas Rockhopper y Navitas anunciaron la semana pasada el alejamiento de contratistas del proyecto petrolero y recordó que la Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores vinculados con la actividad hidrocarburífera en Malvinas.

El funcionario destacó también el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que cuenta con dictamen de mayoría en el Congreso y que, según explicó, permitirá ampliar las herramientas legales y reforzar las sanciones.