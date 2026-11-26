El Senado de la Nación aprobó la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. Después de siete meses de negociaciones, el oficialismo consiguió reunir los respaldos necesarios para avanzar con una iniciativa que ahora deberá ser tratada y aprobada por la Cámara de Diputados para convertirse definitivamente en ley.

La votación terminó con 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin que se registraran abstenciones. De acuerdo con la manda constitucional, el proyecto necesitaba reunir 37 votos positivos para obtener la aprobación del Senado, por lo que el resultado superó el número requerido.

El respaldo no se limitó a los integrantes de La Libertad Avanza. El oficialismo consiguió acompañamiento de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y representantes de diferentes bancadas provinciales, cuya participación resultó determinante para alcanzar la mayoría.

Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa estuvieron la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos Epínola. También votaron afirmativamente los dos representantes de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, y los dos legisladores de Misiones, Luis Arce y Sonia Rojas Decut.

En el sector contrario se contabilizaron los 23 votos del bloque peronista, el de la tucumana Beatriz Ávila y los tres integrantes de Convicción Federal.

La aprobación fue el resultado de una negociación política que incluyó modificaciones en la estrategia electoral del oficialismo y acuerdos con sus principales aliados parlamentarios y políticos.

Los acuerdos políticos que permitieron alcanzar los votos

Uno de los movimientos que permitió destrabar las negociaciones fue la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la posibilidad de instalar las denominadas colectoras, una alternativa que había sido considerada como otra modalidad de competencia interna.

La decisión estuvo acompañada por avances en acuerdos electorales de cara al próximo año con los principales socios políticos del oficialismo: los gobernadores del PRO y de la UCR. Estos sectores no tendrán un candidato presidencial propio y negociarán lugares en las listas electorales.

A ese entendimiento se sumaron también treguas políticas con mandatarios pertenecientes a partidos provinciales, cuyos representantes terminaron aportando votos para la aprobación de la iniciativa.

El resultado mostró que el oficialismo necesitó construir una mayoría más amplia que la de su propio espacio para conseguir la media sanción. Las negociaciones con las fuerzas tradicionales y los bloques provinciales fueron parte central de ese proceso, especialmente porque la reforma requería una mayoría específica para avanzar en el Senado.

Ahora, el proyecto deberá superar una nueva instancia legislativa en Diputados. En ese contexto, se espera que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias durante diciembre, con el objetivo de continuar el tratamiento de la reforma.

Un debate atravesado por los costos y las reglas electorales

Durante la discusión parlamentaria quedaron expuestas posiciones contrapuestas sobre la conveniencia de mantener o suspender las elecciones primarias.

La justificación formal de La Libertad Avanza para impulsar la suspensión se concentró principalmente en dos argumentos: el costo económico de organizar las PASO, estimado en 200 millones de dólares, y la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar durante un mismo año electoral.

Desde el oficialismo sostuvieron que el sistema puede llevar a que la población tenga que participar de hasta seis jornadas electorales en un año, por lo que consideraron necesario modificar el esquema.

La oposición, en cambio, cuestionó el proyecto y lo definió como una "ley de emergencia política para Milei", al considerar que responde a las necesidades electorales del Presidente y de su espacio político.

Otro de los puntos objetados estuvo relacionado con el tamaño que podría alcanzar la Boleta Única Papel (BUP). La preocupación planteada por los sectores opositores se vincula con la posibilidad de que las provincias que decidan votar en simultaneidad con las elecciones nacionales incorporen sus categorías locales en la misma papeleta, tal como propone la norma.

En ese escenario, la boleta podría incluir cargos nacionales y provinciales, como gobernador, intendente y legisladores, entre otros.

Ficha Limpia, uno de los principales cuestionamientos del peronismo

Dentro del debate, el peronismo concentró buena parte de sus críticas en el régimen de Ficha Limpia, que también quedaría incorporado al sistema electoral a partir de la reforma.

El mecanismo establece restricciones para quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, impidiéndoles presentarse como candidatos o ejercer determinados cargos públicos y partidarios. El senador kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro cuestionó especialmente esta disposición y vinculó su incorporación con la situación judicial de Cristina Kirchner.

"¿Tanto miedo le tienen (a Cristina Kirchner) que tienen que poner un reaseguro más?", planteó durante su intervención.

De Pedro también cuestionó que se modifiquen las reglas electorales a 150 días de los comicios y expresó sus críticas respecto de lo que consideró una situación de persecución política contra el peronismo. "Nos cambian las reglas de juego a 150 días, pero en el peronismo estamos muy acostumbrados a la persecución, el encarcelamiento. Y siempre supimos volver", manifestó.

En la misma línea intervino la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien cuestionó el papel que tendrían los jueces en la determinación de las candidaturas bajo el nuevo régimen.

"Le estamos dando la lapicera a los jueces para que decidan a los candidatos", sostuvo. La legisladora también planteó objeciones sobre la posibilidad de aplicar las restricciones sin esperar una sentencia firme y afirmó que la disposición no respeta el principio de inocencia.

De esta manera, Ficha Limpia se convirtió en uno de los aspectos más discutidos de la reforma, más allá de la suspensión de las primarias que concentró buena parte de la atención parlamentaria.

Los aliados acompañaron, aunque expresaron diferencias

Los legisladores que respaldaron al oficialismo desde otros espacios políticos no manifestaron una coincidencia absoluta con la iniciativa. Algunos reconocieron sus diferencias con la suspensión de las PASO, aunque finalmente resolvieron acompañar el proyecto.

La senadora chubutense Edith Terenzi, que votó a favor, expresó sus reparos y consideró que la discusión debería formar parte de una reforma electoral integral.

"Entiendo que las podamos suspender, pero creo que nos queda pendiente para hablar realmente de una reforma electoral integral", señaló. Terenzi había propuesto implementar una Primaria Abierta Simultánea y Optativa, una alternativa que también había sido sugerida por el peronista chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich.

Por su parte, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling, reconoció que personalmente estaba de acuerdo con mantener las PASO. Sin embargo, explicó que su espacio decidió alinearse con el pedido institucional del partido y acompañar la iniciativa.

Desde la UCR, el jefe de bloque Eduardo Vischi recordó que había sido autor de un proyecto de PAS que proponía eliminar únicamente la obligatoriedad de las primarias, sin suprimirlas. Pese a esa postura inicial, finalmente aceptaron acompañar la suspensión planteada por el oficialismo.

Las intervenciones dejaron en evidencia que el respaldo parlamentario se construyó a partir de acuerdos políticos, aun cuando dentro de los sectores aliados existían diferencias sobre el alcance y las características de la reforma.

Las PASO: una herramienta creada en 2009

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron sancionadas en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por impulso del entonces expresidente Néstor Kirchner.

Su creación se produjo después de la derrota electoral que Kirchner sufrió frente a Francisco De Narváez en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de aquel mecanismo era evitar la fragmentación del peronismo y permitir que diferentes sectores de un mismo espacio político pudieran competir entre sí para definir sus candidaturas.

Las PASO se aplicaron por primera vez en 2011. Sin embargo, a nivel presidencial tuvieron una utilización limitada. En 2015 fueron utilizadas por distintos espacios políticos, entre ellos Juntos por el Cambio, que recurrió a las primarias para seleccionar a Mauricio Macri como candidato presidencial.

También tuvieron un papel destacado en 2023, cuando compitieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dentro de ese espacio político.

A pesar de su origen como herramienta para ordenar las disputas internas y evitar la fragmentación partidaria, durante los últimos años los distintos oficialismos intentaron eliminarlas o suspenderlas.

El argumento político que atraviesa esas iniciativas es que, sin primarias, los gobiernos tienen mayores posibilidades de ordenar las candidaturas mediante decisiones internas de sus estructuras partidarias, mientras que la oposición puede perder una herramienta para resolver sus diferencias y corre el riesgo de dividirse.

Los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández intentaron avanzar con modificaciones para eliminar las primarias, pero no consiguieron concretarlo.

La Libertad Avanza, por su parte, buscó su eliminación desde el comienzo de la gestión de Javier Milei. La propuesta había sido incluida en la Ley Bases, aunque el Gobierno solamente consiguió una suspensión temporaria para las elecciones legislativas de 2025.

Posteriormente, volvió a impulsar la modificación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

De 79 artículos a una versión reducida: los cambios que introduce la reforma

El proyecto original enviado por Javier Milei al Congreso en abril de 2026 estaba integrado por 79 artículos. Sin embargo, después de las negociaciones parlamentarias, la versión aprobada por el Senado quedó reducida a una veintena de artículos.

La suspensión de las PASO está prevista exclusivamente para 2027. No obstante, el texto incorpora otras modificaciones que tendrán carácter permanente y que afectan diferentes aspectos de la organización electoral.

Entre los principales cambios se encuentran:

Ficha Limpia: establece la inhabilitación para ser candidato o ejercer cargos públicos y partidarios a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Boleta Única Papel: incorpora la posibilidad de simultaneidad electoral para que las provincias que decidan unificar sus elecciones con la fecha nacional puedan incluir sus categorías locales en la misma papeleta.

Voto por lista completa: incorpora la posibilidad de seleccionar toda una lista mediante una sola marca.

Publicidad electoral: reduce del 5% actual al 2,5% el tiempo de programación que los medios de comunicación deben ceder gratuitamente para publicidad electoral.

Veda electoral: modifica las restricciones vigentes y permite los espectáculos públicos, eventos deportivos, reuniones y la apertura de locales que comercialicen bebidas alcohólicas.

Debate presidencial: elimina la obligatoriedad del debate antes de las elecciones generales y establece que solamente se realizará en caso de balotaje.

Publicidad, veda y debate presidencial: modificaciones permanentes

Entre los cambios que tendrán continuidad más allá de la suspensión de las PASO se encuentra la reducción del tiempo de programación que los medios deben destinar gratuitamente a la publicidad electoral.

El proyecto establece que ese porcentaje pasará del 5% actual al 2,5%. Desde el oficialismo justificaron la modificación con el argumento de evitar que los electores reciban una exposición excesiva de propaganda política durante las campañas. La explicación del Gobierno fue que se busca que los ciudadanos dejen de ser "bombardeados" con publicidad electoral en televisión, radio y otros medios de comunicación.

También se modifica el régimen de veda electoral. La nueva disposición permitirá la realización de espectáculos públicos, eventos deportivos y reuniones, además de habilitar la apertura de locales que vendan alcohol.

Otro cambio relevante afecta al debate presidencial obligatorio. La reforma elimina la obligación de realizarlo antes de la elección general y establece que únicamente tendrá lugar cuando exista una segunda vuelta electoral o balotaje.

Estas modificaciones forman parte del conjunto de disposiciones permanentes que acompañan la suspensión temporal de las primarias.

Diputados tendrá la última palabra para convertir el proyecto en ley

Con la votación de 43 afirmativos y 29 negativos, el Senado otorgó media sanción a una reforma que modifica tanto el calendario de competencia interna como diferentes aspectos del sistema electoral argentino.

El proyecto, que necesitó siete meses de negociaciones para conseguir los respaldos, deberá ahora ser tratado en la Cámara de Diputados. Allí el oficialismo tendrá que reunir los votos necesarios para completar el trámite parlamentario y convertir la iniciativa en ley.

La expectativa del Gobierno está puesta en una convocatoria del presidente Javier Milei a sesiones extraordinarias durante diciembre, instancia en la que podría continuar el tratamiento legislativo.

Mientras tanto, la aprobación en el Senado dejó planteadas las diferencias entre oficialismo y oposición sobre el futuro de las PASO, el régimen de Ficha Limpia, la participación de los partidos en la selección de candidatos y las condiciones de competencia electoral.

La reforma aprobada contempla la suspensión de las primarias solamente para 2027, pero incorpora cambios permanentes en materia de candidaturas, publicidad, simultaneidad electoral, veda y debate presidencial. Su aprobación definitiva dependerá ahora de la decisión que adopte la Cámara baja.