El programa Egresados, que se desarrolla en el EDI Provincial, continúa convocando a niños y niñas de sexto grado de diferentes localidades de Catamarca para ofrecerles un espacio de encuentro, convivencia e integración antes de concluir la escuela primaria.

La iniciativa está destinada a estudiantes del interior provincial y propone una experiencia compartida que combina actividades recreativas, de salud e integración. A través de estas jornadas, los participantes tienen la posibilidad de relacionarse con otros chicos y chicas, fortalecer los vínculos de compañerismo y disfrutar de momentos diferentes a los habituales de su recorrido escolar.

En los últimos tres meses, 733 niños y niñas del interior de Catamarca pasaron por las instalaciones del EDI Provincial, donde participaron de encuentros especialmente organizados para favorecer la integración y el disfrute colectivo. La cifra refleja la participación alcanzada por el programa durante ese período y el acompañamiento que brinda a estudiantes de distintos puntos de la provincia.

La visita del gobernador al EDI Provincial

Este jueves, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, visitó a los jóvenes que participan del programa en el edificio ubicado sobre la Ruta 38.

Durante la recorrida, las autoridades se acercaron a los estudiantes para saludarlos y conocer cómo viven esta experiencia. La visita permitió tomar contacto con los niños y niñas que forman parte de la propuesta y observar el desarrollo de las actividades en el espacio provincial.

El encuentro se produjo en el marco de una iniciativa que busca ofrecer a los estudiantes una instancia de convivencia antes de finalizar una etapa de su formación escolar. La participación de chicos y chicas provenientes de diferentes localidades permite generar un ámbito común, en el que pueden compartir actividades y experiencias con otros estudiantes de la provincia.

Encuentros semanales de tres días

El programa se organiza mediante encuentros semanales de tres días, durante los cuales los grupos de estudiantes acceden a distintas actividades vinculadas con la salud, la recreación y la integración.

La modalidad permite que los participantes compartan jornadas especialmente pensadas para fortalecer la convivencia y el compañerismo. Las propuestas apuntan a que cada grupo pueda disfrutar de experiencias colectivas, establecer nuevos vínculos y construir recuerdos significativos antes de completar la escuela primaria.

Las actividades de salud forman parte de los contenidos que ofrece el programa, junto con las instancias recreativas y los espacios destinados a la integración. De esta manera, la experiencia no se limita a una reunión entre estudiantes, sino que contempla distintas actividades organizadas para acompañar a los grupos durante su permanencia en el EDI Provincial.

La dinámica de tres días semanales constituye el formato mediante el cual se reciben a los alumnos y alumnas del interior, que llegan al establecimiento para participar de las jornadas y compartir una experiencia común con sus compañeros.

Integración, convivencia e igualdad de oportunidades

Uno de los objetivos centrales de Egresados es brindar a los estudiantes un espacio en el que puedan compartir, aprender y celebrar el cierre de una etapa importante de sus trayectorias escolares. La finalización de la primaria representa un momento significativo para los niños y niñas, y la propuesta busca acompañarlos mediante actividades que favorezcan la integración y el sentido de pertenencia.

En ese marco, el EDI Provincial se consolida como un espacio de encuentro y contención para los grupos que participan del programa. La posibilidad de reunir a estudiantes de distintos puntos de Catamarca permite generar instancias de convivencia y disfrute colectivo, al tiempo que fortalece los vínculos entre quienes atraviesan una misma etapa educativa.

La propuesta también apunta a promover la igualdad de oportunidades, mediante el acceso a experiencias compartidas para niños y niñas del interior provincial. Las jornadas ofrecen un ámbito en el que los participantes pueden desarrollar actividades de salud y recreación, relacionarse con otros estudiantes y construir recuerdos vinculados con el cierre de la escuela primaria.

Con 733 participantes registrados durante los últimos tres meses, el programa continúa desarrollándose en las instalaciones del EDI Provincial, con encuentros semanales de tres días destinados a estudiantes de sexto grado. La iniciativa mantiene como eje el acompañamiento de los chicos y chicas en el tramo final de la primaria, a través de experiencias que combinan convivencia, integración y recreación.

La visita del gobernador Raúl Jalil y del ministro Gonzalo Mascheroni se sumó a las actividades de esta propuesta, que busca que los estudiantes del interior provincial encuentren en el EDI un lugar para compartir, aprender y disfrutar junto a otros niños y niñas antes de concluir una etapa de su formación escolar.