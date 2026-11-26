La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su vigésima octava y última sesión ordinaria del período, encabezada por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Romina Williams. Durante la jornada parlamentaria, el Pleno aprobó tres leyes, otorgó media sanción a otras dos iniciativas y dio tratamiento favorable a distintos proyectos de resolución y declaraciones de interés, abarcando cuestiones relacionadas con la administración de justicia, la calidad de los servicios sanitarios, la prevención de la tortura, la actividad minera, la infraestructura y el reconocimiento de expresiones culturales, educativas, deportivas y religiosas de la provincia.

La sesión concentró una agenda de diferentes alcances institucionales y territoriales. Entre las decisiones adoptadas se destacaron la sanción definitiva del Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil, la adhesión provincial a la denominada Ley Nicolás y la creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Asimismo, los senadores avanzaron con dos propuestas que deberán continuar su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados: la creación del Portal Ambiental y Minero y la denominación del recinto de sesiones del nuevo edificio del Poder Legislativo como Fray Mamerto Esquiú.

Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil

Uno de los principales asuntos abordados fue el proyecto referido al Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil, que recibió sanción definitiva y fue convertido en la Ley N° 5983.

La nueva normativa reorganiza el funcionamiento del fuero especializado en Catamarca y establece las bases para la intervención de los diferentes órganos que integran el sistema de justicia juvenil. En ese marco, mantiene dentro del ámbito del Poder Judicial el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, creado mediante la Ley N° 5.544, pero dispone una reorganización de su estructura, competencias y atribuciones.

Entre las responsabilidades asignadas al fuero se encuentran la investigación, el juzgamiento, la ejecución, el control y la supervisión de las medidas y sanciones previstas en la legislación vigente. Estas funciones deberán desarrollarse en consonancia con las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.

La ley también determina cómo estará integrado el Sistema de Justicia Penal Juvenil, contemplando la participación de los órganos especializados en investigación, defensa, protección de derechos y ejecución de medidas.

Dentro de esa estructura se incluyen:

Jueces especializados.

Fiscales.

Defensores.

Asesores de menores e incapaces.

El director encargado de la ejecución de las medidas.

De esta manera, la legislación establece la organización institucional y las atribuciones de los distintos actores que tendrán intervención en los procedimientos vinculados con la responsabilidad penal juvenil en el territorio provincial.

Ley Nicolás

Otra de las decisiones centrales de la jornada fue la sanción de la Ley N° 5984, correspondiente al proyecto iniciado por el diputado Juan Carlos Ledesma, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción.

Mediante esta norma, Catamarca adhiere a la Ley Nacional N° 27.797, denominada Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria - Ley Nicolás. La legislación establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Provincia, organismo que tendrá a su cargo la elaboración y ejecución de un plan provincial destinado a implementar las disposiciones de la normativa nacional en los establecimientos sanitarios públicos y privados bajo jurisdicción provincial.

Entre los fundamentos de la iniciativa se plantea la necesidad de incorporar al sistema sanitario catamarqueño los estándares nacionales de calidad y seguridad asistencial. El objetivo es prevenir eventos adversos, mejorar los procesos de atención y fortalecer los mecanismos de formación y evaluación del personal de salud.

También se contempla la necesidad de garantizar herramientas de registro, auditoría y trazabilidad clínica, de manera que los procedimientos y las prestaciones sanitarias puedan contar con mecanismos de seguimiento y control. La propuesta busca, además, unificar criterios de calidad dentro del sistema de salud y fortalecer la protección de los pacientes, articulando las disposiciones nacionales con el marco normativo provincial vigente.

La sanción definitiva de esta adhesión incorpora así una serie de lineamientos destinados a orientar la organización y el funcionamiento de los establecimientos sanitarios públicos y privados de Catamarca.

Creación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura

El tercer proyecto convertido en ley durante la sesión fue el iniciado por la diputada María Argerich y el diputado Nicolás Zavaleta, que crea el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La iniciativa, remitida por Diputados con media sanción, se convirtió en la Ley N° 5985 y establece la conformación de este organismo como Mecanismo Local integrante del Sistema Nacional de Prevención, en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y de la Ley Nacional N° 26.827.

Entre sus principales atribuciones se encuentran la realización de visitas periódicas a los lugares de privación de libertad, el monitoreo de las condiciones de alojamiento, la elaboración de recomendaciones y la promoción de políticas públicas orientadas a proteger los derechos humanos.

El ámbito de actuación del Comité comprenderá diferentes establecimientos y espacios donde existan personas privadas de libertad por decisión o autorización de una autoridad pública. La enumeración incluye:

Establecimientos penitenciarios.

Alcaidías y comisarías.

Dependencias policiales.

Centros de alojamiento transitorio.

Establecimientos de salud con internaciones involuntarias.

Espacios destinados a niños, niñas y adolescentes.

Hogares y residencias para adultos mayores.

Otros lugares donde existan personas privadas de libertad por decisión o autorización de una autoridad pública.

La normativa también establece los principios que deberán orientar el funcionamiento del organismo. Entre ellos figuran la independencia, autonomía funcional, imparcialidad, prevención y confidencialidad, junto con la cooperación institucional, transparencia, buena fe, perspectiva de derechos humanos y enfoque diferencial para grupos en situación de vulnerabilidad.

La creación del Comité incorpora una estructura provincial destinada a desarrollar tareas de supervisión, prevención y formulación de recomendaciones sobre las condiciones de los establecimientos comprendidos en su ámbito de competencia.

Media sanción para el Portal Ambiental y Minero

En otro de los puntos centrales de la sesión, el Senado otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial que propone crear el Portal Ambiental y Minero. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

El proyecto establece la obligatoriedad de sistematizar, publicar y mantener actualizada la información vinculada con la actividad minera en Catamarca, mediante plataformas digitales de acceso público y estándares abiertos.

La propuesta contempla una amplia cantidad de datos que deberán estar disponibles para facilitar el acceso a la información y el seguimiento de la actividad minera provincial. Entre los contenidos previstos se encuentran:

El Registro Catastral Minero.

Los titulares de derechos mineros y el origen de sus capitales.

Los convenios y contratos suscriptos con empresas mineras.

Los beneficiarios finales de las compañías.

Los informes y declaraciones de impacto ambiental.

Los niveles de producción y exportaciones por proyecto.

Los fondos que percibe la Provincia por regalías, fideicomisos, aportes extraordinarios, canon minero y canon de agua.

La información sobre el uso de los recursos hídricos.

Las sanciones e infracciones.

El destino de los recursos provenientes de la minería.

La cantidad de trabajadores por categoría salarial y género, con resguardo de los datos personales y sensibles.

El texto designa al Ministerio de Minería como autoridad de aplicación y establece un sistema permanente de monitoreo y evaluación. Este mecanismo deberá contar con informes anuales que permitan conocer el cumplimiento de los objetivos y las acciones de mejora implementadas o previstas.

Entre los fundamentos se sostiene que la minería constituye un sector estratégico para el desarrollo económico, productivo, social, territorial y ambiental de Catamarca. Por ese motivo, se considera necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública relacionados con la actividad.

La iniciativa señala que disponer de información clara, accesible y oportuna permitirá reducir la conflictividad social, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un mayor control ciudadano. Otro aspecto contemplado es la publicación de los procedimientos de contratación de obras, servicios, bienes e insumos realizados por las empresas mineras. La finalidad es facilitar el seguimiento estatal del cumplimiento del compre y contrate local y promover la participación de proveedores catamarqueños en la cadena de valor minera.

El recinto del nuevo edificio legislativo llevaría el nombre de Fray Mamerto Esquiú

La Cámara Alta también otorgó media sanción al proyecto de ley que propone denominar Fray Mamerto Esquiú al recinto de sesiones del nuevo edificio del Poder Legislativo de Catamarca.

La iniciativa fue presentada originalmente como proyecto de resolución por el senador Guillermo Ferreyra. Sin embargo, durante su tratamiento, los integrantes de la comisión resolvieron modificar el instrumento legislativo y convertirlo en un proyecto de ley, que posteriormente obtuvo despacho favorable.

La propuesta fue remitida a la Cámara baja para su tratamiento y tiene como finalidad dar continuidad institucional e histórica a la denominación del recinto parlamentario de la actual sede legislativa, ubicada en calle República.

Al mismo tiempo, busca reconocer la figura del Beato catamarqueño en el nuevo espacio donde funcionará el Poder Legislativo provincial.