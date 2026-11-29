El Gobierno nacional colocó la cuestión de la Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas en el primer lugar de la agenda parlamentaria prevista para las sesiones extraordinarias de diciembre. La decisión se conoció horas después del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, referido a la explotación petrolera en el archipiélago, y quedó formalizada mediante la convocatoria al Congreso para sesionar entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026.

La disposición fue establecida a través del Decreto 1433/2026, cuyo anexo contiene diez iniciativas legislativas. En ese listado, el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, identificado como expediente 10-PE-2026, aparece como el primer asunto que deberá abordar el Parlamento durante el período extraordinario.

La ubicación de la iniciativa dentro del temario la sitúa por delante de otros proyectos centrales para el cierre del año legislativo, entre ellos el Presupuesto 2027, correspondiente al expediente 13-JGM-2026, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "Súper RIGI", identificado como CD 6-2026.

El orden dispuesto por el Poder Ejecutivo se produjo en un contexto marcado por la controversia internacional en torno al proyecto hidrocarburífero "Sea Lion", ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La convocatoria parlamentaria fue anunciada inmediatamente después de que la Oficina del Presidente difundiera un comunicado oficial para fijar la posición del Gobierno frente a la orden dictada por el Tribunal del Mar.

La posición argentina frente al pronunciamiento del Tribunal del Mar

En su comunicado, la Casa Rosada destacó que el organismo internacional reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Ese reconocimiento se produjo mediante una votación no unánime, con 18 votos a favor y 3 en contra.

El Gobierno valoró ese aspecto del pronunciamiento y cuestionó la postura británica de intentar, según expresó, "desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar". De esta manera, el Ejecutivo puso el foco en el reconocimiento de la controversia territorial como uno de los elementos centrales de la resolución internacional.

Sin embargo, el comunicado también señaló una diferencia respecto de otro aspecto de la decisión del tribunal. La administración nacional cuestionó que el TIDM considerara que no existe jurisdicción en esta etapa preliminar para dictar medidas cautelares, una determinación que impidió que el organismo adoptara ese tipo de medidas en el marco del planteo presentado.

A pesar de esa circunstancia, el Gobierno remarcó que la resolución "no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia". También sostuvo que el pronunciamiento "de ningún modo legitima la explotación unilateral" de los recursos naturales en el área en disputa.

La posición oficial, por lo tanto, distinguió entre el alcance procesal de la decisión del Tribunal del Mar y la cuestión de fondo relacionada con la soberanía y la explotación de los recursos hidrocarburíferos. Para la Casa Rosada, el hecho de que no se hayan dictado medidas cautelares en esta instancia no implica un reconocimiento de legitimidad a las actividades desarrolladas unilateralmente.

El Gobierno anunció nuevas acciones arbitrales y sancionatorias

En paralelo al envío del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso, el Poder Ejecutivo anticipó que avanzará "sin demora" en la constitución del tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La decisión forma parte de los pasos que el Gobierno anunció luego del pronunciamiento internacional y apunta a continuar el procedimiento en el ámbito arbitral. El comunicado oficial también confirmó el inicio de nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos, por presuntas infracciones al marco jurídico vigente.

La advertencia del Ejecutivo estuvo dirigida a quienes participen de la explotación de los recursos naturales en el área cuya soberanía se encuentra en disputa. En ese sentido, sostuvo que quienes intervengan en esas actividades consideradas ilegítimas "deberán afrontar las consecuencias".

De esta manera, la respuesta oficial combinó tres líneas de acción: la incorporación de la cuestión Malvinas al primer lugar del temario legislativo de diciembre, el avance hacia la constitución del tribunal arbitral contemplado en la CONVEMAR y la apertura de nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos.

Los diez asuntos incluidos en la convocatoria

El Decreto 1433/2026 establece un temario que reúne iniciativas vinculadas con la soberanía, las cuentas públicas, el régimen de inversiones, la legislación electoral, la actividad marítima, los biocombustibles y otras cuestiones institucionales y económicas.

Además del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el listado contempla:

Presupuesto 2027: expediente 13-JGM-2026.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI: expediente CD 6-2026.

Reforma Electoral Integral: expediente 0083-S-2026.

Régimen de Cabotaje y Marina Mercante: expediente 0072-S-2026.

Marco regulatorio de biocombustibles: expediente 0058-S-2026.

Combate contra el Juego Ilegal: expediente 2044-S-26.

Ley de Hojarasca: expediente 1-CD-26.

Fortalecimiento de la Alianza Estratégica entre la Argentina y Estados Unidos.

Competitividad Financiera.

Tratamiento de pliegos en el Senado.

La inclusión de estos asuntos configura la agenda que el Poder Ejecutivo propuso para el período extraordinario, que se extenderá durante todo diciembre. La cuestión Malvinas, sin embargo, quedó ubicada en el primer puesto, en un escenario atravesado por el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.