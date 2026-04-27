Reforma electoral: la UCR rechaza eliminar las PASO y complica al Gobierno en el Senado

La reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei sumó su primer obstáculo clave en el Senado: la Unión Cívica Radical (UCR) adelantó que no acompañará la eliminación de las PASO, una definición que repercute en el escenario político nacional y en las provincias, entre ellas Catamarca.

El bloque radical, encabezado por Eduardo Vischi, dejó en claro que rechaza la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, aunque propuso transformarlas en optativas. "Primarias abiertas, simultáneas y optativas: en ese marco, el voto dejaría de ser obligatorio y se eliminarían las sanciones por no concurrir", señalaron desde el espacio.

La postura complica la estrategia de La Libertad Avanza, que necesita construir mayorías para avanzar con su principal objetivo electoral. El radicalismo cuenta con diez senadores y mantiene influencia sobre otros bloques cercanos, como el PRO.

Vischi explicó que el partido no busca eliminar las PASO porque las considera una herramienta que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación, aunque planteó que podrían evitarse en los casos en que no exista competencia interna entre candidatos. "El Estado debe garantizar procesos transparentes, eficientes y legítimos. Buscamos un equilibrio entre la participación y el uso responsable de los recursos", sostuvo.

El proyecto oficial

La iniciativa enviada por el Ejecutivo propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones a la Boleta Única de Papel y la implementación de Ficha Limpia. El texto, compuesto por 79 artículos, también plantea eliminar la elección directa de parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados de forma indirecta por el Congreso según la proporción de cada fuerza.

Al tratarse de una reforma electoral, el proyecto requiere mayoría absoluta: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

La estrategia del oficialismo

La mesa política de la Casa Rosada se reunirá para definir los próximos pasos legislativos. El encuentro será encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contará con la participación de Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Karina Milei.

Desde el Gobierno defendieron la eliminación de las primarias al calificarlas como "un experimento fallido" que en 2023 costó $45.000 millones sin resolver internas relevantes. En ese sentido, sostienen que las primarias deberían volver a ser un asunto interno de los partidos.

En la búsqueda de consensos, Santilli mantuvo reuniones con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien impulsa la suspensión de las PASO en su provincia, y con legisladores libertarios de Neuquén. En ese marco, la senadora Nadia Márquez destacó que se trata de "una oportunidad histórica" para avanzar con reformas estructurales.

Rechazos desde la oposición

Los bloques de Unión por la Patria en Diputados y del peronismo en el Senado anticiparon su rechazo a la eliminación de las PASO. Las bancadas encabezadas por Germán Martínez y José Mayans mantienen una postura unificada.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola cuestionó la iniciativa y advirtió que la reforma apunta a restringir la participación política y limitar la competencia de fuerzas por fuera de los bloques tradicionales.

El debate quedó instalado en el Congreso, mientras el oficialismo reconoce las dificultades para alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado para aprobar la reforma. Patricia Bullrich ya advirtió a la Casa Rosada sobre los obstáculos para reunir esa mayoría.