Infraestructura nacional: designan a Fernando Herrmann tras la salida de Frugoni y los cambios impactan en la obra pública

Fernando Herrmann asumirá como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura del Gobierno nacional, en un recambio que repercute en la planificación de obras públicas con alcance federal, incluidas las provincias como Catamarca. El funcionario reemplazará a Carlos Frugoni, quien presentó su renuncia luego de reconocer que poseía siete departamentos en Miami sin declarar ante ARCA y la Oficina Anticorrupción. En paralelo, Mariano Plencovich ocupará el cargo de secretario de Transporte.

Herrmann es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).

Perfil del nuevo secretario

El flamante secretario de Coordinación de Infraestructura posee una extensa carrera en el sector. De hecho, había sido designado secretario de Transporte en enero de 2026 en reemplazo de Luis Pierrini.

Según su perfil profesional, inició su actividad con obras de remodelación y ampliación en la Clínica Bazterrica, participó en el diseño del Hotel MDQ, desarrolló un edificio corporativo en Las Lomas y una vivienda en Los Nogales.

Entre 1990 y 1993 fue docente universitario de Proyecto y Diseño Arquitectónico en la FADU. En paralelo, fue socio gerente de Wilderstant SRL entre enero de 1990 y enero de 1992.

En 2004 asumió como consejero del CPAU y dos años más tarde fue designado tesorero, funciones que desempeñó hasta 2008. Ese mismo año se incorporó como gerente de construcciones en CS Salud, cargo que ocupó hasta 2010.

Actualmente es socio gerente de Arquigrupo SRL desde agosto de 2005 y, desde hace 34 años, se desempeña como director ejecutivo del Estudio Herrmann & arquitectos asociados.

La renuncia de Frugoni

La salida de Frugoni se produjo tras revelarse que adquirió siete propiedades en Palm Beach entre 2020 y 2022, cuando era titular de la sociedad AUSA, responsable de las autopistas porteñas. Durante ese período también participó en proyectos de obra pública de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el Paseo del Bajo.

Al menos cinco de los inmuebles fueron identificados en registros oficiales del condado de Palm Beach con valores de entre 215.000 y 216.000 dólares. Entre ellos figuran departamentos en Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach.

Las adquisiciones se realizaron a través de dos sociedades de responsabilidad limitada, Genova LLC y Waki LLC, constituidas en Delaware en 2021 y 2025, respectivamente, y no fueron informadas ante las autoridades argentinas.

La omisión podría ser considerada delito por la Justicia, que ya recibió denuncias penales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Las causas quedaron radicadas en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas e investigan presunto ocultamiento de un patrimonio superior a 1,5 millones de dólares.