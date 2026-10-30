Fuga de Bolsonaro: la cancillería de Brasil convocó a la encargada de la embajada argentina

La Cancillería de Brasil convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, Emilia Cortés, con el propósito de solicitar información sobre el tránsito del senador Flávio Bolsonaro por territorio argentino, en el marco de su salida de Brasil y su posterior viaje hacia Estados Unidos. La reunión se produjo el jueves 29 de octubre en la capital brasileña y se desarrolló en un contexto de sensibilidad diplomática entre ambos países, aunque las autoridades de Itamaraty buscaron restarle trascendencia al encuentro.

La funcionaria argentina, que actualmente es la máxima representante diplomática del país en Brasilia, fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. El motivo de la convocatoria estuvo vinculado con la necesidad de conocer detalles sobre el recorrido que realizó Bolsonaro después de abandonar Brasil, cruzar hacia Argentina y continuar posteriormente su viaje hacia Ecuador y Miami, en Estados Unidos.

Desde la sede de la diplomacia brasileña, conocida como Itamaraty, una fuente explicó que la citación respondió exclusivamente a la intención de reunir información sobre lo sucedido. "Es solo parte de nuestro esfuerzo en recabar información sobre lo que pasó. No hay drama", señalaron a Clarín, en una declaración destinada a quitarle relevancia institucional al episodio.

La aclaración tuvo como objetivo diferenciar el pedido de información de cualquier eventual medida de presión diplomática contra el gobierno argentino. De acuerdo con las fuentes consultadas, la reunión fue breve, duró apenas unos minutos y transcurrió en términos muy amables.

Brasil descartó una reprimenda

Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la intención brasileña de evitar que la convocatoria fuera interpretada como una protesta formal o una manifestación de desaprobación hacia Buenos Aires. Las fuentes diplomáticas insistieron en que el llamado a Cortés no tuvo ese significado y que la conversación estuvo limitada a la búsqueda de precisiones sobre los acontecimientos.

"En absoluto, no vamos por la desaprobación contra Buenos Aires o cualquier cuestión semejante. Fue solo una conversación", explicaron desde el ámbito diplomático brasileño.

La postura transmitida por Itamaraty buscó mantener el episodio dentro de un marco estrictamente informativo, sin convertirlo en un nuevo foco de confrontación entre los dos gobiernos. La preocupación brasileña estuvo relacionada con las circunstancias en las que se produjo la salida de Flávio Bolsonaro y con la posibilidad de que funcionarios de ambos países hubieran colaborado en el recorrido que le permitió abandonar territorio brasileño.

El caso adquirió especial sensibilidad porque Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil debido a los procesos de corrupción que se tramitan en su contra. En ese escenario, el tránsito por Argentina y la posterior continuidad del viaje hacia otros destinos internacionales pasaron a formar parte de las cuestiones sobre las que las autoridades brasileñas buscan obtener información.

Una relación bilateral complicada

La convocatoria a Emilia Cortés se produjo en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Brasil ya atravesaban dificultades. Ambos países retiraron a sus respectivos embajadores como consecuencia de la crisis que se desencadenó después de los insultos del presidente argentino, Javier Milei, contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese contexto, Cortés ocupa un lugar institucional relevante, ya que es la máxima diplomática argentina en Brasilia y quedó al frente de la representación del país ante la ausencia del embajador.

La situación generada por la salida de Bolsonaro podía convertirse en un nuevo motivo de tensión, especialmente por las versiones que señalan que funcionarios argentinos y brasileños colaboraron en el escape. Sin embargo, tanto desde Planalto, sede del gobierno brasileño, como desde Itamaraty, la orientación fue evitar que el episodio derivara en un deterioro adicional de los vínculos con la administración de Milei.

La decisión de mantener un tono moderado también se relaciona con el escenario político y diplomático más amplio, que incluye a Estados Unidos y al presidente Donald Trump. Según el criterio que prevalece en las sedes gubernamental y diplomática brasileñas, el objetivo es impedir que el escándalo genere una confrontación innecesaria con Buenos Aires o con Washington.

Invitaciones para la asunción

Como parte de esa estrategia de contención, Brasil tiene previsto invitar formalmente tanto a Javier Milei como a Donald Trump a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula da Silva, programada para el 5 de enero.

La decisión se mantendría incluso después de que se confirmara que funcionarios de los dos países colaboraron en el escape de Bolsonaro, quien tenía impedimentos judiciales para abandonar Brasil debido a los procesos de corrupción que enfrenta.

La continuidad de las invitaciones representa una señal de que el gobierno brasileño procura separar el episodio relacionado con Flávio Bolsonaro de los canales institucionales y protocolares que mantiene con Argentina y Estados Unidos.

De esta manera, la convocatoria a la representante diplomática argentina se mantuvo limitada a un pedido de información y no fue presentada por Brasil como una medida de represalia. La intención declarada de las autoridades brasileñas es esclarecer las circunstancias del desplazamiento de Bolsonaro sin trasladar automáticamente el conflicto al plano de las relaciones entre los mandatarios.