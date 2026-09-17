Fiambalá se planta por la Zona Franca: las fuerzas vivas convocan al pueblo a manifestarse

La disputa por la localización de la Zona Franca del departamento Tinogasta ingresó en una nueva etapa de tensión social luego de que las denominadas Fuerzas Vivas de Fiambalá, junto con cámaras, instituciones, sectores productivos, turísticos, comerciales, proveedores mineros, exlegisladores y vecinos, unificaran su postura y resolvieran profundizar el reclamo ante el Gobierno de Catamarca.

La comunidad fiambalense plantea que la Zona Franca debe ser emplazada dentro de su jurisdicción y sostiene que existen fundamentos geográficos, productivos, económicos y sociales para respaldar esa solicitud.

Lo que inicialmente se había expresado como un planteo institucional comenzó a adquirir una dimensión más amplia, con diferentes sectores de la comunidad dejando de lado sus diferencias políticas y partidarias para concentrarse en un objetivo común: ser escuchados antes de que quede definida de manera definitiva la localización de la infraestructura.

En ese marco, las Fuerzas Vivas anunciaron una concentración para este sábado 19 de septiembre, desde las 19 horas, en Plaza Beato Esquiú, convocando a instituciones, comerciantes, productores, prestadores turísticos, proveedores mineros, organizaciones intermedias y vecinos.

La manifestación será pacífica, según adelantaron sus impulsores, quienes además anticiparon que continuarán utilizando los mecanismos de participación ciudadana y manifestación pública hasta que el reclamo sea escuchado.

Una posición respaldada por distintos sectores

La postura fue consolidada durante una reunión que reunió a representantes de las Fuerzas Vivas de Fiambalá y de diferentes sectores de la comunidad. Participaron referentes de la Cámara de Turismo, Cámara Económica y Cámara de Proveedores Mineros, además de representantes de otros espacios productivos, turísticos, comerciales y mineros, exlegisladores y vecinos.

La bienvenida al encuentro estuvo a cargo de la presidenta de la Cámara de Turismo, profesora Fátima Haddad. Posteriormente, el exsenador provincial Mario Argentino Quintar expuso sobre los antecedentes y alcances de la legislación relacionada con el régimen de zonas francas, a partir de su experiencia durante su paso por la Legislatura provincial.

También realizó sus consideraciones el exdiputado provincial y magíster Jorge Tejeda, quien aportó elementos al intercambio y al debate sobre la iniciativa. De ese encuentro surgió una posición coincidente que luego fue formalizada mediante un documento dirigido al gobernador Raúl Jalil.

En la presentación, las Fuerzas Vivas, instituciones intermedias, sectores productivos, comerciales y turísticos, junto con vecinos autoconvocados, expresaron formalmente su pedido para que la Zona Franca sea radicada en Fiambalá.

Los argumentos: ubicación, minería y corredor bioceánico

Entre los principales fundamentos planteados aparece la ubicación estratégica de Fiambalá, su proximidad con el Paso Internacional San Francisco, su integración al Corredor Bioceánico, la actividad minera desarrollada dentro de su jurisdicción y el potencial logístico e industrial de la ciudad.

Los impulsores de la iniciativa consideran que estos elementos deben ser contemplados al momento de definir dónde será emplazada físicamente la infraestructura. En particular, sostienen que la cercanía con el paso internacional, la actividad productiva y minera y la ubicación de Fiambalá dentro del corredor hacia Chile constituyen condiciones que podrían tener incidencia en el funcionamiento de la Zona Franca.

El planteo también está relacionado con las posibilidades de desarrollo que, según los sectores que respaldan el reclamo, podría generar una infraestructura de estas características.

Entre los objetivos señalados aparecen:

Generación de empleo.

Desarrollo de servicios .

. Atracción de inversiones .

. Mayor actividad comercial e industrial .

. Creación de oportunidades para los jóvenes .

. Fortalecimiento del potencial logístico e industrial de Fiambalá.

de Fiambalá. Aprovechamiento de la vinculación con el Paso Internacional San Francisco y el Corredor Bioceánico.

Desde esta perspectiva, el reclamo no se limita a la discusión sobre la ubicación de un predio. Para quienes participan de la iniciativa, la cuestión está vinculada con quiénes podrían beneficiarse de manera directa de las oportunidades económicas, comerciales, industriales, logísticas y laborales asociadas con una herramienta estratégica relacionada con el comercio exterior, la actividad minera y el corredor hacia Chile.

La respuesta desde Tinogasta

La disputa ya tuvo una respuesta pública desde Tinogasta. El intendente Ernesto Andrada sostuvo que el proyecto presentado ante Nación contempla un emplazamiento determinado detrás del Parque Industrial, frente al aeródromo y sobre la Ruta Nacional 60.

Además, defendió las gestiones realizadas durante los últimos años para avanzar con la iniciativa. Frente a esta posición, Fiambalá decidió profundizar su reclamo y llevarlo a los diferentes ámbitos institucionales disponibles.

La comunidad plantea que quiere ser escuchada antes de que avance definitivamente la localización de la Zona Franca. En paralelo, durante las reuniones también aparecieron cuestionamientos relacionados con lo que los participantes consideran una distribución desigual de oportunidades y beneficios dentro del departamento.

En ese marco, fueron puestas sobre la mesa las diferencias que, según sostienen los sectores fiambalenses, existen entre el perfil productivo de Fiambalá y las posiciones históricas asumidas por distintos sectores de Tinogasta frente a la actividad minera. Estos planteos forman parte de los argumentos expresados por los participantes de la reunión y de los fundamentos con los que las Fuerzas Vivas buscan respaldar su pedido ante las autoridades provinciales.

Una de las consignas que comenzó a instalarse con mayor fuerza sintetiza la posición de los sectores movilizados: "No estamos dispuestos a ceder".

El reclamo también llegará a la Legislatura

La estrategia definida por las Fuerzas Vivas no quedará limitada al documento enviado al gobernador. Según adelantaron a Multimedios Abaucán, también se remitirá una presentación a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, solicitando que representantes de Fiambalá puedan participar y ser escuchados en las comisiones que eventualmente analicen el proyecto legislativo.

La intención será presentar ante los legisladores los fundamentos que sostienen el pedido, con especial énfasis en los aspectos geográficos, productivos, económicos y sociales. La cuestión tiene además una dimensión institucional concreta. El convenio firmado entre Nación y Provincia para avanzar con la Zona Franca requiere el correspondiente tratamiento legislativo provincial.

Distintas fuentes locales señalaron que el proyecto se encuentra precisamente en una etapa institucional en la que debe avanzar su marco legal.

De este modo, mientras desde Tinogasta se sostiene que el predio ya fue definido en las gestiones realizadas ante Nación, en Fiambalá se considera que el debate continúa abierto y que todavía existe una instancia para plantear formalmente la alternativa de radicación en esa jurisdicción.

El antecedente del Concejo Deliberante

El reclamo cuenta además con un antecedente institucional reciente. El Concejo Deliberante de Fiambalá aprobó por unanimidad una ordenanza que declaró la emergencia turística y, durante la misma sesión, respaldó el pedido para que parte de la futura Zona Franca del departamento Tinogasta sea instalada en Fiambalá.

La solicitud fue fundamentada, entre otros aspectos, en la cercanía con el Paso de San Francisco. De esta manera, el planteo comenzó a sumar expresiones provenientes tanto de sectores sociales y productivos como de ámbitos institucionales locales.

La coincidencia entre esos espacios constituye uno de los elementos centrales de la estrategia impulsada por las Fuerzas Vivas, que buscan instalar el reclamo en la agenda provincial antes de que concluya el proceso de definición de la localización.