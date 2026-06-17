El oficialismo logró postergar una sesión clave sobre la interpelación a Adorni

En una jornada marcada por intensas negociaciones políticas, La Libertad Avanza logró postergar por una semana la sesión legislativa en la que se tratará un proyecto de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista inicialmente para el 2 de julio. Con esta reconfiguración del cronograma parlamentario, el Gobierno obtiene un margen de quince días para definir si mantiene al funcionario en su cargo o si, por el contrario, decide separarlo de sus funciones.

El oficialismo consiguió mover la sesión hasta el 25 de junio, aunque este movimiento no logró frenar el avance político de los bloques opositores y dialoguistas, que mantienen su respaldo a la iniciativa de interpelación y a la posibilidad de una futura moción de censura.

Los bloques denominados dialoguistas se mostraron inflexibles en su postura de no esperar más tiempo. Finalmente, solo aceptaron una postergación de una semana, condicionando esa decisión a la expectativa de que el Gobierno tome medidas respecto del funcionario cuestionado.

Labor Parlamentaria: el epicentro de la decisión política

La resolución se adoptó durante la reunión de Labor Parlamentaria, instancia en la que, a propuesta de los bloques opositores, se definió incorporar a la próxima sesión el tratamiento de un proyecto para citar a interpelación al funcionario en la misma jornada en la que estaba previsto que Adorni exponga su informe de gestión.

Este movimiento legislativo implica que el jefe de Gabinete no solo deberá presentar su informe ante el Senado, sino que también estará obligado a responder preguntas vinculadas a su patrimonio, quedando además expuesto a la posibilidad de una moción de censura.

La reunión de Labor Parlamentaria se produjo tras un extenso encuentro entre la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y representantes de los bloques dialoguistas. En ese intercambio, legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales ya habían anticipado su decisión de impulsar la interpelación, aunque aceptaron la postergación por una semana.

La postura del oficialismo y el rol de Patricia Bullrich

Desde el oficialismo, Patricia Bullrich aclaró que la inclusión del proyecto de interpelación fue impulsada exclusivamente por los bloques opositores y subrayó que "no será acompañado por La Libertad Avanza".

Asimismo, explicó que quienes promueven la iniciativa deberán reunir una mayoría absoluta, dado que se trata de un mecanismo previsto como "un artículo operativo de la Constitución".

En sus declaraciones, Bullrich también precisó el alcance del procedimiento legislativo:

Si se vota la interpelación, esta podría realizarse antes o después del informe de gestión , dependiendo del acuerdo parlamentario.

, dependiendo del acuerdo parlamentario. El proceso requiere mayoría absoluta para su aprobación.

para su aprobación. La decisión del arco opositor será comunicada al Gobierno.

La legisladora anticipó además que informaría al Poder Ejecutivo sobre el avance de la iniciativa impulsada por la oposición.

Durante la misma sesión, se prevé también el tratamiento de tratados internacionales y un proyecto vinculado a la propiedad privada, lo que suma complejidad al debate legislativo.

El PRO endurece su postura contra la continuidad de Adorni

En paralelo, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, adoptó una posición contundente al afirmar que la permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete "no da para más".

El legislador sostuvo que su bloque acompañará un eventual pedido de censura o remoción si el funcionario no brinda explicaciones sobre su patrimonio y si el debate institucional avanza hacia esa instancia.

En ese sentido, Goerling Lara fue categórico al afirmar:

"Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión".

Estas declaraciones consolidan el endurecimiento de sectores del PRO respecto de la situación del jefe de Gabinete, alineando posiciones internas en torno a la exigencia de explicaciones públicas.

Cómo están los votos: un mapa legislativo fragmentado

El proyecto de interpelación ya cuenta con un piso significativo de apoyos legislativos. Según el detalle parlamentario, la iniciativa reúne hasta el momento 25 votos asegurados, con la posibilidad de ampliarse a partir de nuevas adhesiones.

El esquema de apoyos se distribuye de la siguiente manera:

3 votos de Convicción Federal , que responden a los gobernadores aliados: Gustavo Sáenz (Salta) Raúl Jalil (Catamarca)

, que responden a los gobernadores aliados: Mayoría de la decena de legisladores radicales

2 votos del PRO

A este conjunto se suman otras expresiones legislativas:

2 legisladores de Santa Cruz

2 de Provincias Unidas

1 legisladora salteña

2 del Frente de la Concordia

1 de Despierta Chubut

1 de La Neuquinidad

Este entramado de apoyos refleja un escenario parlamentario altamente fragmentado, donde convergen sectores opositores, dialoguistas y representantes provinciales con distintos alineamientos políticos, pero con un punto en común: la presión institucional sobre la figura del jefe de Gabinete.

Un escenario abierto a quince días de la definición

Con la postergación de la sesión hasta el 25 de junio, el Gobierno ingresa en una cuenta regresiva de quince días en la que deberá definir el futuro de Manuel Adorni. Mientras tanto, la oposición mantiene activa la posibilidad de avanzar con la interpelación, la revisión de su patrimonio y una eventual moción de censura.

El escenario legislativo, lejos de cerrarse, se abre a una etapa de máxima tensión política, donde los tiempos parlamentarios y las decisiones del Ejecutivo se entrelazan en una negociación que aún no tiene desenlace claro.