El Parlamento del Norte Grande avanza con eje en la agenda universitaria y turística

En la ciudad de La Rioja comenzó la jornada inicial de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, un espacio que reúne a las máximas autoridades legislativas y a 130 parlamentarios de las 10 provincias del NOA y NEA, con el objetivo de abordar problemáticas comunes y coordinar acciones orientadas al desarrollo regional.

La comitiva de Catamarca estuvo encabezada por el vicegobernador Rubén Dusso, quien participó de las distintas instancias de trabajo junto a autoridades legislativas y representantes de sectores vinculados con la educación y el turismo.

La jornada fue recibida por la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, y tuvo como eje una agenda amplia en la que se combinaron cuestiones institucionales, educativas, turísticas y productivas. El funcionamiento del Parlamento del Norte Grande permitió reunir en un mismo ámbito las preocupaciones y propuestas de las provincias que integran el NOA y el NEA, con la intención de coordinar respuestas frente a desafíos compartidos.

La Mesa Ejecutiva abrió la jornada

La apertura estuvo marcada por la reunión de la Mesa Ejecutiva, instancia que concentró la participación de autoridades de distintas provincias del Norte Grande.

De la reunión participaron:

Rubén Dusso , vicegobernador de Catamarca.

, vicegobernador de Catamarca. Teresita Madera , vicegobernadora de La Rioja.

, vicegobernadora de La Rioja. Carlos Silva Neder , vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento.

, vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento. Alberto Bernis , vicegobernador de Jujuy.

, vicegobernador de Jujuy. Antonio Oscar Marocco , vicegobernador de Salta.

, vicegobernador de Salta. Miguel Ángel Acevedo , vicegobernador de Tucumán.

, vicegobernador de Tucumán. Eduardo Adolfo Tassano , presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes.

, presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes. Henry Finck , presidente de la Cámara de Senadores de Corrientes.

, presidente de la Cámara de Senadores de Corrientes. Carmen Noemí Delgado , presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco.

, presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Gustavo Valdés, senador nacional, en carácter de invitado especial.

El encuentro permitió avanzar en una agenda institucional que luego se trasladó a las diferentes instancias de trabajo del Parlamento. En paralelo, las autoridades legislativas incorporaron al debate las problemáticas planteadas por representantes de sectores estratégicos para las provincias norteñas.

Universidades públicas

Uno de los principales ejes abordados durante el trabajo de la Mesa Ejecutiva fue la situación de las universidades públicas nacionales de la región. Los vicegobernadores recibieron a representantes de distintas instituciones universitarias, entre ellas la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Durante el encuentro, las autoridades académicas expresaron su agradecimiento por el espacio institucional brindado y expusieron la crítica situación presupuestaria que atraviesa la educación superior pública en el país.

El diálogo no se limitó a la cuestión presupuestaria. También se abordó la oferta académica actualmente existente y la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los gobiernos provinciales para consolidar nuevas propuestas educativas. En ese sentido, se puso el foco en la importancia de que las nuevas alternativas de formación respondan a las demandas socioproductivas del Norte Grande. La articulación entre las instituciones universitarias y los gobiernos provinciales fue planteada como un elemento relevante para consolidar propuestas educativas vinculadas con las necesidades de la región.

Así, la agenda universitaria ocupó un lugar central dentro de la primera jornada, combinando la preocupación por el financiamiento de la educación superior pública con la discusión sobre las carreras y propuestas académicas necesarias para acompañar el desarrollo regional.

El sector turístico pidió estrategias conjuntas

La actividad del Parlamento también incluyó un espacio específico para analizar la situación del turismo. Las autoridades parlamentarias mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja y con referentes del sector a nivel regional. Durante ese encuentro, los representantes de la actividad expusieron el complejo panorama que atraviesa el turismo.

A partir de las cuestiones planteadas, las autoridades acordaron avanzar en la articulación de estrategias conjuntas destinadas a sostener y potenciar la industria turística en las provincias del Norte. El tratamiento de esta problemática dentro del Parlamento del Norte Grande permitió incorporar la perspectiva de un sector que, de acuerdo con lo expuesto durante la reunión, atraviesa un escenario complejo y requiere acciones coordinadas entre las distintas jurisdicciones.

El objetivo planteado fue generar una articulación regional que permita trabajar sobre las necesidades de la actividad y fortalecer su desarrollo en las provincias norteñas.

Encuentro con Quintela

Luego de la reunión ejecutiva, las autoridades del Parlamento del Norte Grande se trasladaron hasta la Casa de Gobierno de La Rioja. Allí fueron recibidas por el gobernador Ricardo Quintela, con quien mantuvieron un espacio de diálogo previo al desarrollo de la jornada plenaria.

El encuentro con el mandatario riojano formó parte de la agenda institucional prevista para la sesión y permitió que las autoridades parlamentarias mantuvieran una instancia de intercambio antes de avanzar hacia el debate en el recinto.

Los 130 legisladores trabajaron en 13 comisiones

Mientras se desarrollaban las actividades de la Mesa Ejecutiva y los encuentros institucionales, los 130 legisladores que integran el bloque del NOA y NEA avanzaron con el tratamiento de los proyectos que formarán parte de la Nómina de Asuntos.

Para ello, los parlamentarios trabajaron divididos en 13 comisiones ordinarias, encargadas de analizar y dictaminar las distintas iniciativas que posteriormente serán consideradas en la jornada plenaria.

La delegación catamarqueña tuvo participación activa en diferentes espacios de trabajo. El senador Félix Jerez integró la Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, mientras que la senadora Débora Romero formó parte de la Comisión de Género, Mujer, Diversidad e Igualdad.

También participaron del trabajo en comisiones el senador Gonzalo Ormachea, la diputada Yanina Luna, el diputado Juan Pablo Sánchez y el diputado Juan Carlos Ledesma.

La presencia de los representantes catamarqueños permitió a la delegación provincial intervenir en distintos ámbitos del tratamiento de las iniciativas que serán elevadas al debate general.