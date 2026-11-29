El presidente Javier Milei encabezará este lunes 30 de noviembre, desde las 20.30, la presentación de su nueva obra editorial, una trilogía titulada "La moral como política de Estado". El encuentro se desarrollará en el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad, el edificio que anteriormente funcionaba como Centro Cultural Kirchner, y tendrá el formato de una conferencia magistral.

La actividad representa una nueva instancia de exposición pública del pensamiento político y filosófico que el mandatario busca asociar con su administración. Según anticipó el propio Milei, el contenido de la publicación reúne los fundamentos conceptuales que orientan las decisiones de gobierno y la manera en que se diseña y ejecuta la política oficial.

La convocatoria contempla la participación de integrantes del Gabinete nacional, diputados y senadores de La Libertad Avanza. Entre las presencias que se esperan se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Presidente estará acompañado sobre el escenario por dos invitados: el economista Juan Carlos de Pablo y el filósofo español Agapito Maestre. La participación de ambos formará parte de una presentación en la que Milei expondrá los principales conceptos de la obra y el marco de ideas que, según sostiene, atraviesa las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.

El Palacio Libertad, escenario de dos acontecimientos de relevancia

La presentación del libro no será la única actividad de importancia institucional y económica prevista para el lunes 30 de noviembre en el Palacio Libertad. Ese mismo día se firmará la Decisión Final de Inversión (FID) correspondiente al megaproyecto energético Argentina LNG, una iniciativa impulsada por YPF, junto con la petrolera italiana Eni y XRG.

La coincidencia de ambos acontecimientos le dará a la jornada una doble dimensión: por un lado, la exposición del Presidente sobre los fundamentos ideológicos y conceptuales de su gestión; por otro, la formalización de una decisión vinculada con uno de los proyectos energéticos de mayor magnitud mencionados por el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó a Argentina LNG como "la mayor inversión de la historia argentina". La firma de la FID marcará, de acuerdo con la información difundida, otro de los momentos centrales de la actividad oficial programada en el mismo edificio.

De esta manera, la presentación editorial de Milei se desarrollará en una jornada que también estará atravesada por una definición de fuerte contenido económico. La agenda reunirá en el Palacio Libertad a funcionarios, legisladores y referentes convocados para participar de los distintos acontecimientos previstos.

Una trilogía para explicar las ideas y las decisiones del Gobierno

La obra "La moral como política de Estado" fue editada por Hojas del Sur, sello fundado y dirigido por Andrés Mego. El editor también participó en la organización del acto realizado en el Movistar Arena y está vinculado a La Derecha Fest.

El proyecto editorial está compuesto por tres volúmenes que abordarán diferentes dimensiones de la administración de Milei. El primero, titulado "La construcción de una idea", será el eje de la exposición presidencial del lunes.

Las otras dos entregas estarán dedicadas a explicar la implementación del programa oficial y a detallar la gestión. En particular, el tercer tomo tendrá características de una "bitácora", ya que reunirá las decisiones adoptadas durante los primeros 30 meses de gobierno.

La organización de la trilogía plantea así un recorrido que comienza con la construcción conceptual de la propuesta política, continúa con la puesta en marcha del programa y concluye con el registro de las decisiones tomadas durante la administración.

El primer volumen ocupará un lugar central en la conferencia magistral porque, según lo anticipado, será el material sobre el que se apoyará la exposición del mandatario. Los restantes tomos ampliarán ese contenido mediante el análisis de la implementación y el detalle de las medidas adoptadas.

Preventa de los primeros volúmenes y una colección de once libros

Los dos primeros tomos de la trilogía ya se encuentran disponibles en preventa a través del sitio web de la editorial, con un precio de $35.000 cada uno.

Las características editoriales informadas para ambas publicaciones son las siguientes:

Primer volumen: "La construcción de una idea". Cuenta con 336 páginas y será el eje de la presentación presidencial.

Segundo volumen: tiene 296 páginas y forma parte del recorrido previsto para desarrollar la implementación del programa oficial.

Precio de preventa: $35.000 por cada uno de los dos primeros tomos.

Tercer volumen: estará dedicado al detalle de la gestión y funcionará como una bitácora de las decisiones adoptadas durante los primeros 30 meses de gobierno.

La trilogía, además, no será la única publicación vinculada con el proyecto editorial que Milei anticipó para los próximos meses.

Durante una exposición en la Universidad Torcuato Di Tella, el Presidente había adelantado que en diciembre se publicarán otros ocho libros, correspondientes a las distintas carteras ministeriales. La incorporación de esos títulos permitirá completar una colección de once volúmenes, concebida para documentar las reformas impulsadas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

La propuesta editorial busca reunir en una misma colección tanto el marco de ideas que orienta la administración como el desarrollo de las políticas oficiales y las decisiones adoptadas en cada una de las áreas ministeriales.

Milei anticipó que el libro reúne el marco conceptual de su administración

En la antesala del lanzamiento, el mandatario presentó la obra como una síntesis del pensamiento que sostiene su proyecto político. Durante su participación en el Argentina Week, en París, Milei afirmó que el contenido del libro reúne los fundamentos de las decisiones y los diseños de política pública de su gobierno.

"Todo lo que estamos diseñando y la forma en la cual encaramos la política está volcada en lo que es mi próximo libro", expresó el Presidente al referirse a la publicación.

La definición permite comprender el propósito que el propio mandatario le atribuye a la trilogía: presentar de manera organizada las ideas que, según su planteo, explican la orientación de la gestión y las decisiones que se adoptan desde el Gobierno nacional.

En sus intervenciones anteriores, Milei también vinculó ese enfoque con distintas corrientes de pensamiento y tradiciones filosóficas y jurídicas. Entre ellas mencionó la filosofía griega, el derecho natural y la tradición judeocristiana.

Estos conceptos forman parte de la base intelectual que el Presidente busca exponer en la obra y que, de acuerdo con sus declaraciones, considera determinante para comprender la manera en que concibe la política y el ejercicio de la función pública.

La vida, la libertad, la propiedad y la palabra

En sus explicaciones sobre el contenido conceptual del libro, Milei enumeró una serie de principios que definió como "valores no negociables". Entre ellos incluyó el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y el cumplimiento de la palabra.

La referencia a estos valores se integra al planteo general de la publicación, cuyo título coloca a la moral en el centro de la concepción política que el mandatario busca desarrollar.

La combinación de filosofía griega, derecho natural y tradición judeocristiana aparece así como parte del marco de ideas que el Presidente identifica con su administración. A partir de esos fundamentos, la trilogía propone recorrer tanto la construcción intelectual del programa como su implementación y las decisiones que marcaron los primeros 30 meses de gestión.

La conferencia magistral del lunes permitirá a Milei presentar públicamente el primer tomo y profundizar en los conceptos que, según anticipó, atraviesan el diseño de las políticas oficiales.