El Presidente viaja a Hungría para participar en un foro encabezado por Viktor Orbán

El presidente de la Nación, Javier Milei, emprenderá un nuevo viaje al exterior con destino a Hungría, donde participará como orador principal en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El mandatario partirá el viernes rumbo a Europa para arribar a tiempo al evento, que se desarrollará durante toda la jornada del sábado. La participación en esta cumbre se inscribe en una agenda internacional que el jefe de Estado viene sosteniendo con intensidad en las últimas semanas, tras su reciente gira por Estados Unidos y España.

En ese contexto, el viaje adquiere relevancia no solo por la exposición en el foro, sino también por la posibilidad de un nuevo encuentro con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los referentes globales de la nueva derecha con quien Milei ya mostró sintonía política.

La CPAC como plataforma global del conservadurismo

La CPAC es un evento de origen estadounidense que, en los últimos años, ha ampliado su alcance a nivel internacional, con ediciones en distintos países. Se trata de un encuentro anual orientado a discutir y promover valores conservadores, con participación de figuras políticas de relevancia global.

En esta edición, que tendrá lugar en Hungría, se prevé la presencia de referentes del conservadurismo y el liberalismo, entre ellos Andrej Babiš y Russ Fulcher.

El evento es organizado en esta oportunidad por el Centro para los Derechos Fundamentales (Alapjogokért Központ), una entidad local encargada de la coordinación general de la cumbre.

Cabe señalar que, si bien el expresidente estadounidense Donald Trump suele asistir a las ediciones realizadas en su país, no figura en la lista de participantes de este encuentro en Europa.

Un vínculo en construcción con Viktor Orbán

Uno de los puntos centrales del viaje será el eventual encuentro entre Milei y Orbán, quien ya participó como figura destacada en ediciones anteriores de la CPAC en Hungría y se espera que repita presencia este año.

Ambos líderes se mostraron públicamente juntos por primera vez hace algunas semanas en Washington D.C., durante la reunión inaugural de la denominada Junta de la Paz impulsada por Trump.

En aquella ocasión, Milei y Orbán compartieron espacio y se los vio conversando de manera amistosa e interactuando de cerca, en una señal de afinidad política dentro del espacio de la nueva derecha internacional.

La cumbre en Hungría podría ofrecer una nueva instancia de contacto, aunque no se descarta que el encuentro sea de carácter informal.

Antecedentes recientes y participación argentina

La participación de Milei en la CPAC no es un hecho aislado dentro de su agenda política. En 2024, el evento tuvo su debut en la Argentina, con el propio Presidente como principal orador en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Asimismo, en la edición de 2025 realizada también en Hungría, el oficialismo argentino ya había tenido representación a través del ex secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y del diputado Santiago Santurio.

La última intervención del mandatario en una CPAC tuvo lugar en septiembre del año pasado, en Paraguay, donde defendió el rumbo de su gestión y cuestionó a las administraciones anteriores.

En esa oportunidad, Milei afirmó:

"Hace dos años los argentinos eligieron cambiar"

"Pusimos en marcha un plan de orden fiscal, monetario y cambiario"

También dejó definiciones en el plano político:

"No hay terceras vías en este camino"

"Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente"

Además, destacó la importancia de la cooperación entre países bajo principios de mercado:

"Es mediante la cooperación y el intercambio voluntario que los pueblos crecen y prosperan"

Una agenda internacional en un contexto interno sensible

El nuevo viaje de Milei se produce pocos días después de su última gira, que incluyó escalas en Estados Unidos y España. En este último país, el Presidente participó del Foro Económico de Madrid y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal.

Sin embargo, el desarrollo de su agenda internacional ocurre en paralelo a un escenario de tensiones internas dentro del Gobierno, que han sido manejadas con bajo perfil en la comunicación oficial.

Uno de los episodios recientes que generó controversia fue el viaje a Nueva York, donde se realizó el evento Argentina Week orientado a la captación de inversiones. Allí, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llevó a su esposa como parte de la comitiva oficial, lo que derivó en una polémica pública y posteriores disculpas.