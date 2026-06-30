La renuncia de Adorni abre una nueva etapa en el Congreso y reordena la agenda legislativa

La renuncia de Manuel Adorni marcó un punto de inflexión para el oficialismo luego de varios días de fuerte tensión política e institucional que habían dejado al Congreso prácticamente inmovilizado. La salida del ahora exjefe de Gabinete permitió descomprimir parcialmente una crisis que se había profundizado con sesiones caídas, pedidos de interpelación y crecientes diferencias tanto con sectores del PRO como con la oposición peronista.

En este nuevo escenario, el Gobierno ya comenzó a delinear una estrategia para recuperar la iniciativa parlamentaria. Entre las primeras medidas previstas figura la planificación de una sesión en el Senado durante esta semana y la convocatoria a una reunión en Casa Rosada entre los legisladores oficialistas, la secretaria Karina Milei y el ministro Coordinador, Diego Santilli.

El objetivo de ese encuentro será reordenar la estrategia legislativa, fortalecer las alianzas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y reencauzar la agenda parlamentaria luego de varios días de inactividad institucional.

Los proyectos que volverán al centro del debate

La crisis política obligó a postergar una serie de iniciativas que ahora el oficialismo pretende volver a impulsar en la Cámara alta.

Entre los principales temas que podrían integrar el próximo debate se encuentran:

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La aprobación de los pliegos de funcionarios de Cancillería.

La aprobación de los pliegos correspondientes al Poder Judicial.

Estas iniciativas habían quedado relegadas por la crisis política de la semana pasada y forman parte de la agenda que el Gobierno busca reinstalar una vez superado el momento de mayor conflictividad.

No obstante, existe un objetivo que aparece por encima del resto para la nueva conducción política.

La prioridad de Diego Santilli: avanzar con la eliminación de las PASO

Aunque la agenda inmediata contempla varios proyectos pendientes, el gran desafío del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, será avanzar con la eliminación de las elecciones primarias PASO.

Ese capítulo integra la Reforma Electoral enviada por el presidente Javier Milei al Senado y constituye una de las iniciativas centrales que el oficialismo pretende convertir en ley.

Según el escenario planteado, Santilli ya venía trabajando sobre ese tema durante su paso por la cartera de Interior, donde mantenía conversaciones con los gobernadores dialoguistas para construir consensos en torno a la reforma.

Ahora, desde su nuevo cargo, deberá intentar traducir esas negociaciones en respaldo legislativo para uno de los proyectos políticos más relevantes impulsados por el Presidente.

El respaldo de Patricia Bullrich y el cierre de una etapa

La reorganización del oficialismo también recibió un respaldo explícito desde la conducción parlamentaria.

La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, elogió la llegada de Diego Santilli y sostuvo que el cambio permitió cerrar una etapa que había provocado la inactividad del Congreso y deteriorado la relación con los sectores aliados.

En ese sentido, expresó públicamente:

"Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente".

La declaración refleja la intención del oficialismo de concentrar nuevamente el debate parlamentario en los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, dejando atrás el conflicto político que había monopolizado la agenda de los últimos días.

La frase que terminó de sellar el destino político de Adorni

Dentro del oficialismo comenzó a instalarse una definición que sintetizó el cambio de clima político.

"Adorni ya es un muerto político" fue la frase que sacudió al espacio gobernante luego de la crisis desatada en el Congreso y que terminó anticipando el desenlace de los acontecimientos.

El futuro de Manuel Adorni quedó prácticamente definido durante la semana pasada, cuando el oficialismo consiguió levantar la sesión del Senado que buscaba impulsar su interpelación.

A pesar de las responsabilidades cruzadas entre los legisladores Patricia Bullrich, por La Libertad Avanza, y José Mayans, del bloque Justicialista, en torno a la falta de quórum para esa convocatoria, el episodio dejó una conclusión compartida: el Congreso había quedado paralizado.

La decisión de Bullrich durante la fallida sesión

Uno de los momentos más significativos de esa jornada ocurrió cuando Patricia Bullrich decidió no permanecer en sus bancas al advertir la ausencia del bloque justicialista.

Según el relato de los hechos, la dirigente observó que los legisladores del PJ permanecían fuera del recinto y seguían la situación desde las puertas laterales.

Frente a ese escenario, tomó una determinación inmediata.

"Nos vamos", les dijo a los senadores libertarios que ya se encontraban sentados en sus lugares dentro del recinto.

Posteriormente, se comunicó con el presidente Javier Milei para transmitirle una advertencia directa:

"Si no se toma una decisión con Adorni, el Senado estará paralizado".

Ese mensaje terminó convirtiéndose en uno de los factores que reflejaron la profundidad de la crisis política atravesada por el oficialismo.

Los últimos movimientos de Manuel Adorni para sostenerse

Antes de concretarse su salida, Manuel Adorni realizó distintos intentos por mantenerse en el centro de las decisiones políticas del Gobierno.

Durante esa semana, el presidente Javier Milei le pidió que lo acompañara en todas sus actividades oficiales, mientras que Karina Milei organizó una serie de encuentros con los senadores oficialistas.

El propósito de esas reuniones era fortalecer el respaldo interno frente a las embestidas impulsadas por la oposición kirchnerista y también frente a los cuestionamientos provenientes de sectores aliados del PRO, especialmente en relación con los pedidos de interpelación dirigidos contra Adorni.

En total, se realizaron tres reuniones con distintos grupos de senadores.

En esos encuentros, Karina Milei solicitó respaldo político para el entonces jefe de Gabinete y pidió a los legisladores que "escuchen a Manuel".

Durante esas reuniones, Adorni volvió a exponer su versión sobre su crecimiento patrimonial y su situación judicial, en un intento por responder a los cuestionamientos que habían quedado instalados en el debate político.

Con su renuncia ya consumada, el oficialismo busca dejar atrás ese episodio y concentrar sus esfuerzos en recomponer la actividad legislativa. La convocatoria a una nueva sesión en el Senado, la reorganización de las alianzas parlamentarias y el impulso de proyectos pendientes aparecen ahora como los primeros pasos de una estrategia destinada a recuperar la iniciativa política tras una de las crisis internas más significativas de las últimas semanas.