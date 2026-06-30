Santilli asumirá como jefe de Gabinete en una jornada de transición que incluye a Ravier

El Gobierno nacional formalizó este martes la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni, dando inicio a una jornada de transición institucional que también incluirá el debut de Adrián Ravier como vocero presidencial y el relanzamiento de las conferencias de prensa en la Casa Rosada.

La oficialización se concretó mediante el Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde además se informó la aceptación de la renuncia de Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete y la dimisión de Diego César Santilli como ministro del Interior para asumir sus nuevas funciones.

El proceso de transición culminará con el acto de juramento que encabezará el presidente Javier Milei a las 17.30, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ceremonia que reunirá al mandatario y a los integrantes del Gabinete nacional para dar inicio a una nueva etapa de la gestión.

La oficialización del cambio en la Jefatura de Gabinete

El cambio de autoridades quedó formalizado mediante el decreto publicado este martes. En el texto oficial se estableció:

La aceptación de la renuncia de Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete de Ministros.

La aceptación de la renuncia de Diego César Santilli como ministro del Interior.

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros.

El decreto también incluyó un agradecimiento a ambos funcionarios por las tareas desempeñadas antes de oficializar el nombramiento del nuevo ministro coordinador. Con esta decisión, el Gobierno busca, según la información suministrada, dejar atrás la etapa encabezada por Manuel Adorni y comenzar un nuevo esquema de funcionamiento político y administrativo bajo la conducción de Santilli.

Una jornada marcada por la transición

Antes de prestar juramento, Diego Santilli mantendrá una reunión con Manuel Adorni para formalizar el traspaso de funciones.

El encuentro forma parte del proceso de transición iniciado durante la jornada del lunes, cuando Santilli comenzó a mantener reuniones destinadas a ultimar los detalles del organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete y establecer los primeros contactos con los equipos que respondían a su antecesor. El cara a cara definitivo entre ambos funcionarios quedó previsto para este martes, en un horario que todavía no fue definido oficialmente, y se realizará antes de la ceremonia de jura.

La actividad culminará a las 17.30, cuando el presidente Javier Milei tome juramento al nuevo jefe de Gabinete en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Una Jefatura de Gabinete con funciones reforzadas

En su nuevo cargo, Diego Santilli encabezará una Jefatura de Gabinete reforzada, que volverá a concentrar funciones vinculadas al antiguo Ministerio del Interior.

Según se informó, esa estructura absorberá nuevamente las competencias del área para centralizar la relación con los gobernadores y con los bloques aliados en el Congreso, siguiendo un esquema similar al que había funcionado durante la gestión de Guillermo Francos.

En esta nueva etapa, Santilli estará acompañado por:

Ignacio Devitt , hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos y encargado de las negociaciones parlamentarias del Poder Ejecutivo.

, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos y encargado de las negociaciones parlamentarias del Poder Ejecutivo. Gustavo Coria, colaborador de Santilli y hasta el momento secretario de Interior de esa cartera.

Ambos asumirán como:

Vicejefe de Gabinete Ejecutivo , en el caso de Devitt.

, en el caso de Devitt. Vicejefe de Gabinete de Interior, en el caso de Coria.

Los nuevos cargos quedarán formalizados una vez que se definan los respectivos roles dentro de la estructura reorganizada. En declaraciones a LN+, el presidente Javier Milei explicó el sentido político de la designación.

"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", señaló el mandatario.

Las prioridades de la nueva gestión

La información oficial indica que Santilli tendrá como una de sus principales responsabilidades la reactivación de la agenda legislativa del oficialismo. Entre los proyectos considerados prioritarios figuran:

La reforma política , cuyo punto central es la eliminación de las PASO.

, cuyo punto central es la eliminación de las PASO. El super-RIGI.

La Ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La nueva ley de sociedades.

Como parte de esta nueva etapa, Santilli e Ignacio Devitt acompañarán este miércoles a Karina Milei en una reunión con todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

El regreso de las conferencias de prensa

En paralelo con los cambios políticos, el Gobierno pondrá en marcha un nuevo esquema de comunicación institucional. La jornada marcará el debut de Adrián Ravier como vocero presidencial, quien ofrecerá su primera conferencia de prensa a las 11, retomando una modalidad que había quedado suspendida desde el 8 de mayo.

Ravier se presentó la semana pasada ante los periodistas acreditados y, según se informó, las conferencias buscarán realizarse nuevamente con una frecuencia semanal. Desde el Gobierno señalaron que el nuevo vocero tendrá un perfil "100% distinto" al de Manuel Adorni.

La nueva estrategia comunicacional fue definida como "más sobria y menos confrontativa". Durante su presentación ante la prensa, Ravier adelantó que evitará intervenir en polémicas políticas ajenas a la gestión y que tampoco emitirá opiniones sobre otros poderes del Estado ni sobre cuestiones de política partidaria.

Milei suspendió su viaje al Mercosur

En el marco de esta reorganización institucional, el presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a Asunción, donde debía participar de la cumbre de líderes del Mercosur.

La decisión fue adoptada, según se informó, para concentrarse en los preparativos vinculados con la jura de Diego Santilli y el proceso de transición dentro del Gobierno. En representación de la Argentina asistirá el canciller Pablo Quirno.

También hubo cambios en Comunicación y Prensa

La reorganización del Gobierno incluyó además modificaciones dentro de la estructura de Comunicación y Prensa. A través del Decreto 551/2026, también publicado en el Boletín Oficial, se aceptó, con efecto a partir del 25 de junio de 2026, la renuncia del funcionario que ocupaba el cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Mediante el mismo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y por Diego Santilli, fue designado Fabián Horacio Fernández para ocupar ese cargo en reemplazo de Lanari.

Con la asunción de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el regreso de las conferencias de prensa encabezadas por Adrián Ravier y la renovación de la estructura de Comunicación y Prensa, el Gobierno nacional inicia una nueva etapa organizativa que combina cambios en el funcionamiento político, en la articulación con el Congreso y los gobernadores y en la estrategia de comunicación institucional.