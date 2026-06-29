Milei llamó a Latinoamérica a alinearse "del lado correcto" con el Estado de Israel

El presidente Javier Milei fue el principal orador en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, donde durante aproximadamente 20 minutos, en la noche del martes, desarrolló una exposición centrada en la relevancia del vínculo entre Argentina e Israel, la lucha contra el antisemitismo y el papel que, según planteó, debe asumir América Latina frente al escenario internacional.

Desde el inicio de su intervención, el mandatario sostuvo que la defensa del Estado de Israel trasciende el plano diplomático y representa una cuestión de principios. En ese sentido, afirmó que "si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente", al considerar que la protección del Estado israelí constituye no solo una obligación moral, sino también un mecanismo de autopreservación para las democracias occidentales.

La exposición estuvo marcada por un llamado a fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas que, según expresó, afectan tanto a Israel como a las sociedades occidentales.

El antisemitismo como eje central del mensaje

Una parte importante del discurso estuvo dedicada a condenar el antisemitismo, fenómeno que Milei definió como "el canario de la mina de la degradación moral de Occidente".

Como parte de esa reflexión, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, señalándolos como evidencia de que el terrorismo internacional también golpeó a la Argentina.

El Presidente también reiteró su posición respecto del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, al que describió como una demostración de que "el odio muta, pero no muere".

En ese contexto, equiparó a Hamas con el régimen iraní, Hezbollah y otras organizaciones que, según sostuvo, representan una continuidad histórica del antisemitismo. Para fundamentar esa interpretación recurrió a referencias bíblicas, especialmente al relato de Amalek en el libro de Shemot, presentado durante su exposición como una metáfora del terrorismo contemporáneo.

Críticas al "socialismo del siglo XXI"

Otro de los ejes del discurso estuvo dirigido a cuestionar al denominado "socialismo del siglo XXI".

Según expresó el mandatario, durante décadas una parte importante de América Latina "hizo causa común con los enemigos de Israel".

Bajo esa premisa, sostuvo que existe "una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita", basada, según afirmó, en un rechazo compartido hacia los valores de la civilización occidental.

Estas definiciones fueron presentadas como parte de un análisis político regional que vinculó la situación internacional con el posicionamiento que, a su entender, deberían adoptar los países latinoamericanos.

Las medidas impulsadas por el Gobierno

Como contrapartida de ese diagnóstico, Milei repasó una serie de decisiones adoptadas por su administración desde diciembre de 2023, que, según explicó, buscan profundizar la cooperación con Israel y fortalecer las herramientas de combate contra el terrorismo.

Entre las acciones mencionadas se encuentran:

La declaración de Hamas como organización terrorista.

La declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista.

La declaración de la Fuerza Quds como organización terrorista.

La expulsión del encargado de negocios iraní.

La firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel.

El impulso de los denominados Acuerdos de Isaac, iniciativa orientada a ampliar la cooperación regional en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

A partir de esas medidas, el Presidente convocó a los parlamentos latinoamericanos a avanzar en la aprobación de leyes destinadas a fortalecer el combate contra el financiamiento de organizaciones terroristas.

Durante ese tramo del discurso enfatizó la necesidad de traducir las declaraciones políticas en decisiones concretas.

"Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones", afirmó al reclamar un mayor compromiso por parte de los gobiernos y congresos de América Latina.

La mirada sobre el escenario político regional

En la parte final de su intervención, Milei trasladó el eje del discurso hacia la situación política latinoamericana.

Allí sostuvo que la izquierda "sigue replegándose" en la región y celebró recientes cambios de gobierno ocurridos en distintos países.

En ese marco expresó:

"Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia, ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil".

Asimismo, aseguró que "el régimen cubano ha debido reconocer el fracaso de su ideología" y sostuvo que "gracias a la audaz intervención de los Estados Unidos se puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela".

Las declaraciones fueron presentadas como parte de una lectura política regional que el mandatario vinculó con el contexto internacional y con el debate sobre los modelos políticos que, según expresó, se encuentran en disputa.

Un llamado a definir posiciones

Como cierre de su exposición, el Presidente volvió a plantear que el escenario internacional representa una confrontación entre dos modelos antagónicos y convocó a los países latinoamericanos a adoptar una posición definida.

Según expresó, las decisiones que tome la región durante los próximos años tendrán consecuencias sobre su ubicación en ese escenario.

"Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", afirmó antes de concluir su participación con su habitual "¡Viva la libertad, carajo!".

La conferencia y sus organizadores

La conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation (IAF) y la American Friends of Isaac Accords (AFOIA).

El encuentro reúne a los presidentes de los llamados caucus parlamentarios de Aliados de Israel, bloques de legisladores que, en sus respectivos congresos nacionales, promueven vínculos con el Estado de Israel.

En ese ámbito, el discurso de Javier Milei estuvo centrado en la defensa del vínculo entre Argentina e Israel, la condena al antisemitismo, la promoción de medidas regionales contra el terrorismo y un llamado a que los países latinoamericanos definan su posicionamiento frente al escenario internacional, planteando que, según sus palabras, "no hay neutralidad posible".