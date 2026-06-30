La Justicia citó a indagatoria a los hijos de Lázaro y avanza sobre cuentas no declaradas

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió hacer lugar a una apelación presentada por el fiscal César Zárate y ordenó citar a declaración indagatoria a Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez, en el marco de una investigación por presunta evasión tributaria agravada y simple relacionada con el incumplimiento en el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

La decisión judicial representa un avance en una causa impulsada por ARCA, organismo que reclama a ambos contribuyentes deudas tributarias originadas en ese período. Según la investigación, el año 2019 era particularmente relevante debido a que la acción se encontraba próxima a los plazos de prescripción, situación que motivó el avance del expediente luego de las demoras registradas durante la investigación administrativa.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, los herederos de Lázaro Báez no habrían presentado las declaraciones juradas correspondientes a ese ejercicio fiscal, circunstancia que constituye el eje de las imputaciones formuladas por el organismo recaudador y el Ministerio Público Fiscal.

La resolución de la Cámara Federal

La citación a indagatoria surgió luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia hiciera lugar a la apelación presentada por el fiscal César Zárate. La resolución permite avanzar sobre el primer año investigado por ARCA, correspondiente al ejercicio 2019, período en el que, según sostiene la investigación, los hermanos Báez no presentaron las declaraciones juradas impositivas exigidas.

El expediente también señala que las demoras registradas durante la investigación tributaria colocaban esa deuda cerca de los límites de prescripción, razón por la cual se impulsó el avance de la acción judicial.

Según se indicó, el accionar del organismo recaudador incluyó medidas internas que derivaron incluso en cambios dentro de agencias ubicadas en la Patagonia, luego de constatarse demoras en la tramitación de la investigación tributaria.

Las acusaciones contra Martín y Leandro Báez

La requisitoria judicial establece que se fije audiencia para recibir declaración indagatoria a Martín Antonio Báez por la presunta comisión de dos delitos vinculados al ejercicio fiscal 2019. De acuerdo con el texto de la acusación, se le atribuye:

Evasión tributaria agravada respecto del Impuesto a las Ganancias .

respecto del . Evasión tributaria simple respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales.

La investigación sostiene que Martín Báez habría evadido el pago de:

54.664.482,29 pesos correspondientes al Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2019, mediante la ausencia de presentación de la declaración jurada correspondiente.

correspondientes al del ejercicio fiscal 2019, mediante la ausencia de presentación de la declaración jurada correspondiente. 3.446.117,90 pesos correspondientes al Impuesto sobre los Bienes Personales, también mediante la falta de presentación de la declaración jurada del mismo período.

En el caso de Leandro Antonio Báez, la acusación es prácticamente idéntica. Respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales, el monto reclamado asciende a 3.211.899,90 pesos para el ejercicio fiscal 2019.

La causa fue impulsada por el fiscal César Zárate y por ARCA, con el aval de la Cámara Federal mediante una resolución fechada el 22 de junio, mientras continúan preparándose nuevas requisitorias correspondientes a los ejercicios fiscales posteriores.

Según las estimaciones incorporadas a la investigación, la presunta evasión total podría superar los 500 millones de pesos. Asimismo, se estableció que Martín y Leandro Báez deberán presentarse a prestar declaración indagatoria durante la mañana del próximo 6 de agosto.

Las cuentas bancarias en Bahamas

Uno de los ejes centrales de la investigación se encuentra vinculado con bienes que, según la causa, nunca fueron declarados ante el fisco argentino. Entre ellos aparecen dos cuentas bancarias identificadas con las numeraciones 590201 y 590207, radicadas en CBH Bahamas Limited, una entidad bancaria con sede en Nassau, capital de Bahamas, que funciona como subsidiaria del banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvétique.

Según la investigación, en esas cuentas existían depositados poco menos de 2,3 millones de francos suizos durante 2019, cifra que aumentó ligeramente durante 2020.

El expediente señala que esos fondos equivalían aproximadamente a 2,6 millones de dólares. De acuerdo con la causa, las cuentas fueron abiertas en 2015 y eran administradas tanto por Martín como por Leandro Báez.

La investigación también sostiene que dichas cuentas tenían como pantalla a la empresa offshore Eastern Shoreline Limited, sociedad mencionada como el vehículo mediante el cual Lázaro Báez habría movido más de 10 millones de dólares desde Argentina hacia Suiza y el Caribe.

El expediente ubica estas operaciones en el mismo período en que adquirieron notoriedad pública los videos conocidos como "La Rosadita", en los que, según se menciona en la información de la causa, Martín Báez, entre otras personas, aparecía contando billetes.

Cambios internos en ARCA por las demoras en la investigación

La información incorporada al expediente también vincula la lentitud registrada en la investigación tributaria con modificaciones dentro de la estructura de ARCA, particularmente en áreas dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI).

Según se informó, en septiembre del año pasado fueron dadas por finalizadas las funciones de quienes ocupaban las Jefaturas Interinas de la Oficina Jurídica de la Agencia Sede Comodoro Rivadavia y de la Sección Recaudación de la Agencia Río Gallegos.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. El cargo correspondiente a la dependencia santacruceña era ocupado por María Victoria Chaves.

Asimismo, el expediente recuerda que en julio había sido desplazada Gloria Regina Inojosa de la Jefatura Interina de la Agencia Río Gallegos, organismo dependiente de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia. La información señala que Inojosa era apuntada, al igual que Chaves, como cercana a Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner.