Santilli pidió que Villarruel renuncie por las críticas a Milei: "Que dé un paso al costado"

El enfrentamiento dentro de la cúpula del oficialismo volvió a profundizarse luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le reclamara públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que abandone la Vicepresidencia si no coincide con la dirección política del Gobierno nacional.

Las declaraciones del funcionario se produjeron este viernes, luego de que Villarruel cuestionara públicamente al presidente Javier Milei mediante un mensaje difundido en su cuenta de X, en el que expresó una fuerte preocupación por la conducta del mandatario.

La vicepresidenta manifestó: "Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

En ese mismo mensaje profundizó sus críticas y sostuvo: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

Además, desafió al mandatario a presentar pruebas sobre las afirmaciones que cuestionaba al expresar: "Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, cuyo apellido también fue mencionado por la vicepresidenta.

Santilli calificó las declaraciones como un "disparate"

La respuesta oficial llegó durante una entrevista concedida por Diego Santilli a Radio Mitre, donde el jefe de Gabinete rechazó con dureza las expresiones de Villarruel y consideró que sus manifestaciones resultaban incompatibles con el rol institucional que ocupa dentro del Gobierno.

El funcionario definió las declaraciones de la titular del Senado como "un disparate" y sostuvo que, si existe un desacuerdo profundo con el rumbo del Ejecutivo, la alternativa debería ser abandonar el cargo.

Durante la entrevista afirmó: "Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita". Más adelante insistió con ese planteo al señalar: "Si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?"

Críticas al comportamiento de la vicepresidenta

En sus declaraciones radiales, Santilli sostuvo que mantiene un desacuerdo absoluto con la postura adoptada por la vicepresidenta y cuestionó que, en lugar de acompañar la gestión del Gobierno nacional, mantenga una actitud crítica.

El jefe de Gabinete aseguró que está "en total desacuerdo" con Villarruel y afirmó que no comprende por qué, en vez de respaldar la administración nacional, "siempre pone palos en la rueda".

También consideró que las expresiones dirigidas hacia el Presidente representan una conducta impropia de quien integró la fórmula presidencial.

En ese sentido sostuvo: "Me parece una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común. Es una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula".

Un conflicto que se profundiza

Las declaraciones del jefe de Gabinete se producen en un contexto marcado por el enfrentamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel, una relación que, según quedó reflejado en las expresiones públicas de ambos sectores, atraviesa un nuevo episodio de tensión.

La respuesta de Santilli elevó el tono de la disputa política al sostener que la vicepresidenta debería abandonar el cargo si considera que no comparte el proyecto político que integra, al tiempo que la invitó a construir una propuesta propia y competir electoralmente.

Los cruces públicos entre ambos referentes del oficialismo volvieron a quedar expuestos luego de las críticas formuladas por Villarruel sobre el Presidente y de la inmediata contestación del jefe de Gabinete, quien calificó esas expresiones como un "disparate", una "barbaridad" y una "falta de sentido común".