El Senado aprobó el pliego de Nicolás Rosales Matienzo como Fiscal de Estado

La Cámara de Senadores de Catamarca aprobó este jueves, por unanimidad, el pliego de Nicolás Rosales Matienzo para ocupar el cargo de Fiscal de Estado de la provincia, en el marco del tratamiento legislativo impulsado tras la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo provincial.

La designación fue debatida durante una sesión ordinaria de la Cámara alta y obtuvo el acompañamiento total del cuerpo legislativo luego de haber atravesado previamente el análisis correspondiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. El expediente remitido por el Ejecutivo había recibido despacho favorable de esa comisión, habilitando posteriormente su tratamiento en el recinto.

Con la aprobación definitiva por parte del Senado, Rosales Matienzo quedó formalmente habilitado para asumir al frente de la Fiscalía de Estado, organismo que tiene a su cargo la defensa jurídica y patrimonial de la Provincia.

El tratamiento legislativo del pliego

El proceso legislativo avanzó durante la semana con el análisis del nombramiento propuesto por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de Fiscal de Estado.

El miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes llevó adelante el tratamiento del expediente y analizó la designación "en comisión" impulsada por el Ejecutivo provincial. Tras ese estudio, la comisión emitió despacho favorable, permitiendo que el tema fuera incorporado al orden del día de la sesión ordinaria desarrollada este jueves en la Cámara alta.

Finalmente, el Senado aprobó el pliego de manera unánime, dando acuerdo institucional a la designación de Rosales Matienzo.

El rol de la Fiscalía de Estado

Con la aprobación del pliego, Nicolás Rosales Matienzo quedará al frente de uno de los organismos centrales dentro de la estructura jurídica de la Provincia.

La Fiscalía de Estado tiene como función principal ejercer la defensa jurídica y patrimonial del Estado provincial, representando a la Provincia en cuestiones judiciales y administrativas vinculadas a sus intereses institucionales. La aprobación legislativa constituye así el paso formal necesario para consolidar la designación impulsada por el Poder Ejecutivo.

Respaldo unánime en la Cámara alta

Uno de los datos destacados de la sesión fue el respaldo unánime obtenido por el pliego dentro de la Cámara de Senadores. La votación sin objeciones permitió cerrar el proceso de acuerdo legislativo requerido para la designación del nuevo Fiscal de Estado y reflejó consenso en torno al tratamiento parlamentario realizado previamente.

El expediente había sido evaluado en comisión antes de llegar al recinto, donde finalmente recibió acompañamiento total por parte de los senadores presentes.

La unanimidad alcanzada en la votación marcó además un trámite legislativo sin controversias públicas durante el tratamiento parlamentario del nombramiento.

La Comisión de Asuntos Constitucionales

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes tuvo un rol central en el análisis previo del pliego remitido por el Ejecutivo. Durante la reunión realizada el miércoles, los integrantes de la comisión avanzaron en el tratamiento del expediente correspondiente a la designación "en comisión" de Rosales Matienzo para ocupar la Fiscalía de Estado.

Ese análisis permitió posteriormente emitir despacho favorable y habilitar el tratamiento en sesión ordinaria.

La intervención de la comisión forma parte del procedimiento institucional previsto para este tipo de designaciones, donde el Senado debe otorgar acuerdo al nombramiento impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.