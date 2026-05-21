Jalil profundizó la agenda de Catamarca en China con una reunión estratégica

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión oficial con el gobernador de la provincia china de Fujian, Zhao Long, en la ciudad de Fuzhou, en un encuentro destinado a profundizar los vínculos bilaterales y ampliar las áreas de cooperación entre ambas regiones.

La reunión también contó con la participación del vicegobernador Zhao Zenglian y se desarrolló bajo el marco de la asociación estratégica integral entre Argentina y China, con eje en la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo conjunto en sectores productivos, comerciales y culturales.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos aspectos vinculados a la cooperación internacional y coincidieron en la necesidad de fortalecer los intercambios institucionales y económicos entre ambas provincias.

Entre las áreas señaladas para profundizar el trabajo conjunto aparecen minería, comercio, turismo, cultura, deportes e intercambios entre pueblos. La reunión formó parte de la agenda internacional que el gobernador catamarqueño desarrolla en China y se inscribe dentro de una estrategia orientada a fortalecer vínculos institucionales y promover oportunidades para la provincia.

La recepción de las autoridades chinas

Durante el encuentro en Fuzhou, Zhao Long dio la bienvenida oficial a la delegación catamarqueña en nombre del Comité Provincial del Partido y del Gobierno provincial de Fujian. En su intervención, el gobernador chino destacó la importancia que el presidente Xi Jinping otorga a las relaciones entre China y Argentina, así como al fortalecimiento de la asociación estratégica integral entre ambos países.

Según expresó, esa visión marca el rumbo para profundizar la cooperación entre provincias y regiones de las dos naciones, promoviendo nuevos espacios de intercambio y desarrollo conjunto. Zhao Long explicó además que actualmente Fujian impulsa un proceso integral de desarrollo de alta calidad en el marco del proyecto estratégico denominado "Nuevo Fujian".

En ese contexto, sostuvo que Fujian y Catamarca poseen una fuerte complementariedad industrial y remarcó que en los últimos años la cooperación bilateral en comercio y otros sectores logró avances significativos.

La apuesta por la Iniciativa de la Franja y la Ruta

Uno de los aspectos centrales planteados por las autoridades chinas durante la reunión fue la voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación bajo el esquema de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Según manifestó Zhao Long, Fujian está dispuesta a trabajar junto a Catamarca bajo la orientación estratégica de los líderes de ambos países para avanzar en la construcción conjunta de alta calidad de esa iniciativa internacional. En ese marco, el gobernador de Fujian señaló la intención de profundizar la cooperación en múltiples áreas vinculadas al desarrollo económico y social.

Además, Zhao Long expresó que el objetivo es fortalecer los vínculos entre ambos pueblos y avanzar hacia un desarrollo mutuamente beneficioso.

Jalil destacó el potencial productivo de Catamarca

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil expresó que representa "un honor" visitar Fujian por tercera vez y destacó el crecimiento económico y social que observó en la provincia china a lo largo de sus visitas.

El mandatario provincial sostuvo que cada viaje le permitió apreciar el rápido desarrollo alcanzado por Fujian y reafirmó el interés de Catamarca en seguir fortaleciendo los lazos de cooperación existentes. Durante la reunión, Jalil puso en valor los recursos productivos y estratégicos de Catamarca y destacó especialmente la competitividad de la provincia en materia minera y agroindustrial.

Entre los recursos y productos mencionados por el gobernador aparecen los recursos minerales, el vino y el aceite de oliva. Jalil señaló que estos productos poseen gran competitividad y representan oportunidades concretas para ampliar vínculos comerciales y productivos con China.

La intención de ampliar vínculos

El gobernador catamarqueño manifestó además la voluntad de ampliar las áreas de cooperación sobre la base de los vínculos ya existentes entre Catamarca y Fujian. En ese sentido, remarcó la importancia de profundizar los intercambios institucionales y promover nuevas visitas mutuas que permitan consolidar la relación bilateral.

También expresó que el objetivo central es generar beneficios concretos para las comunidades de ambas provincias a partir del fortalecimiento de la cooperación internacional.

La reunión celebrada en Fuzhou volvió a colocar en el centro de la agenda el interés de Catamarca por consolidar vínculos estratégicos con regiones de China en sectores considerados clave para el desarrollo provincial. Con minería, comercio, turismo y cultura como principales ejes de trabajo, el encuentro entre Raúl Jalil y las autoridades de Fujian representó un nuevo paso dentro del proceso de fortalecimiento de relaciones entre ambas provincias en el marco de la asociación estratégica entre Argentina y China.