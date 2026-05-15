El Senado convirtió en ley la regularización y entrega voluntaria de armas hasta 2027

El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el proyecto destinado a regularizar la tenencia de armas de fuego y prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y Municiones para su destrucción hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, que ya había recibido media sanción en la Cámara de Diputados durante 2024, fue respaldada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y La Neuquinidad, mientras que el interbloque del peronismo y Convicción Federal rechazaron el proyecto.

La votación en general concluyó con 40 votos afirmativos y 26 negativos, aunque el artículo vinculado específicamente a la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas fue aprobado por unanimidad.

El eje central de la nueva ley

El proyecto aprobado introduce mecanismos destinados tanto a regularizar armas de fuego no declaradas como a promover la entrega voluntaria y anónima de armamento para su posterior destrucción.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es la implementación de un procedimiento considerado ágil y sencillo para la regularización de la tenencia legítima de armas. Según lo aprobado por el Senado, este trámite podrá realizarse de manera virtual. Además, la ley establece facilidades administrativas para quienes ya posean credenciales vigentes o próximas a vencer.

Entre los principales puntos de la nueva normativa figuran:

La incorporación de un procedimiento digital para regularizar la tenencia legítima de armas.

La posibilidad de realizar la declaración de manera virtual.

La prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027.

La entrega anónima y voluntaria de armas no autorizadas para su destrucción.

La ausencia de consecuencias legales para quienes entreguen armas de manera voluntaria.

Un plazo de 360 días para presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en caso de poseer armas no autorizadas.

Otro de los puntos incluidos establece que quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento no deberán volver a acreditar la idoneidad en el manejo de armas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

El debate en el Senado

La discusión parlamentaria estuvo atravesada por posiciones contrapuestas respecto del impacto de la iniciativa y del contexto general relacionado con la circulación y control de armas de fuego en el país.

La apertura del debate estuvo a cargo de la presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, quien defendió la iniciativa y destacó los mecanismos de control y trazabilidad incorporados por la ley. "Este proyecto prorroga la entrega voluntaria de armas de fuego. Se puede hacer de manera anónima, tiene un incentivo económico y quien la entrega no tiene sanción por entregar un arma de fuego no registrada", sostuvo la legisladora.

Losada remarcó además que la normativa apunta a mejorar el control estatal sobre el armamento existente. "Con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. A mí me parece que esa es una de las cuestiones más importantes de este proyecto de ley", afirmó.

Durante su exposición también destacó el funcionamiento del sistema de entrega voluntaria, señalando que la posibilidad de realizar el trámite de manera anónima y con un incentivo económico busca estimular la participación ciudadana.

Las críticas del peronismo

Desde la oposición peronista, el senador Martín Soria cuestionó duramente la iniciativa y vinculó el proyecto con el incremento registrado en distintos indicadores relacionados con armas de fuego.

Según expresó durante el debate:

Las armas registradas ante el ReNAr aumentaron un 42%.

La importación de armas de fuego se triplicó respecto a 2023.

Las tenencias autorizadas crecieron casi un 21%.

"Es imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno", sostuvo Soria. El rechazo del interbloque peronista y de Convicción Federal quedó plasmado en los 26 votos negativos que recibió la iniciativa durante la votación general.

La defensa oficialista y el rol de la ANMaC

En el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y aseguró que la ley apunta a fortalecer los mecanismos de regularización y trazabilidad de armas de fuego mediante sistemas digitales.

"Con este plan de regularización de armas de fuego se busca una lógica de responsabilidad y que haya una fuerte regularización de las armas a través de un sistema digital. Armas que hoy son más peligrosas porque no existe ninguna trazabilidad sobre ellas", expresó. La normativa también fortalece el rol de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el proceso de regularización y entrega de armamento.

El organismo buscará estimular la entrega voluntaria mediante un incentivo económico que consistirá en un cupón de pago canjeable por efectivo.

De acuerdo con el texto aprobado, aquellas personas que posean armas no autorizadas podrán entregarlas de forma voluntaria y anónima para su destrucción sin afrontar consecuencias legales derivadas de esa tenencia.

La aprobación de la ley consolida así un nuevo marco regulatorio para la regularización y control de armas de fuego, en medio de un debate político atravesado por posiciones contrapuestas respecto de la seguridad, la trazabilidad y el acceso al armamento en Argentina.