Provincia avanzará con obras en el puesto de control del kilómetro cero en Fiambalá

El Gobierno de la Provincia avanzó en una nueva agenda de obras e inversiones para Fiambalá luego de la reunión de trabajo que mantuvieron el gobernador Raúl Jalil y el intendente Raúl Úsqueda. Durante el encuentro se definieron distintas acciones orientadas a fortalecer la infraestructura de la jurisdicción y promover el desarrollo de la ciudad mediante inversiones que abarcan tanto obras estratégicas como acompañamiento al sector productivo.

La reunión permitió avanzar en diversos proyectos que comprenden mejoras en materia de infraestructura vial y urbana, el fortalecimiento de los controles en el acceso a la zona cordillerana y la asistencia destinada a los productores de uva de toda la jurisdicción fiambalense.

Cada uno de estos anuncios forma parte de una agenda que busca atender diferentes aspectos vinculados con el funcionamiento de la ciudad, el acceso a sectores estratégicos y el impulso de actividades productivas.

Fortalecer el puesto de control del kilómetro cero

Uno de los principales anuncios realizados durante el encuentro estuvo relacionado con el puesto de control ubicado en el kilómetro 0. El gobernador Raúl Jalil afirmó que la Provincia realizará los aportes necesarios para ejecutar obras en ese sector. El objetivo de estas intervenciones será eficientizar los controles y reforzar las tareas de prevención para quienes acceden al Balcón del Pissis y a los demás sectores ubicados en la zona cordillerana.

La decisión apunta específicamente a mejorar las condiciones operativas del puesto de control, fortaleciendo las tareas que allí se desarrollan y optimizando el funcionamiento de un punto considerado clave para el ingreso hacia distintos sectores de la cordillera. Con estos trabajos se busca dotar al lugar de mejores condiciones para el cumplimiento de las funciones de control y prevención, en el marco de las acciones previstas por el Gobierno provincial.

Inversiones para mejorar la infraestructura urbana

Durante la reunión también se confirmó el acompañamiento financiero de la Provincia para concretar una serie de obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana de la ciudad de Fiambalá.

Las inversiones estarán orientadas a la ejecución de trabajos de pavimentación, construcción de veredas y cordones cuneta en los barrios Centro y Barranco.

Estas obras fueron anunciadas con el propósito de continuar mejorando la infraestructura urbana de la ciudad, permitiendo avanzar sobre distintos sectores mediante intervenciones vinculadas al mejoramiento del espacio público.

El acompañamiento financiero comprometido por el Gobierno provincial permitirá llevar adelante estas obras, que forman parte de la agenda acordada entre las autoridades provinciales y municipales durante la reunión de trabajo.

Apoyo a los productores de uva de la jurisdicción

Otro de los anuncios formulados por el gobernador estuvo dirigido al sector productivo. En ese marco, Raúl Jalil confirmó que se concretará el pago de la primera cuota destinada a los productores de uva de toda la jurisdicción fiambalense.

La medida fue presentada como una acción que reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de las economías regionales y con el acompañamiento al sector productivo local.

El anuncio alcanza a los productores de uva de toda la jurisdicción de Fiambalá y representa una de las acciones contempladas dentro de la agenda de trabajo desarrollada durante el encuentro entre el gobernador y el intendente.