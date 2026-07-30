Senado avanzó con iniciativas sobre salud, infraestructura y desarrollo

La Cámara de Senadores de Catamarca celebró su 11° Sesión Ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, durante la cual avanzó en una agenda legislativa que incluyó la sanción definitiva de una ley destinada a regular y desalentar el consumo de cigarrillos electrónicos, además de la aprobación de proyectos relacionados con salud, infraestructura, energía, desarrollo comunitario y diversas declaraciones de interés parlamentario.

La jornada permitió tratar iniciativas orientadas tanto a la prevención sanitaria como al fortalecimiento de obras e inversiones consideradas estratégicas para distintos departamentos de la provincia, al tiempo que se aprobaron declaraciones destinadas a reconocer acontecimientos de relevancia cultural, social, religiosa y turística.

Ley que regula los cigarrillos electrónicos

Uno de los principales temas abordados durante la sesión fue la aprobación definitiva de la Ley N.º 5950, normativa destinada a desalentar el consumo de cigarrillos electrónicos y establecer un marco regulatorio integral para el uso, la comercialización y la publicidad de estos dispositivos dentro del territorio provincial.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Juan Carlos Ledesma y Natalia Herrera, mientras que en el recinto fue defendida por el senador Gonzalo Ormachea, quien actuó como miembro informante.

Durante su exposición, Ormachea señaló que el propósito de la ley es generar condiciones que desincentiven el consumo de cigarrillos electrónicos o "vapeadores", especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, mediante acciones de prevención, regulación y control. La legislación también ratifica la vigencia de la Disposición N.º 3226/2011 de la ANMAT y de la Resolución N.º 565/2023 del Ministerio de Salud de la Nación, normas que prohíben los sistemas electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles alimentados por batería.

Entre las principales disposiciones de la nueva ley se establecen:

La prohibición de vender cigarrillos electrónicos a menores de 18 años.

La obligación de que los comercios exhiban cartelería informativa sobre esa prohibición y sobre los riesgos asociados al consumo.

La restricción del uso de estos dispositivos en lugares de trabajo cerrados, espacios cerrados de acceso público y establecimientos educativos de todos los niveles.

Durante el debate legislativo también se destacó la evidencia científica que advierte sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos tanto para quienes los consumen como para las personas expuestas a los aerosoles que emiten. Asimismo, se alertó sobre el incremento de su utilización entre la población joven y sobre la necesidad de limitar su promoción, publicidad y exhibición para la venta.

Infraestructura, salud y energía

En el mismo encuentro parlamentario se aprobó un conjunto de proyectos de resolución destinados a acompañar iniciativas relacionadas con infraestructura, salud pública, energía y desarrollo comunitario.

Por iniciativa de la senadora Carolina Casas, la Cámara expresó su beneplácito por el anuncio realizado por el Poder Ejecutivo Provincial y la Municipalidad de Saujil para la construcción de una sala de cine y la remodelación integral de la Plaza Principal "Juan Cayetano Bianchi".

Entre los fundamentos expuestos, la legisladora afirmó que estas iniciativas constituyen una clara muestra del trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, entendiendo que la cooperación entre ambos niveles del Estado representa el camino para generar desarrollo y brindar mayores oportunidades a las comunidades.

Asimismo, sostuvo que estas obras no solo embellecen la localidad, sino que también impulsan el desarrollo económico, fortalecen la identidad comunitaria y generan mejores condiciones para el encuentro de las familias y el crecimiento de las actividades culturales y comerciales.

También recibió aprobación el proyecto presentado por la senadora María Elena Lagoria, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la habilitación y funcionamiento de una unidad de atención médica para la aplicación de diálisis en el Hospital Regional Dr. Luis Alberto Vargas, de Santa María.

El objetivo de la iniciativa es garantizar el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de trasladarse a otras provincias o departamentos.

Durante la fundamentación del proyecto, Lagoria expresó que la habilitación y funcionamiento de una Unidad de Atención Médica destinada a la aplicación de diálisis permitiría garantizar el acceso equitativo a la salud, minimizando el desarraigo y el esfuerzo económico de las familias santamarianas. También sostuvo que contar con este servicio en el hospital público local constituye un acto de justicia social y una intervención estatal necesaria para cumplir con la normativa vigente en materia de salud.

Respaldo al proyecto energético del oeste

La Cámara también aprobó el proyecto impulsado por la senadora Soledad Blas, mediante el cual expresó el acompañamiento institucional al proyecto "Interconectado Oeste de Catamarca: Alumbrera - El Eje - Belén". La iniciativa fue considerada de importancia estratégica para fortalecer el sistema de transporte eléctrico y promover el desarrollo económico, productivo y social del oeste provincial.

Durante su intervención, la senadora sostuvo que la importancia estratégica de esta obra excede el fortalecimiento del sistema eléctrico, ya que permitirá incrementar la capacidad y confiabilidad del abastecimiento energético, acompañar el crecimiento de la demanda futura, favorecer la incorporación de proyectos de generación de energías renovables y brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades productivas, industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas y mineras.

Además, indicó que la obra beneficiará de manera directa a los departamentos Belén, Andalgalá, Santa María, Tinogasta y Pomán, fortaleciendo la integración del sistema eléctrico provincial y generando mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades, la producción y las inversiones en el oeste catamarqueño.

Durante el tratamiento también se destacó que el proyecto no constituye una iniciativa en etapa preliminar, sino una obra que ha transitado un extenso proceso de planificación, evaluación y aprobación técnica.

Rotonda para mejorar la seguridad vial

Otro de los proyectos aprobados fue el presentado por la senadora Débora Romero, quien solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la elaboración del proyecto y construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Nacional N.º 157 y la Ruta Provincial N.º 20, acceso a la ciudad de Recreo.

La iniciativa tiene como propósito mejorar la seguridad vial en uno de los principales corredores de la provincia.

Durante su exposición, Romero manifestó que ese cruce constituye uno de los principales nodos viales de Catamarca, ya que vincula la Región del Noroeste Argentino con la Región de Cuyo y soporta un intenso flujo de vehículos particulares, transporte de pasajeros y transporte de cargas, siendo un corredor fundamental para el desarrollo económico y productivo de la región.

La legisladora agregó que la construcción de una rotonda permitirá ordenar la circulación vehicular, disminuir la velocidad de aproximación al cruce, mejorar la visibilidad de los usuarios de la vía y reducir significativamente los puntos de conflicto entre los distintos movimientos de tránsito. Además, señaló que incrementará las condiciones de seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, favoreciendo la conectividad regional y el desarrollo económico, productivo y turístico del departamento La Paz.