El Senado sancionó leyes sobre deepfakes, patrimonio y la histórica Capilla del Huerto

El Senado de la Provincia de Catamarca llevó adelante este jueves su 17° Sesión Ordinaria, encabezada por el presidente provisorio del cuerpo, el senador Ramón Figueroa Castellanos, en una jornada marcada por el tratamiento de un extenso orden del día. Durante el plenario, las y los legisladores avanzaron con la sanción definitiva de tres leyes provinciales, otorgaron media sanción a proyectos que ahora deberán ser considerados por la Cámara de Diputados, aprobaron pedidos de intervención al Poder Ejecutivo y declararon de interés diversas actividades y aniversarios de instituciones de la provincia.

La sesión reunió iniciativas vinculadas con la protección de derechos frente al uso indebido de inteligencia artificial, la preservación del patrimonio histórico y artístico, el reconocimiento de figuras vinculadas con la historia argentina y catamarqueña, además de pedidos relacionados con infraestructura deportiva y prevención ante posibles contingencias hídricas.

Tres nuevas leyes para Catamarca

Uno de los principales puntos del orden del día fue la sanción definitiva de la Ley N° 5.964, impulsada por la diputada Natalia Herrera, que declara Monumento Histórico de la provincia de Catamarca, en los términos establecidos por la Ley Provincial N° 4831, a la Capilla Nuestra Señora del Huerto.

Durante el tratamiento, el senador Mario Gershani, en su carácter de miembro informante, destacó el valor histórico del edificio, al que consideró un testimonio de más de dos siglos de historia catamarqueña. En ese recorrido mencionó la generosidad de las hermanas Villagrán, la consolidación de las Hermanas del Huerto y la actual custodia de F.A.S.T.A.

Gershani señaló que el edificio constituye un símbolo de la identidad religiosa, educativa y cultural de la ciudad. También expresó un profundo agradecimiento al ingeniero Rafael Toledo por su compromiso con la preservación de la que fue definida como la capilla más antigua del centro histórico capitalino.

El paquete de nuevas normas incluyó además la Ley N° 5.965, iniciativa de la diputada Natalia Ponferrada, mediante la cual se crea el Programa Provincial de Recuperación, Conservación y Valoración del Arte Escultórico Público. La senadora Marisol Soriano, como miembro informante, resaltó el impacto de la propuesta para promover la apreciación artística y fortalecer el sentido de pertenencia. La norma contempla la creación de un área específica que tendrá a su cargo el registro, inventario y catálogo del patrimonio escultórico público para su administración y exhibición.

Entre las prioridades establecidas se encuentran:

Restauración de obras vandalizadas.

Mantenimiento adecuado de las piezas.

Iluminación de las obras.

Implementación de un sistema claro de identificación.

Registro, inventario y catalogación del patrimonio escultórico público.

La tercera normativa sancionada definitivamente fue la Ley N° 5.966, impulsada por el diputado Juan Carlos Ledesma, que establece un Régimen Jurídico para la prevención y sanción del uso indebido de inteligencia artificial y deepfakes sexuales en la provincia de Catamarca.

El senador Guillermo Ferreyra explicó ante sus pares que la iniciativa establece un marco legal de carácter preventivo y punitivo frente a la producción de deepfakes sexuales. La legislación busca resguardar los derechos de las personas afectadas y establecer responsabilidades para las plataformas digitales en materia de detección de estos contenidos.

El objetivo, según se remarcó durante el tratamiento, no se limita a sancionar a quienes resulten responsables. También contempla la protección integral de las víctimas y su acceso a la justicia.

Memoria de Malvinas y patrimonio religioso

Con despacho de comisión, el Senado acompañó dos proyectos de autoría de las senadoras Pamela López y Belén Menecier, que obtuvieron media sanción y fueron girados a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento legislativo.

Una de las iniciativas propone denominar "Cabo Primero (Post Mortem) Mario Rodolfo Castro" a la Escuela Secundaria N° 67 de la localidad de Salado, departamento Tinogasta. Al fundamentar la propuesta, la senadora López sostuvo que la iniciativa representa un reconocimiento definitivo a una memoria preservada por la comunidad durante más de tres décadas.

La legisladora explicó que otorgar ese nombre a una institución educativa constituye una forma de transmitir una referencia y generar identidad. De esta manera, cada estudiante que ingrese a la escuela podrá conocer que detrás de esa denominación existe un homenaje a un joven tinogasteño que, a los 18 años, combatió y murió en defensa de la soberanía argentina en Malvinas.

La otra iniciativa con media sanción establece la declaración de "Monumento Histórico Provincial" para el edificio del Templo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, inaugurado en 1925 en La Merced, departamento Paclín.

La senadora Menecier destacó que el valor de este templo no se limita a sus características arquitectónicas. Lo definió como un testimonio vivo de la evolución social y religiosa del valle y señaló que, durante un siglo, el espacio fue epicentro de la vida local. En ese sentido, remarcó su importancia en la construcción de la memoria colectiva y la identidad de la comunidad, otorgándole una dimensión histórica que trasciende la preservación del edificio como patrimonio material.

Pedidos de obras e intervención preventiva

El Senado también avanzó con proyectos de resolución dirigidos al Poder Ejecutivo Provincial. Por iniciativa del senador Rodolfo Santillán, el cuerpo aprobó un requerimiento para que, a través de los organismos competentes, se disponga la construcción de un polideportivo en la Villa de Ancasti.

Los fundamentos de la propuesta plantean que la infraestructura deportiva constituye una inversión directa en salud, educación e inclusión para la infancia y la juventud. A su vez, se propuso que el proyecto contemple dos playones deportivos simultáneos, con el objetivo de garantizar la participación de escuelas, clubes y vecinos sin que la disponibilidad de espacio represente una limitación.

En otro tramo de la sesión, los legisladores acompañaron una resolución presentada por la senadora María Elena Lagoria, mediante la cual se solicita al Poder Ejecutivo una intervención preventiva y urgente en el distrito San José, departamento Santa María.

El pedido contempla un relevamiento técnico integral en el sector denominado La Campana, destinado a determinar la vulnerabilidad hídrica existente ante posibles crecidas del río homónimo. A partir de los resultados de ese diagnóstico, la iniciativa plantea que se ejecuten con carácter de urgencia las obras que sean necesarias para evitar desbordes sobre la población y proteger las viviendas, los sembradíos y la economía familiar de la zona.

Reconocimientos a instituciones, cultura y comunidad

El cierre de la sesión estuvo marcado por una serie de declaraciones de interés, promovidas por las y los senadores Guillermo Ferreyra, Belén Menecier, Ramón Figueroa Castellanos, Marisol Soriano y Octavio Gutiérrez.

Entre las iniciativas aprobadas se encuentra el reconocimiento a la participación de la delegación oficial del Departamento Fray Mamerto Esquiú en la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, donde presentó la puesta en escena "Esquiú, la voz que arde". También fue declarado de interés el Primer Encuentro Nacional de Arte para Adultos Mayores "Colores de Vida", organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de Casa Activa, previsto para realizarse del 11 al 13 de septiembre de 2026.

A esto se suma la 3° Feria Inclusiva del Instituto de Educación Superior "Juan Manuel Chavarría", programada para el 9 de octubre de 2026.

El Senado declaró además de interés el Centenario de la Escuela Primaria N° 142 "P.F.A." de El Peñón, departamento Antofagasta de la Sierra, que se conmemorará el 17 de septiembre de 2026, en reconocimiento a su labor en la educación rural andina.

Finalmente, la Cámara alta reconoció el 40° Aniversario de la Escuela Secundaria N° 27 "María Elsa Camisay de Gutiérrez", ubicada en El Alamito, distrito Aconquija, departamento Andalgalá.

Así, la 17° Sesión Ordinaria del Senado provincial combinó la aprobación definitiva de normas destinadas a proteger derechos y preservar el patrimonio, iniciativas que avanzan hacia Diputados, pedidos de infraestructura y prevención para distintas localidades y reconocimientos vinculados con la cultura, la educación, la memoria histórica y la vida comunitaria de Catamarca.