En el marco de la entrega de 36 viviendas en el loteo Aires del Sur, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dialogó con la prensa y reiteró los principales lineamientos de la gestión provincial para el cierre de 2026 y el próximo año. Sus declaraciones estuvieron atravesadas por la preparación del Presupuesto 2027, las restricciones previstas para el gasto público y las dificultades económicas que afectan tanto a la recaudación como a la capacidad de asistencia del Estado.

Al referirse al proyecto de ley de gastos y recursos, el mandatario volvió a señalar, tal como lo había hecho este miércoles, que la iniciativa podría ser enviada a la Legislatura "tal vez el lunes a la primera hora". Aunque todavía no confirmó una fecha definitiva de presentación, detalló los ejes sobre los que trabaja su equipo para definir las prioridades presupuestarias.

Jalil explicó que el proyecto contempla una reducción de algunos impuestos para la población y una ampliación del alcance del impuesto a la industria hacia los pequeños establecimientos, al considerar que actualmente la situación impositiva alcanza de manera diferente a los distintos sectores. En ese sentido, sostuvo que la propuesta apunta a "bajarle un poco los impuestos a la gente" y ampliar el impuesto industrial a los pequeños, porque, según expresó, solamente los grandes no pagan.

Otro de los componentes centrales será la limitación de los nombramientos de personal en los tres poderes del Estado. La intención del Gobierno provincial es establecer restricciones para evitar que aumente la planta estatal durante 2027, en línea con el esquema de austeridad que el mandatario viene anticipando.

A la vez, el Presupuesto incluirá la continuidad de obras que, según indicó, la Nación no está ejecutando. Entre ellas mencionó la Ruta 38 y las plantas de tratamiento de Belén y Santa María, proyectos cuya terminación la Provincia busca incorporar dentro de sus prioridades.

Topes a los nombramientos

El gobernador profundizó su planteo sobre las restricciones al empleo público y precisó que el proyecto presupuestario establecerá topes para la planta de personal de los tres poderes del Estado. La medida tendrá como objetivo impedir que durante el próximo año se incremente la cantidad de trabajadores estatales.

"Por el año que viene no se puede incrementar", afirmó al explicar el criterio que se busca incorporar a la iniciativa. La disposición se enmarca en la política de austeridad anunciada para 2027 y alcanza, de acuerdo con sus declaraciones, a la estructura estatal provincial.

Sin embargo, las restricciones no quedarían limitadas a la administración central. Jalil también anticipó que la Provincia establecerá condiciones para otorgar asistencia financiera a los municipios. En concreto, señaló que las comunas que necesiten ayuda provincial deberán comprometerse a no realizar nuevos nombramientos durante el período previsto.

"Nosotros vamos a poner una restricción de que para poder tener ayuda de la provincia por este año que viene no tengamos nombramientos", explicó.

De esta manera, el Gobierno busca extender los criterios de contención del gasto hacia las administraciones municipales y vincular la posibilidad de recibir respaldo financiero con el cumplimiento de determinadas pautas de administración de personal.

La postura sobre el Presupuesto nacional y la relación con Nación

Consultado por las versiones sobre la posición del diputado nacional Fernando Monguillot respecto del Presupuesto nacional, Jalil consideró que se trata de una decisión personal. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de que el país cuente con una ley de gastos y recursos aprobada.

El gobernador sostuvo que el Presupuesto constituye una herramienta necesaria para ordenar la administración de los recursos, aun cuando no responda a las expectativas de todos los sectores o jurisdicciones. "Yo creo que el presupuesto es una herramienta que hay que darle. No es el presupuesto que nosotros queremos, pero peor es no tenerlo porque si no pasa a ser todo de libre disponibilidad", expresó.

Con esa definición, planteó que la existencia de una norma presupuestaria resulta preferible a un escenario en el que los recursos queden sujetos a una disponibilidad sin el marco que establece una ley aprobada.

En cuanto al vínculo institucional con el Gobierno nacional, Jalil aseguró que mantiene "una relación buena con Nación, sobre todo en la gestión". No obstante, reconoció que el entendimiento no siempre se reproduce en el ámbito legislativo, donde, según señaló, algunas veces obtiene resultados favorables y otras no.

Reunión con los gremios y garantía de salarios

Otro de los anuncios centrales de la jornada estuvo relacionado con la negociación salarial. Jalil confirmó que la reunión con los gremios fue trasladada para el lunes, y vinculó la cautela del Gobierno provincial con el enfriamiento de la actividad económica y su impacto sobre los ingresos fiscales.

"Estamos observando un enfriamiento de la economía, ustedes lo han visto, y eso repercute en la recaudación", manifestó. El mandatario explicó que la situación económica obliga a evaluar con atención los recursos disponibles antes de definir nuevas medidas de asistencia o mejoras salariales. Sin embargo, buscó llevar tranquilidad respecto de las obligaciones consideradas prioritarias por la administración provincial.

"Lo que está asegurado es el sueldo y el aguinaldo", afirmó, al confirmar que el pago de los haberes y del medio aguinaldo se encuentra garantizado.

En cambio, dejó sin definición la posibilidad de otorgar un bono. Sobre ese punto, indicó que todavía no existe una decisión tomada y aclaró que, si finalmente se dispone alguna asistencia extraordinaria, estará orientada a los sectores más vulnerables.

Feriados y los vencimientos en los ingresos provinciales

Jalil también hizo referencia a factores que, según explicó, afectaron la recaudación de este mes. Entre ellos mencionó los feriados y los corrimientos de vencimientos, situaciones que habrían generado una caída estimada en aproximadamente 3.000 millones de pesos.

A esa disminución de ingresos sumó el costo que implicaría disponer eventuales asuetos administrativos. El gobernador calculó que esas jornadas representan alrededor de 500 millones de pesos, considerando los gastos correspondientes a guardias y otros conceptos.

Las cifras fueron mencionadas para explicar las limitaciones que enfrenta la Provincia al momento de definir nuevas medidas de gasto. En ese contexto, el mandatario pidió tomar conciencia sobre los recursos disponibles y sobre las posibilidades reales de respuesta del Estado.

Aunque destacó que Catamarca no tiene deuda, situación que atribuyó a una política de Estado, reconoció que actualmente resulta más difícil sostener la asistencia.

La ausencia de deuda, según planteó, no elimina las restricciones que impone la evolución de los ingresos ni la necesidad de administrar cuidadosamente los recursos. Por eso, insistió en la importancia de evaluar qué medidas pueden llevarse adelante y cuáles son las posibilidades concretas de financiamiento.

A pesar de ese escenario, Jalil garantizó que continuará la política habitacional, una definición que realizó durante la entrega de las 36 viviendas en el loteo Aires del Sur. La continuidad de esa política fue presentada como una de las prioridades que la Provincia mantendrá incluso en un contexto de restricciones presupuestarias.