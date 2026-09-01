Marcatón: suman medicamentos con descuentos del 20% y reintegros de hasta $80.000

El Gobierno provincial presentó "Marcatón Medicamentos", una nueva modalidad del programa destinada a ofrecer beneficios para la compra de medicamentos y aliviar el impacto que genera el incremento sostenido de sus precios en el bolsillo de los catamarqueños.

El lanzamiento se realizó en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, junto al gerente regional del Banco Nación, Sebastián Riveros, y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.

A partir de ahora, quienes cuenten con una tarjeta de crédito del Banco Nación podrán acceder a un 20% de descuento en medicamentos todos los días, con un tope de reintegro mensual de $80.000 por persona y la posibilidad de financiar las compras en hasta seis cuotas sin interés.

El beneficio estará disponible en las farmacias adheridas de toda la provincia y se suma a las promociones que Marcatón ya ofrecía en otros rubros, entre ellos perfumería.

Cómo funcionará el nuevo beneficio

La operatoria se realizará mediante MODO y las tarjetas del Banco Nación. El beneficio se aplicará a través del medio de pago habilitado y el reintegro será acreditado posteriormente en la cuenta del usuario.

La incorporación de esta modalidad amplía el alcance del programa hacia un rubro que forma parte de los principales gastos cotidianos de muchas familias.

El sector farmacéutico destacó la medida

Durante la presentación, representantes del sector farmacéutico remarcaron la importancia de la iniciativa en un contexto de fuerte presión sobre los gastos familiares. Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron que el nuevo beneficio puede convertirse en una herramienta para mejorar el acceso a los tratamientos y reducir el impacto de los copagos y del gasto de bolsillo que deben afrontar los pacientes.

El esquema se sostiene a partir de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el Banco Nación y el sector privado, con la participación de la Federación Económica y las entidades que nuclean a las farmacias de Catamarca.

La nueva modalidad se incorpora así al conjunto de promociones que ya integraban Marcatón, sumando una herramienta específica para la adquisición de medicamentos.

Aumenta el tope de Marcatón Alimentos

Durante el mismo acto también se anunció la continuidad del programa Marcatón hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, el Gobierno provincial confirmó un incremento en el tope de reintegro para la compra de alimentos. El beneficio pasará de $90.000 a $120.000 mensuales. De esta manera, el programa incorpora dos modificaciones centrales:

Marcatón Medicamentos: 20% de descuento, hasta $80.000 de reintegro mensual por persona y hasta seis cuotas sin interés.

20% de descuento, hasta $80.000 de reintegro mensual por persona y hasta seis cuotas sin interés. Marcatón Alimentos: el tope de reintegro se incrementa de $90.000 a $120.000.

La ampliación suma ahora un rubro particularmente sensible como el de los medicamentos, mientras actualiza el beneficio destinado a la compra de alimentos. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que Marcatón se consolidó como una herramienta para acompañar el consumo de los catamarqueños y que la ampliación de las promociones apunta a generar un alivio concreto en los gastos cotidianos.

Quiénes estuvieron en el anuncio

Del acto participaron también el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la gerente comercial del Banco Nación, Carolina Pizarro; la gerente general de la Cámara de Farmacias de Catamarca, Carolina Acevedo; el presidente del Colegio de Farmacéuticos, David Campos; y el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll.

También estuvieron presentes otras autoridades provinciales y representantes del sector privado.