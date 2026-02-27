El SOEM Capital rechazó la oferta del 5% y se declaró en estado de alerta

El conflicto salarial entre el SOEM Capital y la Municipalidad de la Capital sumó un nuevo capítulo este mediodía, cuando el secretario general Luis Álamo, acompañado por miembros de la comisión directiva, mantuvo una reunión con el Ejecutivo municipal que concluyó sin acuerdo.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Municipal y tuvo como eje central la discusión salarial para los trabajadores municipales capitalinos. En ese marco, el Ejecutivo comunal ofreció una recomposición salarial del 5% de incremento, propuesta que fue rechazada de plano por la conducción gremial.

Según se informó, se planteó una recomposición salarial bimestral por índice de inflación, en línea con la modalidad que aplica la Provincia. Sin embargo, esta alternativa tampoco logró consenso entre los representantes sindicales.

El reclamo del 20% y el rechazo a la propuesta oficial

Desde el gremio sostienen que la oferta resulta insuficiente frente a la demanda planteada por los trabajadores. El SOEM Capital considera que el incremento debe alcanzar el 20% de aumento, cifra que, según la postura gremial, responde a la necesidad de recomponer los salarios en un contexto que exige mayor poder adquisitivo.

El rechazo quedó formalizado en la propia reunión, cuando los miembros de la comisión directiva desestimaron tanto el porcentaje ofrecido como la modalidad de actualización bimestral por inflación.

Los principales puntos en discusión pueden resumirse de la siguiente manera:

Oferta municipal: 5% de incremento salarial.

Modalidad propuesta: recomposición bimestral por índice de inflación, similar a la aplicada por la Provincia.

Reclamo gremial: 20% de aumento salarial.

Resultado del encuentro: rechazo de la propuesta oficial.

La diferencia entre el porcentaje ofrecido y el reclamado marcó un desacuerdo sustancial que impidió cualquier acercamiento en esta instancia de negociación.

Convocatoria a asamblea y posible plan de lucha

Ante el rechazo de la oferta, el gremio resolvió convocar a una asamblea general para el martes 3 de marzo a las 8 horas, con el objetivo de definir los pasos a seguir. La decisión será tomada por el conjunto de los trabajadores municipales capitalinos, quienes evaluarán la posibilidad de iniciar medidas de acción directa.

La convocatoria se inscribe en un escenario de creciente tensión, ya que el sindicato dejó abierta la puerta a eventuales medidas si no se produce una mejora en la propuesta salarial. La asamblea será el ámbito en el que se determinará si el conflicto escala hacia un plan de lucha.

Estado de alerta y reclamo por "un salario digno"

Además de convocar a la asamblea, el SOEM Capital se declaró en estado de alerta, una señal que anticipa la profundización del conflicto si no se alcanza un entendimiento con el Ejecutivo municipal.

Desde el gremio reiteraron el reclamo por "un salario digno", reafirmando la postura de que la oferta del 5% no responde a las expectativas ni a las necesidades de los trabajadores municipales.

El estado de alerta implica que la conducción sindical se mantiene en sesión permanente y a la espera de las resoluciones que surjan de la asamblea. Allí se analizará la posibilidad concreta de iniciar medidas de acción directa, en caso de que la propuesta salarial no sea revisada.