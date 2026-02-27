Por la aprobación: el oficialismo ya debate la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil

El Senado de la Nación Argentina es escenario de un extenso debate que marcará el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. Desde las 11 de la mañana, la Cámara alta tiene en agenda la sanción de dos leyes de alto impacto en la agenda pública: la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje más resonante es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La jornada se desarrolla en un clima de tensión política y expectativa social. En las inmediaciones del Congreso se montó un fuerte operativo de seguridad, mientras que en la previa se registraron incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda. Además, se esperan manifestaciones frente al Parlamento a lo largo del debate.

Con 40 senadores en sus bancas, el oficialismo consiguió el quórum necesario y dio inicio a la sesión. La agenda parlamentaria contempla el tratamiento de la nueva reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, en lo que se anticipa como una jornada extensa y de fuerte confrontación discursiva.

El debate no sólo tiene implicancias legislativas, sino también políticas, ya que clausura formalmente el período de sesiones extraordinarias impulsado por el Poder Ejecutivo.

Reforma laboral: respaldo oficialista y rechazo anticipado

En el recinto, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich defendió la iniciativa y afirmó que la reforma laboral "es extremadamente importante". En su intervención, sostuvo que el proyecto permitirá que "cada provincia pueda adaptar las condiciones de trabajo y de las empresas a las condiciones de productividad de cada una de ellas".

La reforma laboral constituye uno de los pilares del paquete legislativo impulsado en estas extraordinarias. Mientras el oficialismo impulsa su aprobación, el peronismo ya anticipó su rechazo a la iniciativa, lo que agrega un componente de fuerte polarización al debate parlamentario.

Bullrich confirmó además que el recinto iniciará el tratamiento con el proyecto vinculado al Régimen Penal Juvenil, antes de avanzar con la discusión laboral.

Régimen Penal Juvenil

El proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil contempla, entre sus puntos principales, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta iniciativa es presentada como una reforma estructural del sistema penal juvenil y constituye uno de los ejes más sensibles de la jornada.

Durante el debate, la senadora Bullrich expresó: "Las conductas tienen consecuencias, siempre", al referirse al alcance del proyecto.

Por su parte, el senador por La Libertad Avanza Gonzalo Guzmán Coraita defendió la reforma y rechazó que implique un retroceso en materia de derechos humanos. "No es una regresión en derechos humanos, es un régimen moderno", afirmó.

Según explicó, la iniciativa se sustenta en pilares definidos, entre los que enumeró:

Protección integral de los derechos de los adolescentes que delinquen

Prevención del delito

Tutela judicial efectiva de las víctimas y de sus familias

Justicia real

Protección de la sociedad en su conjunto

De este modo, el oficialismo plantea la reforma como una actualización normativa orientada a equilibrar derechos y responsabilidades dentro del sistema penal juvenil.

Un cierre de extraordinarias con alta tensión política

La sesión de este viernes no sólo definirá la suerte legislativa de dos proyectos centrales, sino que también pondrá fin al período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.

El contexto externo —con incidentes previos en el Obelisco y un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del Congreso— refleja la sensibilidad social que despiertan ambas iniciativas.

En el recinto, con quórum garantizado y posiciones ya delineadas, el Senado avanza en un debate que combina argumentos jurídicos, económicos y políticos, y que tendrá consecuencias directas sobre la regulación del trabajo y el régimen penal aplicable a adolescentes de entre 14 y 16 años.

La jornada, extensa y cargada de definiciones, marca así un punto de inflexión en la agenda legislativa impulsada durante las sesiones extraordinarias.