Cierre de NEBA: el Gobierno garantiza el pago total de las indemnizaciones

El cierre de la planta de la empresa NEBA en el Parque Industrial El Pantanillo abrió un escenario de incertidumbre para más de 50 trabajadores que quedaron sin empleo. Frente a esa situación, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Catamarca con el objetivo de analizar la crítica coyuntura que atraviesa el sector y, particularmente, el impacto inmediato de la decisión empresarial.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y tuvo como eje central la situación de los operarios despedidos. En ese marco, el mandatario provincial garantizó que los trabajadores percibirán el 100% de las indemnizaciones correspondientes, un punto que se transformó en la principal demanda gremial tras el anuncio del cierre.

La reunión no sólo abordó el caso puntual de NEBA, sino que se inscribió en un análisis más amplio sobre la realidad de la industria metalúrgica catamarqueña, que atraviesa un momento de fuerte complejidad.

Más de 50 familias afectadas

El cierre de la planta dejó sin empleo a más de 50 trabajadores, lo que implica un impacto directo en decenas de familias que dependían de esa fuente laboral. La pérdida de estos puestos de trabajo profundiza la preocupación en el sector, que ya venía señalando dificultades en el marco del escenario económico nacional.

Desde la UOM Catamarca remarcaron que la prioridad inmediata es brindar contención a las familias afectadas y asegurar que cada trabajador despedido pueda cobrar la totalidad de los derechos laborales que le corresponden.

En ese sentido, el compromiso asumido por el Gobierno provincial apunta a:

Garantizar el cobro íntegro de las indemnizaciones.

Asistir a los trabajadores despedidos en el proceso.

Asegurar, por vías legales, el cumplimiento total de las obligaciones laborales.

Un sector "fuertemente castigado"

Tras la reunión, el dirigente gremial Omar Cisneros destacó la "preocupación y el apoyo" expresados por el Ejecutivo provincial frente a la crisis que atraviesa la actividad metalúrgica. Según indicó, se trata de un sector que ha sido "fuertemente castigado" por el escenario económico nacional.

Cisneros explicó que el compromiso de la Provincia se centra en acompañar a los trabajadores despedidos y garantizar que puedan percibir el total de las indemnizaciones. La definición fue presentada como un paso clave en un contexto que describió como adverso para la industria metalúrgica catamarqueña.

El dirigente remarcó que el foco está puesto en proteger los derechos laborales y evitar que la crisis derive en un perjuicio mayor para quienes ya sufrieron la pérdida de sus empleos. En ese marco, la asistencia estatal aparece como una herramienta central para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del cierre empresarial.

Acompañamiento institucional en un momento "muy triste"

Por su parte, el delegado gremial Pedro Brizuela valoró la intervención del Gobierno provincial y subrayó la importancia del acompañamiento institucional en una situación que calificó como "muy triste" para los trabajadores.

"Seguimos en contacto y queremos agradecer al gobernador por estar presente en este momento", expresó Brizuela tras el encuentro, dejando en claro que el diálogo entre el gremio y el Ejecutivo continuará en función de la evolución del caso.

La declaración refleja el clima que rodea a la decisión de la empresa NEBA y el impacto social que generó en el Parque Industrial El Pantanillo, un espacio productivo que ahora enfrenta la baja de una de sus plantas.

El compromiso oficial frente a la crisis

La garantía del pago del 100% de las indemnizaciones se convirtió en el eje central del acuerdo alcanzado en la reunión. En un contexto que los dirigentes gremiales describen como adverso y complejo, la definición busca llevar certidumbre a los trabajadores afectados.

El Gobierno provincial asumió el compromiso de acompañar el proceso y asegurar, por vías legales, que se cumplan los derechos laborales correspondientes. La medida se inscribe en un escenario más amplio de dificultades para la industria metalúrgica, que atraviesa una etapa crítica según los propios representantes del sector.

De este modo, la reunión entre el gobernador Raúl Jalil y la UOM Catamarca marcó un punto de respuesta institucional ante el cierre de NEBA, con un mensaje claro: los trabajadores despedidos cobrarán la totalidad de las indemnizaciones que les corresponden, mientras continúa el seguimiento de una crisis que golpea con fuerza a la actividad metalúrgica provincial.