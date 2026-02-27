Policías autoconvocados presionan y se instalan frente a Casa de Gobierno

Efectivos policiales autoconvocados y sus familiares se concentraron este viernes en el Parque de los Niños, a la espera de ser recibidos en Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial y la reestructuración de la tabla de haberes.

La convocatoria, según confirmó el vocero del grupo, Luis Flores, se realizó a las 9.00. En un primer momento, existía la posibilidad de concretar durante la mañana una reunión con autoridades provinciales. Sin embargo, posteriormente se les comunicó que la cita fue pospuesta para las 18.30 horas.

Ante la modificación del horario y la incertidumbre generada por la postergación, los efectivos resolvieron en asamblea marchar desde el Parque de los Niños hasta la Casa de Gobierno. La decisión fue clara: instalarse frente a la sede del Ejecutivo provincial y marcar presencia hasta el momento de la reunión.

En paralelo, se confirmó que el petitorio ya fue presentado al Ejecutivo provincial. El documento fue consensuado también con el Servicio Penitenciario, lo que amplía el alcance institucional del reclamo.

Un reclamo por recomposición y reestructuración

El eje central de la protesta es la situación salarial del personal policial. Flores explicó que el esquema salarial del sector difiere del resto de la administración pública y que el pedido se calcula sobre una base piramidal, característica que determina la estructura de los haberes según jerarquías. Aun dentro de esa lógica, el vocero fijó un objetivo concreto en términos de ingresos mínimos:

"Pretendemos (...) que el agente de policía supere, plata en mano, en bolsillo, por lo menos un millón trescientos como mínimo".

El planteo busca establecer un piso salarial que, según sostienen, permita revertir la situación económica actual del personal. "La idea es poder salir de debajo de la línea de pobreza en la cual se encuentra el personal policial con muchas deudas", afirmó Flores.

En ese contexto, el reclamo no se limita a un porcentaje de incremento, sino que apunta a una reestructuración integral de la tabla salarial, con impacto en toda la escala jerárquica.

Retirados, invalidez y haberes insuficientes

Durante el diálogo con la prensa, el vocero también puso el foco en la situación de los retirados por invalidez. Según indicó, existen casos de efectivos que, tras veintiocho o treinta años de servicio, perciben ingresos que no alcanzan los cuatrocientos mil pesos.

"Hay retirados por invalidez que no están cobrando ni siquiera cuatrocientos mil pesos", advirtió, al describir una realidad que, según señaló, afecta a quienes ya no pueden desempeñar funciones activas.

El señalamiento incorpora una dimensión estructural del reclamo: la necesidad de que cualquier recomposición contemple no solo a los efectivos en actividad, sino también a quienes integran el sistema previsional derivado de la fuerza.

Gastos obligatorios y falta de insumos

Flores también detalló gastos que el personal policial debe afrontar de manera obligatoria, entre ellos la compra de uniformes y botas, elementos indispensables para el cumplimiento del servicio.

A esa carga económica se suma, según denunció, la falta de insumos en dependencias policiales. "Hay lugares que no tienen ni siquiera una garrafa para que el personal policial tenga para tomar un té, una merienda, un desayuno o calentar algo de la comida al mediodía, cuando está de servicio", expresó.

La descripción expone condiciones materiales que, de acuerdo con el planteo de los autoconvocados, impactan directamente en la cotidianeidad laboral de los efectivos.

Entre los puntos señalados se destacan:

Compra obligatoria de uniformes y botas.

Falta de garrafas en algunas dependencias.

Dificultades para acceder a condiciones básicas durante la jornada de servicio.

Ingresos complementarios y trabajos informales

El vocero también hizo referencia a la situación económica de muchos efectivos que, ante la insuficiencia de ingresos, realizan actividades informales para completar el presupuesto familiar.

"Entre esos feriantes que hay ahí, usted se acerca a conversar y seguro que un par de policías están vendiendo algo como para poder llevar unos pesitos más a la casa", afirmó.

La declaración ilustra el escenario descripto por los autoconvocados: efectivos que, además de cumplir funciones en la fuerza, deben buscar alternativas adicionales de ingreso para sostener sus hogares.

A la espera de respuestas

Mientras aguardan la reunión prevista para las 18.30 horas, los policías autoconvocados permanecen frente a la Casa de Gobierno. La marcha desde el Parque de los Niños y la instalación en la sede del Ejecutivo provincial constituyen una señal de firmeza en el reclamo.

El petitorio ya fue presentado y el encuentro con autoridades aparece como el próximo paso en una jornada que comenzó a las 9.00 con una convocatoria pública y que se transformó en movilización tras la postergación del diálogo.

La consigna central permanece inalterable: recomposición salarial, reestructuración de la tabla y un piso de un millón trescientos mil pesos para el agente en actividad, en un contexto que, según sostienen, mantiene al personal por debajo de la línea de pobreza y con múltiples deudas acumuladas.