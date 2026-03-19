El vuelo de Adorni: Fiscalía ordena pruebas por presunta malversación

El actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra atravesando su momento más crítico desde su llegada al Poder Ejecutivo Nacional. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos éticos en la opinión pública ha derivado en una estructura de complicaciones judiciales que hoy escalan tras la intervención directa del fiscal Gerardo Pollicita. La justicia federal intenta ahora desentrañar una trama de posibles delitos que incluyen malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, en el marco de una denuncia presentada formalmente por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.

La investigación judicial se concentra específicamente en un viaje realizado a la ciudad de Punta del Este a bordo de una aeronave privada, un hecho que ha puesto en tela de juicio no solo la coherencia discursiva del funcionario —quien había anunciado el fin de los privilegios para familiares de funcionarios—, sino también la transparencia de su patrimonio personal y sus vínculos comerciales más cercanos.

Alpha Centauri S.A. y el rastro del dinero

El fiscal Gerardo Pollicita ha dictado una batería de medidas de prueba que resultan fundamentales para esclarecer los pormenores del polémico traslado hacia Uruguay. El foco de la Justicia se ha posado con determinación sobre la firma "Alpha Centauri S.A.", entidad que estaría vinculada directamente a la logística del vuelo privado. Entre las diligencias ordenadas por la fiscalía, se destaca la solicitud formal del recibo del viaje con el fin último de identificar fehacientemente quién efectuó el pago del alquiler de la aeronave y bajo qué condiciones comerciales se realizó la transacción.

Para reconstruir la secuencia de los hechos, el fiscal ha requerido que todos los organismos públicos que fiscalizan y controlan los vuelos privados en el territorio nacional entreguen la totalidad de la documentación vinculada al caso. Asimismo, la fiscalía solicitó los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto donde operó la aeronave. Esta última medida tiene como objetivo central verificar si Adorni y su grupo familiar cumplieron rigurosamente con los trámites correspondientes ante la Aduana y Migraciones, tanto en su entrada como en su salida del país, despejando cualquier duda sobre posibles omisiones en los controles fronterizos.

El factor Grandío y las contradicciones financieras

El rol de Marcelo Grandío en esta causa es doblemente sensible para la situación procesal del Jefe de Gabinete. Por un lado, se trata del acompañante de Adorni en el vuelo hacia el este uruguayo, pero por otro, Grandío es un periodista cuya productora fue recientemente contratada por la Televisión Pública, un organismo que se encontraba, casualmente, bajo la órbita de control de la propia Jefatura de Gabinete. Esta conexión ha levantado sospechas sobre un posible conflicto de intereses que la justicia deberá determinar.

La defensa pública que Grandío intentó ensayar para proteger a su amigo terminó por complicar aún más la situación de Adorni. Durante una entrevista, el periodista afirmó inicialmente que el viaje lo había pagado Adorni con plata del Estado, aunque segundos después intentó corregir sus dichos asegurando que el pago se realizó con fondos propios del funcionario. Por su parte, el Jefe de Gabinete aseguró poseer el recibo y argumentó que el costo fue de aproximadamente 3800 dólares, alegando que el valor era similar a un vuelo comercial debido a la falta de anticipación. No obstante, la denuncia subraya una inconsistencia aritmética de peso, ya que la remuneración de Adorni ronda los 3,5 millones de pesos mensuales, lo que significa que el gasto del vuelo equivaldría a cuatro meses de sueldo neto, un desembolso realizado en un lapso de apenas cinco días.

El frente patrimonial: Indio Cuá Golf Club

A la causa del vuelo se le suma un nuevo y grave capítulo que compromete la declaración de bienes del funcionario. La diputada Marcela Pagano anunció la ampliación de una denuncia por enriquecimiento ilícito, señalando la presunta existencia de una propiedad no declarada en un exclusivo country de alta gama. Se trata de una vivienda de dos plantas ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en la localidad de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. Según la presentación judicial, esta propiedad no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Esta nueva arista de la investigación se tramita actualmente ante el Juzgado Federal N° 1, en el expediente caratulado como "Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito". La gravedad de la acusación reside en que, de comprobarse la omisión de este bien, el funcionario enfrentaría cargos directos por falsear su estado patrimonial ante los organismos de control estatales, sumándose así a las sospechas por el origen de los fondos utilizados para sus vacaciones de cuatro días.

El respaldo de Javier Milei y el "Fin" de las versiones

A pesar del cerco judicial y las críticas por el viaje previo de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, Adorni mantiene el apoyo irrestricto del presidente Javier Milei. El mandatario utilizó sus redes sociales para blindar a su colaborador, atacando a la prensa y calificando de mentirosas las versiones que indicaban una posible salida del gabinete por estos escándalos. Milei defendió la gestión de uno de sus hombres de mayor confianza mientras cuestionaba el perfil de los medios que difundieron la información.

Por su parte, Adorni cerró la jornada con su habitual estilo comunicacional en la red social X, publicando una fotografía junto al mandatario e ironizando sobre los rumores de su renuncia inminente. Mientras el Jefe de Gabinete intenta dar por cerrado el tema mediáticamente, la Justicia avanza en la revisión de los registros de Alpha Centauri S.A. y se prepara para convocar a declarar a los testigos clave, en un proceso que recién comienza a desandar el camino de los fondos públicos y privados.