En Fiambalá, Oscar Castillo recordó al FcyS y alentó a la oposición a unirse

La localidad de Fiambalá se convirtió en el epicentro de una profunda reflexión sobre el destino de la política provincial y nacional. El exgobernador de Catamarca, Oscar Castillo, se hizo presente en el Comité Radical de dicha ciudad con un objetivo que trascendió la mera cortesía partidaria. Su visita, inicialmente motivada por un acto de profunda carga emocional y familiar, sirvió de plataforma para un discurso cargado de análisis estratégico y autocrítica necesaria.

Castillo participó de un homenaje por el aniversario del nacimiento de su padre, Arnoldo Castillo, figura central en la historia de la provincia y también exgobernador de Catamarca. Sin embargo la actividad en el comité local derivó en un pronunciamiento sobre el presente político, donde el dirigente llamó a reconstruir los espacios de unidad tomando como referencia el éxito histórico del Frente Cívico y Social.

La lección del Frente Cívico

Para Oscar Castillo, el pasado no es un lugar de nostalgia, sino un manual de instrucciones para el futuro. En su intervención, fue tajante al recordar que el Frente Cívico y Social fue el último esquema político que permitió a su espacio ser poder en la provincia. No obstante, su análisis destacó un origen que suele olvidarse en los despachos oficiales: el rol de la ciudadanía.

El proceso no surgió de la dirigencia, sino de la demanda popular. Fue la gente marchando en silencio pidiendo justicia la que obligó a la política a unirse. La consigna de la sociedad fue un mandato directo: "Júntense".

Este espíritu, según el exsenador, es el que debe recuperarse de forma urgente. Planteó que la enseñanza es clara y se basa en una doble vía: apoyar a quienes hoy ostentan el poder trabajando en unidad detrás de ellos, pero sin renunciar a la generación de debates profundos que permitan vislumbrar los caminos a seguir hacia adelante.

Sobre Jalil, Saadi y Corpacci

El ex gobernador también tuvo palabras para con las figuras del peronismo catamarqueño. Relacionando siempre todo al escenario del 2027, con ironía dijo que los candidatos de Unión por la Patria, "ya se saben quiénes son". Y a renglón seguido dijo que de ser "la señora que todos sabemos y no voy a nombrar, lo más seguro que lo primero que va a hacer es ir a ponerse bajo el balcón de la otra señora que tiene tobillera". La alusión a Lucía Corpacci fue acompañada de risas y aplausos. Luego fue el turno del jefe de la comuna capitalina, de quien destacó "no se sabe lo que va a hacer".

Finalmente y fue condecendiente con el Gobernador Raúl Jalil, de quien refirió que "bien podría volver a presentarse, si quisiera", agregando que en medio del escenario nacional, "fue inteligente" al facilitar a los legisladores que le faltaron al presidente Milei en el Congreso.

La crítica a la "Cerradura" del Comité

Uno de los puntos más álgidos de su discurso fue la advertencia sobre la autodestrucción interna. Castillo no ocultó su preocupación por el estado actual de los vínculos dentro de la Unión Cívica Radical. "A veces los radicales son los mismos enemigos de los radicales", sentenció con crudeza, señalando una contradicción fundamental que erosiona las posibilidades electorales del partido. Según su visión, es imposible intentar vender una candidatura si la estrategia inicial consiste en hablar mal de los propios correligionarios.

En este sentido, Castillo utilizó una metáfora visual para describir la miopía política actual: el comité no debe ser un lugar para "mirar la realidad por el ojo de la cerradura", sino una herramienta de transformación que debe abrirse a los distintos sectores de la sociedad. La convocatoria fue directa a "abrir la cabeza", bajo la premisa de que fuera del círculo inmediato existen personas con los mismos valores, que aman la provincia y desean sacarla adelante.

El escenario nacional y el voto por descarte

Finalmente, Castillo analizó la psicología del electorado actual, marcando una tendencia preocupante hacia el voto negativo. Según su diagnóstico, muchos ciudadanos eligen a un candidato no por convicción o afecto, sino por el deseo de evitar que gane el adversario. Ante este escenario de contradicciones y fragmentación, el dirigente concluyó que la única protección contra el error es el ejercicio del sentido común.

Para Castillo, la reconstrucción de la confianza ciudadana solo será posible si se sostienen pilares innegociables: la democracia, el respeto y la honestidad, aplicados con una mentalidad abierta que priorice el bienestar de la provincia por sobre las disputas internas.