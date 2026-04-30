Jalil oficializó la fusión entre Educación y Trabajo con la asunción de Verónica Soria

Luego de veinte días desde su anuncio, el Gobierno provincial concretará este jueves una reconfiguración en su gabinete, en un acto que se desarrollará en Casa de Gobierno a partir de las 9:45. La ceremonia estará encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien pondrá en funciones a dos nuevos ministros en áreas estratégicas.

El evento representa la formalización de una serie de cambios que ya habían sido anticipados, pero que ahora adquieren carácter institucional con la asunción efectiva de los funcionarios designados. La jornada no solo implica nuevos nombramientos, sino también la consolidación de una reorganización estructural dentro del Ejecutivo provincial.

Verónica Soria asume en Educación

Uno de los movimientos más relevantes y debatidos es el traslado de la actual ministra de Trabajo, la CPN Verónica Soria, al frente del Ministerio de Educación. Este cambio, que había generado cuestionamientos desde su anuncio, se concreta con su toma de posesión en la nueva función.

La designación de Soria se inscribe en un proceso de fusión de carteras, en el que el área de Educación absorbe las competencias vinculadas al ámbito laboral. Según lo señalado previamente, será esta última la que prevalecerá dentro del nuevo esquema organizativo. Este rediseño implica una modificación significativa en la estructura administrativa, al integrar funciones que anteriormente se encontraban separadas, y plantea un nuevo enfoque en la gestión de políticas públicas vinculadas a estos sectores.

Recordemos que en paralelo a la llegada de Soria al Ministerio de Educación, se concretó la salida de Nicolás Rosales Matienzo de esa cartera. El funcionario, que deja su cargo en el gabinete, se encamina a asumir como Fiscal de Estado, en un movimiento que también forma parte de la reorganización institucional.

Rosales Matienzo reemplazará en ese rol a Marcos Denett, quien recientemente se incorporó al directorio de YMAD. Este encadenamiento de designaciones refleja una serie de ajustes dentro del esquema gubernamental, con desplazamientos que abarcan distintas áreas del Estado.

Nuevo liderazgo en Desarrollo Productivo

Otro de los cambios que se oficializarán durante el acto es la designación del Dr. Luis Castro como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, en reemplazo de Leonardo Zeballos. La incorporación de Castro representa una renovación en una cartera clave para la actividad económica provincial, en un contexto donde las políticas productivas ocupan un lugar central dentro de la agenda de gobierno.

Este movimiento se suma a la dinámica de modificaciones que atraviesa el gabinete, consolidando una etapa de ajustes y redefiniciones en áreas estratégicas.

Un gabinete en transformación

Los cambios que se oficializan este jueves no se presentan como hechos aislados, sino como parte de un proceso más amplio de transformación del gabinete provincial. La combinación de nuevas designaciones, fusiones de áreas y reubicaciones de funcionarios da cuenta de una estrategia orientada a reconfigurar el funcionamiento del Ejecutivo.

Este conjunto de decisiones redefine el mapa de responsabilidades dentro del gabinete y establece nuevas líneas de conducción en áreas clave.