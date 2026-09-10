En medio de la tensión por Malvinas, Milei suspendió su viaje a Londres

El presidente Javier Milei decidió suspender el viaje a Londres que tenía previsto realizar el 23 y 24 de octubre, en un escenario marcado por el endurecimiento de la política del Gobierno argentino en torno al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. La suspensión fue confirmada este jueves a Clarín por fuentes de la Presidencia.

El viaje contemplaba una actividad central en la agenda internacional del mandatario: una charla en la Universidad de Oxford, además de encuentros con empresarios. La visita a la capital británica había sido una intención que Milei manifestó desde el comienzo de su gobierno, cuando la política oficial respecto de Malvinas atravesaba otro momento.

Ahora, ese proyecto quedó suspendido en medio de un clima político adverso en Gran Bretaña y de un marcado endurecimiento de las posiciones alrededor de la llamada "Causa Malvinas".

Un viaje con complicaciones

Según había adelantado Clarín, Milei había expresado desde el inicio de su gestión sus deseos de viajar a Londres para desarrollar actividades vinculadas con la difusión de su mensaje ultraliberal.

Incluso, durante una visita que el ex primer ministro británico Boris Johnson realizó a la Casa Rosada en 2024, Milei le había pedido gestiones para conocer al músico Mick Jagger. Johnson, quien actualmente reclamó refuerzos militares para Malvinas, había mantenido entonces un encuentro con el Presidente.

El escenario que rodeaba aquella intención de viajar a Gran Bretaña, sin embargo, es ahora diferente. El endurecimiento de la política argentina sobre las islas genera un contexto en el que la llegada del Presidente podría encontrar un clima adverso dentro del arco político británico.

La suspensión de la visita prevista para octubre se produjo precisamente en este marco de creciente tensión diplomática y política.

La advertencia de Andy Burnham

El cambio de planes de Milei ocurrió un día después de que el primer ministro Andy Burnham afirmara que será "implacable" a la hora de defender la soberanía sobre las Malvinas.

La declaración se produjo ante la Cámara de los Comunes, en su primera referencia a la cuestión después de que Donald Trump amenazara con modificar la posición de neutralidad diplomática que mantiene Washington frente a las islas. Aunque Estados Unidos conserva esa neutralidad diplomática, el texto señala que históricamente respaldó el poder de facto que ejerce Gran Bretaña sobre los territorios en disputa del Atlántico Sur: las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.

Burnham reafirmó así una posición que atraviesa a los distintos gobiernos británicos, tanto laboristas como conservadores, y que se mantiene como una política de Estado frente al reclamo argentino.

"Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos", afirmó el primer ministro, en referencia al último referéndum realizado en las islas.

Sanciones, presencia militar y reclamos por Defensa

La nueva política impulsada por el Gobierno libertario en relación con las islas incluyó sanciones para empresas, una mayor presencia militar en Tierra del Fuego y la construcción de una base naval integrada en Ushuaia.

Estas medidas generaron en el Reino Unido pedidos para incrementar el presupuesto de Defensa, reclamos que, de acuerdo con la información suministrada, no se habían escuchado de manera similar cuando era Trump quien formulaba ese tipo de pedidos. El conflicto comenzó así a adquirir una dimensión que excede las declaraciones diplomáticas y se vincula con decisiones relacionadas con la defensa, la presencia militar y los recursos destinados a ese sector.

En la cadena nacional del jueves pasado, Milei anunció además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional destinado a proteger el territorio nacional, junto con mayores recursos para el Ministerio de Defensa y para los servicios de inteligencia de la SIDE.

El petróleo y un negocio millonario

Dentro de la nueva estrategia oficial aparece también el objetivo de convertir en causa nacional la política contra las empresas petroleras que operan en el área de las islas. Entre ellas se encuentran la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, compañías que anunciaron que comenzarán a extraer crudo del archipiélago a partir de 2028.

La explotación hidrocarburífera representa, de acuerdo con el planteo incluido en la información de base, un negocio millonario, y constituye uno de los puntos sobre los cuales el Gobierno busca concentrar su política respecto del conflicto.

A partir de la cadena nacional, el Presidente, su asesor Santiago Caputo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa quedaron empoderados alrededor de una estrategia que, según el texto, todavía no aparece claramente definida, mientras se profundizan posiciones sobre legislaciones que ya existían.

En ese marco, está previsto que este viernes Milei, Caputo, Quirno y el ministro de Defensa se muestren juntos en Ushuaia junto al gobernador opositor Gustavo Melella, en una actividad que aparece vinculada con el impulso a la creación de la base militar.

Nigel Farage, un aliado que también fijó límites

En paralelo al endurecimiento de las posiciones entre Buenos Aires y Londres, apareció otro actor político británico: Nigel Farage, líder de la ultraderecha británica y aliado de los libertarios, quien mantuvo una conversación telefónica con el canciller de Israel, Gideon Saar.

El contacto se produjo en un contexto de fuerte enfrentamiento entre el gobierno de Burnham e Israel por los violentos ataques de colonos judíos contra población palestina en Cisjordania. El canciller británico Ed Miliband, de origen judío, calificó de "terroristas" a esos colonos israelíes que atacan a civiles palestinos. Además, existen críticas a la política de Benjamín Netanyahu y reclamos para establecer de manera urgente la existencia de dos Estados, en un contexto en el que también se utiliza la expresión "genocidio" del pueblo palestino.

Según el texto, en este contexto también debe interpretarse el apoyo de los Netanyahu a la Argentina por Malvinas.

Farage hizo pública su conversación con Saar y explicó que le enfatizó la importancia de las Falklands para el pueblo británico, aunque reconoció la relación existente entre Israel y el presidente Milei.

"Un gobierno Reformista desharía el daño causado por los laboristas", escribió Farage, quien se mostraba públicamente cercano al Presidente argentino y tenía previsto encontrarse con él.