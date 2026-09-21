"Encontramos puntos de coincidencia": el encuentro entre Puente y Galán abre una instancia de diálogo

Los diputados provinciales Tiago Puente (Generar) y Javier Galán (MID) mantuvieron una reunión en la que abordaron la situación de Catamarca y los desafíos que enfrenta la provincia. El encuentro fue difundido por Puente a través de sus redes sociales, donde puso el foco en las coincidencias surgidas durante la conversación.

La reunión se inscribe en un escenario de movimientos dentro de la oposición catamarqueña con la mirada puesta en las elecciones de 2027. En ese marco, el contacto entre ambos legisladores aparece planteado, de acuerdo con las expresiones difundidas por Puente, como una instancia de diálogo en la que todavía no se presentan definiciones concretas, pero sí un intercambio en torno a cuestiones vinculadas con el futuro de Catamarca.

"Nos sentamos a conversar sobre Catamarca y sobre los desafíos que tenemos por delante. Compartimos miradas, intercambiamos ideas y encontramos puntos de coincidencia", expresó el legislador de Generar al dar a conocer el encuentro.

La referencia a los "puntos de coincidencia" constituye el eje de la publicación y de la descripción que Puente realizó sobre la reunión. La conversación, según sus propias palabras, permitió poner en común distintas miradas e ideas sobre la provincia y sobre los desafíos que ambos dirigentes identifican hacia adelante.

"No hace falta tener todo resuelto ..."

En su mensaje, Puente también remarcó que el diálogo no requiere necesariamente que todas las definiciones estén previamente establecidas.

"No hace falta tener todo resuelto para empezar a conversar. A veces, los caminos se empiezan a construir así", señaló el diputado provincial. La frase establece el sentido que Puente le atribuyó al encuentro: una conversación inicial, basada en el intercambio de miradas e ideas, sin presentar en esta instancia una resolución sobre eventuales acuerdos.

El planteo adquiere relevancia dentro del contexto político señalado en la información de base, debido a los movimientos que se vienen produciendo en la oposición catamarqueña con vistas a las elecciones de 2027. En ese escenario, el encuentro entre representantes de Generar y del MID incorpora una nueva instancia de conversación entre dirigentes de espacios opositores.

La reunión, sin embargo, fue presentada por Puente en términos de diálogo y coincidencias, sin que en la información difundida se consignen acuerdos electorales específicos ni definiciones sobre candidaturas.

El debate sobre una alianza opositora amplia

El encuentro se produjo después de que Puente volviera a plantear públicamente la necesidad de construir una alianza opositora amplia de cara a 2027. El diputado de Generar sostuvo, en los últimos días, que antes de avanzar en la discusión de candidaturas debería definirse una eventual unidad entre los distintos sectores opositores. De esta manera, su planteo coloca la construcción de un espacio común como una cuestión previa al debate sobre quiénes podrían ocupar determinados lugares en una futura propuesta electoral.

Ese posicionamiento forma parte del escenario en el que se produce su reunión con Galán. La conversación entre ambos dirigentes se desarrolla, por lo tanto, mientras dentro de la oposición catamarqueña aparecen movimientos y planteos relacionados con la posibilidad de establecer una construcción más amplia.

El eje señalado por Puente consiste en conversar primero sobre la construcción política y posteriormente abordar las candidaturas. La secuencia que propone ubica el diálogo entre sectores como una instancia anterior a cualquier definición personal o electoral.