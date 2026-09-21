Zona Franca: Jalil abrió la puerta a una extensión hacia Fiambalá

El debate por la ubicación de la Zona Franca volvió a instalarse en la agenda provincial a partir del reclamo impulsado desde Fiambalá. En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil se refirió esta mañana al planteo de vecinos y representantes de las fuerzas vivas de esa localidad y sostuvo que la ubicación prevista para el proyecto no puede modificarse.

El mandatario respaldó de esta manera la instalación de la Zona Franca en Tinogasta, al remarcar que el proyecto tiene allí su origen. "No se puede mover ya la Zona Franca, porque nació ahí hace 30 años", afirmó Jalil al ser consultado sobre el planteo surgido desde Fiambalá.

La definición se produjo durante una recorrida por obras correspondientes a un proyecto ejecutado por Aguas de Catamarca, destinado a abastecer a productores de Nueva Coneta. En ese marco, el Gobernador también anticipó que este martes viajará a Tinogasta, donde desarrollará actividades oficiales y mantendrá una reunión con representantes de las cámaras de comercio.

"Quiero decirle a la gente que nos vamos a juntar con las Cámaras de Comercio", señaló Jalil al referirse al reclamo que comenzó a tomar forma desde Fiambalá.

Una alternativa para atender el reclamo de Fiambalá

Aunque el Gobernador descartó modificar la ubicación prevista para la Zona Franca, su planteo dejó abierta una posibilidad para incorporar a Fiambalá dentro de los beneficios del proyecto. Jalil señaló que existe la posibilidad de solicitar una extensión de la Zona Franca una vez que comience su desarrollo en Tinogasta. "Sí se puede pedir una extensión. Así que eso primero hay que empezar con Tinogasta y después se puede pedir una extensión de la Zona Franca, tal vez a Fiambalá u otros lugares", manifestó.

La propuesta establece así una secuencia para el desarrollo del proyecto: en primer término, avanzar con la instalación en Tinogasta, tal como está previsto, y posteriormente analizar la posibilidad de extender la Zona Franca hacia Fiambalá o incluso hacia otros lugares.

De esta manera, el planteo oficial no contempla trasladar el proyecto desde Tinogasta, sino avanzar con la sede prevista y dejar abierta la posibilidad de ampliar posteriormente su alcance territorial.

El reclamo que impulsaron las fuerzas vivas de Fiambalá

La posición expresada por Jalil se conoció luego de una presentación realizada ante la Cámara de Diputados por las Fuerzas Vivas de Fiambalá, junto con organizaciones intermedias y las cámaras de Turismo, Económica y de Proveedores Mineros.

Los sectores fiambalenses solicitaron una reunión con las comisiones de la Cámara de Diputados a las que fue girado el anteproyecto de ley del convenio entre Nación y Provincia para la instalación de la Zona Franca en el departamento Tinogasta.

El pedido tiene como eje abrir una discusión sobre el emplazamiento del proyecto y plantear que Fiambalá sea contemplada como sede.

En ese reclamo confluyen diferentes sectores de la localidad, que buscan instalar la discusión sobre las características territoriales y económicas que, según el planteo presentado, deberían ser consideradas al momento de definir la localización de la Zona Franca. Las organizaciones y cámaras que participan del pedido son:

Fuerzas Vivas de Fiambalá.

Organizaciones intermedias.

Cámara de Turismo.

Cámara Económica.

Cámara de Proveedores Mineros.

La presentación ante la Legislatura provincial constituye, de este modo, una instancia para solicitar que las comisiones que tienen bajo análisis el anteproyecto reciban a los representantes de Fiambalá y escuchen sus argumentos respecto del emplazamiento.

La ubicación estratégica que plantea Fiambalá

El planteo de los sectores fiambalenses está relacionado con las características que atribuyen a la localidad dentro del esquema territorial y productivo de la provincia.

El reclamo busca que se contemple a Fiambalá como sede de la Zona Franca en función de su ubicación estratégica, su vinculación con el corredor internacional del Paso de San Francisco y su relación con la actividad minera.

Estos son los principales argumentos que los sectores que impulsan el pedido buscan poner en discusión ante las comisiones legislativas. La intención es abrir el debate sobre el emplazamiento previsto y analizar la posibilidad de que el proyecto tenga como sede a Fiambalá.

En paralelo, la posición expresada por Jalil mantiene a Tinogasta como punto de partida para la Zona Franca. El Gobernador sostuvo que el proyecto "nació ahí hace 30 años" y, sobre esa base, consideró que no corresponde modificar ahora su ubicación.