Energía para la Puna: la obra eléctrica hasta Antofagasta ya tiene contrato

Un paso decisivo para la integración regional

En el corazón de la gestión pública de Catamarca, la infraestructura energética se consolida como el motor principal para el desarrollo de las zonas más postergadas geográficamente. En una reunión clave mantenida en la Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, recibió al intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma. El eje central del diálogo fue el futuro inmediato y la operatividad de la línea eléctrica de 33 kV, una obra de ingeniería considerada estratégica no solo para el departamento antofagasteño, sino para todo el norte de Belén.

El anuncio más relevante de la jornada fue la confirmación de que la continuidad de la obra ya ha sido contratada. Este paso administrativo y financiero es el que garantiza que los trabajos no se detengan, permitiendo una ejecución progresiva por tramos que asegure el cumplimiento de los plazos establecidos. Según las proyecciones oficiales, se prevé que el tendido eléctrico esté finalizado para el segundo semestre de 2027, marcando un antes y un después en la calidad de vida de los habitantes de la Puna.

Cronología y estados de ejecución: El camino a la Puna

La complejidad técnica de llevar energía a zonas de alta montaña exige una planificación minuciosa. La obra no es un proyecto estático, sino un avance dinámico que ya presenta hitos concretos en el territorio. Hasta la fecha, las autoridades destacaron que ya han sido inaugurados los primeros 17 kilómetros del tendido, correspondientes al tramo inicial que une las localidades de Villa Vil y Barranca Larga.

Para alcanzar la meta de conectar a Antofagasta de la Sierra con el Sistema de Interconexión Provincial, la hoja de ruta técnica se divide en etapas consecutivas que garantizan la solidez de la red. Actualmente, los trabajos se concentran con intensidad en el tramo que une Barranca Larga con Laguna Blanca. Una vez concluido este segmento, las cuadrillas avanzarán hacia el tramo de Laguna Blanca hasta El Peñón, para finalmente encarar la fase de cierre que conectará El Peñón con Antofagasta de la Sierra, completando de este modo el esquema de abastecimiento integral.

Impacto socioeconómico y respaldo institucional

Esta intervención se define como una obra histórica para la provincia. La posibilidad de integrar a toda la región puneña al sistema eléctrico provincial trasciende la mera instalación de infraestructura; se trata de mejorar sustancialmente el acceso a un servicio esencial que hoy presenta limitaciones en las alturas catamarqueñas. Al contar con una potencia de 33 kV, la red permitirá estabilizar el suministro y crear las condiciones necesarias para el desarrollo productivo y económico de la zona, facilitando la radicación de emprendimientos locales y optimizando la infraestructura de los servicios públicos existentes.

La relevancia de este proyecto para la agenda gubernamental quedó plenamente reflejada en el nutrido arco de funcionarios que acompañaron la reunión. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, junto al titular de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, cuya cartera es fundamental para el soporte financiero de los nuevos contratos. Asimismo, participaron la ministra de Minería, Teresita Regalado, el ministro de Energía, Agua y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni.

Esta presencia multisectorial subraya la transversalidad de la obra, que impacta desde el soporte técnico hasta el bienestar social y el vínculo con la actividad minera de la región. Con la firma de estos nuevos compromisos, el proyecto de la Puna catamarqueña entra en una fase de ejecución irreversible, orientada a alcanzar su plena autonomía energética en el corto plazo.