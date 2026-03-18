FOGACAT convoca a una jornada clave sobre financiamiento y garantías

FOGACAT, junto al Gobierno de Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lanzó la convocatoria a la jornada "Impulso mujeres: financiamiento y garantías para crecer", una propuesta orientada a promover el desarrollo productivo con perspectiva de género.

El evento está especialmente dirigido a mujeres emprendedoras, empresarias y profesionales, y se presenta como un espacio diseñado para acercar herramientas concretas que permitan potenciar proyectos y fortalecer iniciativas económicas lideradas por mujeres en la provincia.

La actividad se enmarca en una línea de trabajo sostenida por FOGACAT, que busca consolidar el acceso al financiamiento como un eje clave para el crecimiento, poniendo el foco en el papel estratégico que cumplen las mujeres dentro de la economía local.

Detalles del encuentro: lugar, horario y acceso

La jornada se llevará a cabo el próximo 19 de marzo a las 16 horas en el Hotel Casino de San Fernando del Valle de Catamarca, ubicado en Esquiú 151.

La participación será libre y gratuita, y las interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/gyD6DHabrhxqQ9TN7

Este formato abierto busca garantizar el acceso a la información y fomentar la participación de un amplio espectro de mujeres que desarrollan actividades productivas en distintos ámbitos.

Financiamiento y garantías: herramientas para crecer

Uno de los ejes centrales del encuentro será la difusión de información vinculada al acceso al crédito y las distintas alternativas de financiamiento disponibles.

En este sentido, la jornada apunta a profundizar en el conocimiento de los mecanismos que permiten a las emprendedoras y empresarias acceder a recursos económicos necesarios para expandir o consolidar sus proyectos.

Entre los temas que se abordarán, se destacan:

Acceso al crédito para proyectos productivos.

Alternativas de financiamiento vigentes.

El rol de las garantías como instrumento para facilitar el acceso a financiamiento.

El enfoque estará puesto en comprender cómo estas herramientas pueden funcionar como un puente para impulsar iniciativas, especialmente en el caso de emprendimientos liderados por mujeres.

Espacio de intercambio y experiencias

Además de la presentación de programas y líneas vigentes, la jornada incluirá instancias de intercambio entre participantes, generando un ámbito propicio para compartir experiencias y trayectorias.

Este componente busca fortalecer redes entre mujeres que llevan adelante proyectos productivos en la provincia, promoviendo la circulación de conocimientos y aprendizajes que surgen de la práctica.

La posibilidad de interactuar con otras emprendedoras y empresarias constituye un valor agregado del encuentro, al permitir construir vínculos y reconocer desafíos y oportunidades comunes.

El compromiso de FOGACAT con el desarrollo local

Desde FOGACAT se continúa impulsando una estrategia orientada a fortalecer el acceso al financiamiento como herramienta para el desarrollo, acompañando a quienes dinamizan la economía local.

En este marco, la jornada "Impulso mujeres: financiamiento y garantías para crecer" se posiciona como una acción concreta que busca no solo brindar información, sino también reconocer el rol estratégico de las mujeres en el entramado productivo.

El acompañamiento a proyectos liderados por mujeres se inscribe en una mirada que entiende al financiamiento no solo como un recurso económico, sino como un factor clave para generar oportunidades de crecimiento, consolidación y sostenibilidad en el tiempo.