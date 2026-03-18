Sueños Compartidos: Macri declaró que Alberto Fernández lo presionó con los pagos

En el marco del juicio por el programa Sueños Compartidos, el expresidente Mauricio Macri se presentó como testigo este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5, donde se investigan presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

La declaración se desarrolló en los tribunales de Comodoro Py y se extendió por menos de 20 minutos, durante los cuales Macri respondió todas las preguntas bajo juramento de decir la verdad. El proceso judicial tiene como principales imputados al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender y a otros exfuncionarios.

Durante su exposición, el exmandatario sostuvo que, cuando asumió como jefe de Gobierno porteño en 2007, recibió presiones por parte de Alberto Fernández, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.

La acusación de presión por el pago de certificados

Uno de los puntos centrales del testimonio de Macri fue su relato sobre un llamado que, según indicó, recibió al inicio de su gestión. "Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos", afirmó.

Los certificados a los que hizo referencia son documentos que acreditan el avance de obra, necesarios para autorizar nuevos desembolsos de fondos públicos. Según el exjefe de Gobierno, existían objeciones a la continuidad de los pagos debido a inconsistencias entre lo ejecutado y lo cobrado.

En este sentido, Macri explicó que Esteban Bullrich, entonces ministro de Acción Social porteño, le indicó que no podían continuar con los pagos, ya que "habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado".

Un vínculo "traumático" con la Fundación

El expresidente calificó la relación con la Fundación Madres de Plaza de Mayo como "bastante traumática", al señalar que existían reiterados problemas en el cumplimiento de los contratos vinculados al programa Sueños Compartidos.

En su reconstrucción de los hechos, Macri recordó que las obras del plan se desarrollaban en un predio lindero al barrio Los Piletones, donde funciona la Fundación Margarita Barrientos.

Además, mencionó un episodio protagonizado por Hebe de Bonafini y otras mujeres, quienes se dirigieron a la Catedral y, según su testimonio, generaron un conflicto que incluyó reclamos ante el Obispado. En ese contexto, señaló que Bullrich mantuvo su negativa a realizar pagos, lo que derivó en la continuidad del conflicto con la entonces ministra María Eugenia Vidal.

La causa

El juicio de Sueños Compartidos analiza si entre 2005 y 2011 se produjo un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado, recursos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Este monto representa el 23% de los 748 millones de pesos transferidos para las obras por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, área que estaba a cargo de José López, también imputado en la causa.

Según la acusación, encabezada por el fiscal general Diego Velasco, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que constituye el núcleo de la investigación por presunta administración fraudulenta.

Los acusados y la amplitud del proceso

Además de De Vido y los hermanos Schoklender, el juicio incluye a otros exfuncionarios y responsables vinculados al programa. Entre ellos se encuentran:

Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas.

Daniel Nasif, expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero.

Silvia Nasif, exfuncionaria provincial de Santiago del Estero.

Carlos Castellano y Claudio Freidin, exfuncionarios de Planificación Federal.

El proceso judicial se caracteriza por su amplitud y por la cantidad de testimonios previstos. La Fiscalía solicitó la citación de 92 personas, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, convocó a otras 17. A su vez, las defensas de los Schoklender requirieron el testimonio de 120 personas adicionales.

Testigos y próximas declaraciones

Muchos de los convocados aportarán su testimonio por escrito. Entre ellos se encuentran el diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich.

En tanto, Sergio Massa, quien declarará en relación a su etapa como intendente de Tigre, está citado a presentarse el próximo 25 de marzo ante el tribunal integrado por los jueces:

Adriana Palliotti, presidenta del TOF N° 5.

Daniel Obligado.

Adrián Grünberg.