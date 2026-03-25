Escándalo en Diputados: grave denuncia por amenazas y violencia política tras una sesión clave

Un verdadero escándalo institucional se desató este miércoles en la Cámara de Diputados de Catamarca, luego de que la diputada provincial de Fuerza Catamarca, Sonia Beatriz Nabarro, radicara una denuncia penal en la Fiscalía General contra su par Javier Galán, representante del MID. La acusación incluye coacción, amenazas y violencia de género, configurando un escenario de extrema gravedad política y judicial.

El conflicto se produjo inmediatamente después de una sesión extraordinaria, en un contexto ya tensionado por el debate legislativo que culminó con la media sanción al acuerdo entre Catamarca y Salta para el desarrollo del proyecto minero Diablillos-Plata. Según lo expuesto en la denuncia, el voto afirmativo de Nabarro al proyecto habría sido el detonante de la reacción del legislador denunciado.

El contexto: una votación clave y sus consecuencias

El acuerdo entre ambas provincias representa un paso significativo en el desarrollo del proyecto minero Diablillos-Plata, lo que elevó el nivel de exposición y tensión dentro del recinto. En ese marco, la postura de los legisladores adquirió un peso político determinante.

De acuerdo con la presentación judicial, Javier Galán cuestionó duramente el acompañamiento de Nabarro al proyecto oficialista, lo que derivó en un episodio que trascendió el ámbito del debate parlamentario para ingresar en el terreno de la violencia verbal y la intimidación.

La denuncia: insultos, amenazas y temor a una agresión física

El relato de la diputada Nabarro detalla con precisión el momento en que se habría producido la agresión. Según su testimonio:

El hecho ocurrió al finalizar la Sesión Extraordinaria , mientras se desarrollaba el acto de arriamiento de la Enseña Patria .

, mientras se desarrollaba el . En ese contexto, Galán habría comenzado a insultarla a viva voz y a proferir amenazas directas .

y a proferir . Entre las expresiones atribuidas al denunciado se incluyen frases de extrema violencia como:

"Cuanto cobraste infeliz, mereces que te linchen, que te maten yo te mataría, hija de remil pu.., voy a decir a la gente donde vivís así le respondes...", entre otros insultos y epítetos.

La legisladora también afirmó que el diputado intentó acercarse por la espalda en una actitud que calificó como hostil, lo que la llevó a tomar distancia ante el temor concreto de una agresión física.

Este punto resulta central en la denuncia, ya que no solo se describen agresiones verbales, sino también una conducta que habría generado una situación de intimidación física inminente.