Estiman que el lunes podrían reincorporarse 200 trabajadores si se habilitan las obras privadas

Tal como lo adelantó el gobernador Raúl Jalil, el Gobierno provincial tiene la intención de, a partir del próximo lunes, iniciar una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena, que incluiría la habilitación para que se retome la actividad en el ámbito privado del sector de la construcción. Ante esta posibilidad, la Cámara de la Construcción y la UOCRA elaboraron un listado de 20 obras privadas ubicadas en Capital, que demandarían el regreso al trabajo de 200 personas.

La posibilidad despertó el estusiasmo del sector, pero para que se concrete, antes, el COE (que se reunirá hoy) deberá aprobar un protocolo que también presentaron desde el gremio que nuclea a los trabajadores y la Cámara que reúne a las empresas. “Hay una posibiidad concreta que la próxima semana se habilite la obra privada. Mañana, se deberá aprobar el protocolo que vamos a presentar. Hay entre 18 y 20 obras relevadas que generarían un movimiento de alrededor 200 obreros”, señaló al respecto el titular de la Cámara de la Construcción, Julio Córdoba.

En ese mismo sentido, el secretario general de la UOCRA, Victor Brandán, explicó que este primer listado cuenta con “obras distribuidas en lugares que no están cercanas unas de otras y donde los trabajadores que se movilizan para ir a esas obras no lo hacen en transporte público, sino que lo hacen en bicicletas, motocicletas y algunos en auto, por lo que se movilizan por sus propios medios”.

Tras señalar que tiene “mucha fe de que se pueda liberar la actividad el lunes”, el gremialista se refirió al protocolo que deberán respetar las empresas de la construcción para prevenir el contagio de Covid-19 e indicó que fue elaborado por el gremio y la Cámara de Construcción de Buenos Aires, lugar en el que, probablemente, también haya una flexibilización para el sector.

Respecto de los nuevos cuidados que se deberán respetar a partir de ahora en el sector, Brandán indicó que le “hemos pedido al gobernador que se habilite a las empresas que compren los termómetros de detección infrarrojo, para hacer el control del trabajador todos los días cuando ingresa y en la mitad de la jornada laboral. También, en la obra social, haríamos un control antes de que los trabajadores ingresen a la obra y cada quince días”.

Si bien se mostró confiado en la reanudación paulatina de la actividad, el titular de la UOCRA dejó en claro que para una mayor apertura, será clave cómo se desarrolle esta primera etapa. “Hay obras que tienen más de 25 trabajadores que no hemos pedido todavía que se autoricen porque queremos tener primero esta experiencia y ver si somos capaces de cumplir con los cuidados de los trabajadores y que los compañeros no se saquen el barbijo, por ejemplo”.