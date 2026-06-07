Evolución llamó a reconstruir el radicalismo para transformar Catamarca

El espacio interno Evolución presentó oficialmente su declaración política bajo el título "Reconstruir el radicalismo para transformar Catamarca", un documento en el que expone su visión sobre el presente y el futuro de la Unión Cívica Radical y plantea una serie de definiciones vinculadas a la vida partidaria, la institucionalidad y el proyecto político para la provincia.

La declaración propone avanzar hacia una nueva etapa dentro del radicalismo, sustentada en la reafirmación de la identidad partidaria, la renovación de estructuras, la cercanía con la ciudadanía y la vocación de construir una alternativa de gobierno para Catamarca.

A lo largo del documento, el sector sostiene que el partido debe fortalecer su vínculo con la sociedad y recuperar su capacidad de representar las demandas y expectativas de los ciudadanos.

El reclamo por el cumplimiento de las decisiones partidarias

Uno de los ejes centrales de la declaración está relacionado con el funcionamiento institucional de la Unión Cívica Radical. En ese sentido, Evolución reafirma su compromiso con la institucionalidad partidaria y solicita al Comité Provincia avanzar con las acciones necesarias para recuperar las bancas que considera pertenecientes al radicalismo.

Según expresa el documento, ese pedido se formula en cumplimiento de lo resuelto por unanimidad durante la última Convención Provincial. Asimismo, el espacio exhorta al Tribunal de Conducta a cumplir con las responsabilidades que le asigna la Carta Orgánica partidaria.

El texto sostiene que el respeto por las normas internas constituye una condición indispensable para fortalecer la organización y consolidar la confianza dentro de la estructura política.

"Las instituciones deben funcionar y las reglas deben cumplirse. La identidad política también se defiende honrando los compromisos asumidos ante los afiliados y ante la sociedad", expresa la declaración.

Transparencia y calidad institucional

Otro de los aspectos destacados del documento está vinculado a las iniciativas legislativas que, según Evolución, deberían ser impulsadas por los representantes radicales.

La declaración exhorta a los legisladores del partido a promover proyectos como Ficha Limpia y Boleta Única, entendiendo que ambas herramientas están relacionadas con la transparencia y el fortalecimiento institucional. Para el sector interno, mejorar la calidad de las instituciones resulta fundamental para fortalecer la democracia y recuperar la consideración ciudadana sobre la política.

El planteo se enmarca en una visión que ubica a la transparencia como uno de los pilares para reconstruir la confianza entre los dirigentes y la sociedad.

Superar las disputas internas

La declaración también dedica un apartado importante a la situación interna del radicalismo y a la necesidad de redefinir prioridades. Evolución sostiene que la Unión Cívica Radical debe dejar atrás las discusiones permanentes que han ocupado gran parte de la agenda partidaria y concentrar sus esfuerzos en recuperar el sentido de pertenencia de la ciudadanía.

El documento plantea la necesidad de fortalecer el vínculo con la sociedad, reconstruir la presencia territorial y consolidar una propuesta política capaz de convertirse nuevamente en una alternativa real de gobierno.

En ese contexto, convoca a abandonar los enfrentamientos que considera estériles y a dejar de lado los egoísmos y las mezquindades para avanzar en una tarea colectiva orientada a fortalecer el partido. La propuesta incluye la reconstrucción del tejido partidario y el fortalecimiento de los territorios como herramientas fundamentales para encarar una nueva etapa.

Un partido abierto, moderno y preparado

En su visión sobre el futuro institucional de la UCR, Evolución plantea que el radicalismo debe transformarse en una organización política abierta, moderna y con fuerte presencia territorial.

El documento señala que el partido necesita prepararse para afrontar los desafíos actuales mediante una mayor capacidad de escucha, una mayor producción de propuestas y una construcción política más amplia. La declaración sostiene que la renovación partidaria debe estar acompañada por una actitud orientada a comprender las demandas de la ciudadanía y a responder con iniciativas concretas.

La propuesta para Catamarca

Además de abordar cuestiones internas, el documento desarrolla una visión sobre el futuro de la provincia. Evolución plantea la necesidad de construir una Catamarca capaz de generar empleo, agregar valor a su producción y aprovechar plenamente su potencial en diversas áreas productivas.

Entre los sectores mencionados se encuentran:

• Agroalimentación.

• Minería.

• Energía.

• Turismo.

La declaración también pone el foco en la educación y la salud como componentes fundamentales del desarrollo.

En materia educativa, sostiene que la educación debe volver a constituirse en la principal herramienta para superar la pobreza.

Respecto del sistema sanitario, propone una provincia donde el sistema público de salud garantice prevención, cuidado y atención de calidad. El documento vincula estas metas con una visión de desarrollo humano orientada a generar mayores oportunidades para las familias catamarqueñas.

"El desarrollo debe tener como beneficiarios directos a los catamarqueños y no a los negocios del poder ni a quienes negocian principios por beneficios circunstanciales", expresa el texto.

La reivindicación de experiencias de gobierno

La declaración también realiza una referencia a las gestiones encabezadas por Arnoldo Castillo y Eduardo Brizuela del Moral, a las que presenta como ejemplos de la capacidad transformadora que puede alcanzar el radicalismo cuando existen liderazgo, planificación y una visión de futuro puesta al servicio de la sociedad.

Para Evolución, esas experiencias constituyen antecedentes que reflejan la posibilidad de impulsar procesos de transformación desde una gestión política orientada a resultados concretos.

La renovación partidaria y la convocatoria final

En el tramo final del documento, el espacio ratifica su decisión de participar en el próximo proceso de renovación de autoridades partidarias.

Asimismo, convoca a dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de toda la provincia a trabajar en la construcción de una agenda común de acción política en cada territorio. La declaración concluye con una definición que sintetiza la visión estratégica del sector para el futuro del partido y de la provincia.

"El radicalismo es futuro. Se agotó el modelo de siempre. Es tiempo de reconstruir confianza, recuperar la cercanía con la gente y construir las alianzas necesarias para gobernar y transformar Catamarca".

Con ese mensaje, Evolución formalizó su posicionamiento político y dejó planteada una propuesta que combina reivindicaciones institucionales, definiciones partidarias y una visión de desarrollo orientada a proyectar una nueva etapa para la Unión Cívica Radical y para Catamarca.