Catamarca impulsa una ley nacional de termalismo y se consolida como referente

Catamarca continúa fortaleciendo su posicionamiento como una de las provincias con mayor desarrollo en materia de termalismo y turismo de bienestar. En ese marco, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con la licenciada en Turismo y especialista en Turismo de Salud y Bienestar, Teresita Van Strate, y el diputado nacional Sebastián Noblega, para analizar los avances de un proyecto de ley impulsado desde la provincia con el objetivo de regular la actividad termal a nivel nacional.

El encuentro permitió evaluar el trabajo que se viene desarrollando desde hace varios años en Catamarca y avanzar en los lineamientos de una propuesta legislativa que busca cubrir un vacío normativo existente en Argentina respecto del termalismo y su vinculación directa con la actividad turística.

La iniciativa surge a partir de la experiencia acumulada por la provincia en la planificación y promoción de destinos vinculados a las aguas termales, un sector que en los últimos años ha ganado relevancia dentro de las estrategias de desarrollo turístico.

Una provincia con planificación y experiencia

Catamarca es una de las principales jurisdicciones del país que cuenta con un Plan de Desarrollo Termal, herramienta que ha permitido impulsar distintas acciones destinadas a potenciar el aprovechamiento turístico de sus recursos naturales vinculados a las aguas termales.

El trabajo realizado en este ámbito también permitió obtener el respaldo institucional de la Cámara de Diputados de la Nación mediante la aprobación de la declaración de interés de la Ruta de Aguas Termales Saludables de Catamarca. Este reconocimiento está vinculado a las actividades que se desarrollan en las tres rutas termales que posee la provincia, concebidas como espacios estratégicos para la promoción turística y el crecimiento económico regional.

Las rutas incluidas dentro de esta propuesta son:

• Las termas de la Ruta del Adobe.

• Las termas de la Ruta del Telar.

• Las termas ubicadas en Lavalle.

En el caso de Lavalle, actualmente se evalúan las características y condiciones del lugar con el objetivo de proyectar la construcción de un complejo termal.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca diversificar la oferta turística provincial y aprovechar el potencial de los recursos termales como motor de desarrollo.

Una ley para promover inversiones y fortalecer el sector

El proyecto impulsado por el diputado nacional Sebastián Noblega tiene como propósito avanzar hacia una futura legislación nacional que permita ordenar, promover y fortalecer el desarrollo de la actividad termal en Argentina. La propuesta contempla la elaboración de herramientas destinadas a incentivar las inversiones privadas en ciudades termales y generar condiciones favorables para el crecimiento del sector.

Entre los principales objetivos de la iniciativa se destacan:

• Promover inversiones en ciudades termales.

• Generar herramientas de incentivo para el sector privado.

• Fortalecer el crecimiento de la actividad termal.

• Establecer un marco normativo específico.

• Impulsar el desarrollo turístico asociado al termalismo.

• Favorecer nuevas oportunidades de desarrollo económico.

La propuesta toma como referencia el camino recorrido por Catamarca en esta materia y busca trasladar esa experiencia al plano nacional.

El vacío legal que busca cubrir la iniciativa

Uno de los aspectos centrales abordados durante la reunión fue la ausencia de una legislación específica que regule la actividad termal en Argentina.

Según se explicó durante el encuentro, actualmente existe un vacío legal respecto del funcionamiento, promoción y desarrollo del termalismo, así como de su relación con el turismo. Precisamente, la experiencia acumulada por Catamarca permitió identificar la necesidad de contar con una normativa que establezca criterios claros para el crecimiento de una actividad que posee un importante potencial productivo y turístico.

La provincia se presenta así como un caso de referencia para la elaboración de una ley marco que pueda servir de guía para otros destinos termales del país.

El respaldo del Gobierno provincial

Durante la reunión, el gobernador Raúl Jalil se interiorizó sobre los avances de la propuesta y expresó su conformidad con el trabajo que se viene desarrollando.

El mandatario provincial comprometió además su apoyo a las gestiones que se están llevando adelante para avanzar en la construcción de un marco legal nacional.

Tras el encuentro, Teresita Van Strate destacó la importancia de la reunión y valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial. "Se trató de una reunión muy positiva, donde el Gobernador se interiorizó sobre todo el trabajo que se está realizando en la provincia desde ya hace varios años para impulsar y fortalecer el termalismo y avanzar con esta propuesta a nivel nacional", señaló.

La especialista también remarcó el alcance que podría tener la futura legislación.

"Concretamente, de aquí va a salir una ley marco de termalismo nacional, habida cuenta del vacío legal que hay sobre esta actividad productiva en Argentina", explicó.

Catamarca como plataforma para una política nacional

La experiencia desarrollada en la provincia aparece como el principal sustento de una iniciativa que busca trascender las fronteras provinciales y convertirse en una herramienta de alcance nacional.

El trabajo realizado a través del Plan de Desarrollo Termal, la consolidación de la Ruta de Aguas Termales Saludables de Catamarca y la proyección de nuevos emprendimientos vinculados al sector posicionan a la provincia como un actor central dentro del debate sobre el futuro del termalismo argentino.

Con una propuesta legislativa en construcción, el respaldo del Gobierno provincial y el impulso de especialistas y representantes legislativos, Catamarca busca convertirse en el punto de partida de una nueva etapa para el desarrollo del turismo termal en Argentina, promoviendo inversiones, fortaleciendo destinos y generando un marco legal que permita consolidar una actividad con creciente potencial productivo y turístico.